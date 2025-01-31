Вчера, 30 января, после тяжелой продолжительной болезни скончался замечательный композитор, писатель и педагог Михаил Герцман.

Совсем чуть-чуть Михаил Львович не дожил до своего юбилея – 1 февраля ему исполнилось бы 80 лет…

1 февраля зрители увидят балет «Подари мне детство». Музыку к нему, как признавался Михаил Львович, он сочинил всего за 42 дня. В основе либретто, которое он написал в соавторстве с Борисом Лагодой, повесть «Маленький принц», хотя есть в нем мотивы, абсолютно не затронутые Экзюпери. Это волшебная сказка для детей и взрослых про крепкую дружбу и коварную любовь, про обиду и прощение и про то, как взрослые порой не понимают детей…

Было, было… Очень давно

Михаил Герцман стал сыктывкарцем в 1971 году. 26-летний выпускник композиторского отделения Ленинградской консерватории был уверен, что задержится в провинциальном городке неделю, а оказалось – на полвека. Точнее – на всю жизнь…

Все эти годы Михаил Львович преподавал музыкально-теоретические дисциплины в Сыктывкарском колледже искусств. За исключением полутора лет, когда уходил работать худруком Республиканской филармонии. В это время в филармонии начинал свой творческий путь Валерий Леонтьев, с которым они подружились тоже, как оказалось, на всю жизнь. В репертуаре Леонтьева есть не менее пяти песен Герцмана, написанных специально для него. Сыктывкарский друг Миша всегда был желанным гостем почти на всех днях рождениях Леонтьева. В том числе в Америке, где поп-звезда предпочитает жить последнее время.

Стоит напомнить, что Михаил Герцман также автор мюзиклов «Ожерелье Сюдбея», «Кошкин дом» и «Тайна игрушечных сердец», балетов «Войпель», «Снежная королева» и «Барышня-крестьянка». Их хорошо знают и любят зрители Театра оперы и балета. («Барышню», кстати, можно будет увидеть 20 марта). Его песни и плясовые в стиле фолк обогатили музыкальный репертуар Государственного академического ансамбля песни и танца «Асъя кыа». Кантата «Песнь о 112-ти Уляшевых» на стихи Виктора Кушманова увековечила память о жителях Коми земли, погибших в годы Великой Отечественной войны. А еще есть симфонии, фортепианные концерты, инструментальные сонаты, целая «россыпь» прекрасных миниатюр для детских музыкальных и хоровых школ республики и еще одно произведение, которое сегодня обязательно звучит на всех официальных мероприятиях – гимн Республики Коми. (Изначально это была песня, стихи и музыку к которой написал Виктор Савин. Михаил Львович сделал аранжировку и придал ей необходимую торжественность.)

А где «Тупица»?

С 1991 года Михаил Герцман являлся председателем регионального отделения Союза композиторов России. Его авторитет в музыкальном мире республики – незыблем. Все давно привыкли: в любом музыкальном конкурсе – будь то рок-фестиваль в Сосногорске или конкурс народной песни «Василей» – председатель жюри непременно маэстро Герцман. В последнее время это бремя стало его тяготить, и, как человек творческий, он переключился. В 2005-м вышел его первый роман с провокационным названием «Тупица». Роман смели с книжных полок Сыктывкара за несколько месяцев. Вся читающая братия Республики Коми бурно обсуждала его и пересказывала не читающей.

«Кто сказал, что жизнь в провинции течет сонно и неторопливо? Кто выдумал, будто жители ее наивны и простоваты, а радости их нехитры? Да отрежут лгуну его гнусный язык! …За мной, читатель! Я покажу тебе великие характеры и ничтожные судьбы, вдохновенные взлеты и позорные падения!» – призывал Михаил Герцман. И публика пошла за ним. И стала требовать продолжения. Спустя полтора года в свет вышел второй том – «Тупица-2», а потом завершающий третий.

В них Герцман продолжил рассказывать историю о жизни в провинциальном городке «с двумя буквами Ы». И веселого, кстати, в этих романах было уже гораздо меньше. Во втором – большая глава была посвящена жестокому убийству молодого главного балетмейстера Театра оперы и балета, к которому Михаил Львович относился с большим уважением. А в третьем – грустные зарисовки о мытарствах композитора и о его не всегда приятном общении с чиновниками «от культуры», не названными по фамилии, но, конечно, отлично узнаваемыми.

