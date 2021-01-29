Сидеть-бояться, вместе не собираться! Отечественные «зачистки»: правоохранители Коми с некоторым запозданием стали «прессовать» оппозицию

23 января по всей стране прошли несанкционированные властями шествия и митинги. Протестные акции состоялись в ста городах, в том числе и в столице Коми.

В Сыктывкаре протестующие собрались в тот день на Театральной площади, а затем нестройной колонной добрались до Стефановской площади. По оценке независимых наблюдателей, в акции участвовало свыше тысячи человек. Для провинции это довольно много. Примерно столько же участников было на Театральной площади в декабре 2011 года, когда там состоялся первый крупный «антипутинский митинг».

В прошлую субботу сыктывкарская полиция, в отличие от стражей порядка в других городах, не пыталась разогнать митингующих и не производила задержаний. Поэтому акция закончилась на редкость спокойно. И в соцсетях поначалу восторженно обсуждали удивительную гуманность местных стражей порядка. Но затем стали происходить весьма странные события…

Тук-тук, это полиция!

Вскоре после завершения протестной акции к столичному офису КПРФ пришли сотрудники полиции и потребовали открыть двери. Коммунисты, естественно, возмутились: с какой стати?

По мнению человека в форме, внутри здания могли находиться люди, которые участвовали в несанкционированном митинге и, видимо, подозреваются в каких-то противоправных деяниях.

После вежливой беседы через дверь (строго на «вы») полицейские удалились. Впрочем, недалеко. И вскоре стало ясно, кого они намеревались искать внутри партийного помещения.

Подозревается в краже…

После выхода из офиса был задержан депутат столичного горсовета (фракция КПРФ) Болеслав Скроцкий. В его задержании участвовало аж четверо полицейских! Поначалу ошарашенному депутату сообщили, что он подозревается… в краже из магазина. А потом речь зашла о митинге, в котором он якобы участвовал и даже выступил с пламенной речью.

Для начала Скроцкого минут 20 продержали на морозе, потом в холодном автозаке долго возили по городским улицам. Надо отметить, что депутат был одет не совсем по погоде – без перчаток и в легкой куртке. Кто же мог знать, что так круто все повернется? Затем состоялась беседа со следователем, который сразу предложил депутату-коммунисту «чистосердечно» признаться в участии в несанкционированном митинге. Мол, чего отпираться, когда есть аж два протокола от полицейских, в которых зафиксированы его якобы противоправные действия. Более того, есть видеозапись его выступления. Улики неопровержимые!

Не того взяли

Самое удивительное в этой