Юмор – как «спасательный круг»

Самому Михаилу Львовичу (а не только его литературному герою) тоже приходилось сталкиваться с непониманием, косностью, равнодушием. Его балеты редко идут в нашем театре. Например, балет «Снежная королева» в блестящей постановке Марии Большаковой шел всего один сезон. Между тем там великолепная музыка. Вальс цветов, по мнению многих экспертов, «не хуже Чайковского». Этот балет мог бы стать местной «изюминкой», как аналог новогоднего «Щелкунчика», как национальный балет Перепелицы «Яг Морт».

Удивительно, что при всех перипетиях его жизни Михаил Львович оставался добрым и незлопамятным человеком. Юмор был его «спасательным кругом».

Вот одна из его последних шуток: «Ни один из коми композиторов не дожил до 80-ти. Ни Перепелица, ни Чисталев, ни Люда Чувьюрова… Только я».

Но, как оказалось, маэстро тоже не нарушил «традицию».

«Послание от автора»

На 21 февраля в Театре оперы и балета запланирован концерт в двух отделениях «Послание от автора», в котором прозвучат произведения маэстро. Теперь уже ясно, что это будет вечер памяти. И лучшим подарком для него стала бы запись его музыки и ее сохранение. Сам он практически не занимался этим. В интернете почти нет его классической музыки, лишь несколько эстрадных песен. В коллекции «Нотные рукописи» Национальной электронной библиотеки РК представлено 47 рукописей и 10 произведений из сборников, на которые с автором были заключены лицензионные договоры. И это все! Но музыка, которой Михаил Герцман посвятил всю свою жизнь, не может уйти вместе с ним…

Без фальши и пафоса

Герцман обладал абсолютным слухом. И не только музыкальным. Он был чуток к словам, текстам, поступкам, жестам, не терпел фальши, не любил пафоса, особенно официозного. Да и к себе самому относился с изрядной долей иронии.

Никто не знает, что на самом деле творилось в его душе. Особенно в последние месяцы, когда он узнал страшный диагноз. Но даже на больничной койке «старина Герцман» не изменял себе – продолжал шутить по любому поводу.

Прощайте, Михаил Львович, блистательный иронист, неугомонный весельчак, мудрец с печальными глазами…

Прямая речь ____________________________________________

«Светлая память учителю»

Андрей Попов, композитор, выпускник Колледжа искусств РК 1989 года:

– Годы учебы у Михаила Львовича, наверное, самый яркий, самый радостный и полный надежд период моей жизни. Сейчас я понимаю, как сложно быть педагогом. Малейшее пренебрежение, вскользь сказанное нелестное слово способны если не убить, то весьма негативно повлиять на всю дальнейшую жизнь будущего профессионала. Михаил Львович, при всем его остроумии и великолепном чувстве юмора, с нами, учениками, был на редкость деликатен. Я помню, какую порой чепуху приносил к нему на занятия. Ни разу он не сказал чего-то вроде: что за чушь! Напротив, мы с ним эту чушь разбирали, анализировали, и это тоже давало ценный опыт. Его уроки композиции совсем не походили на то, что обычно представляют под словом урок: проверка домашнего задания, теоретическая и практическая части… Скучная рутина. Нет, это были совсем не уроки в этом смысле слова. Михаил Львович открывал перед нами целые миры, полные тайн и скрытых смыслов. И далеко не всегда речь шла непосредственно о музыке. Он дал мне понять, почему я сочиняю, для чего и зачем. Именно это понимание и делает музыканта композитором.

Михаил Львович – удивительно одаренный музыкант. Признаюсь, мне не доводилось встречать более одаренных музыкально людей. Пьесу, услышанную один раз, он не только запоминал надолго, но и спустя много лет мог в точности сыграть на фортепиано. Вообще, Михаил Львович и фортепиано – это невероятное и прекрасное сочетание. Его музыкальная фантазия, кажется, не знала границ.

Сам он редко говорил на занятиях о своих сочинениях, но то, что я знаю, хорошо помню и очень люблю. Чудесный фортепианный концерт, пронзительную «Песнь о 112 Уляшевых», мюзиклы, замечательные фортепианные пьесы для детей, прекрасный, нежный вальс из балета «Снежная королева». Даже торжественные хоровые песни, которые Михаил Львович писал на заказ к очередным советским праздникам, звучали у него всегда свежо, интересно, вдохновляюще… Большая потеря для меня. Светлая память учителю.

Елена ШЕЛЕСТ.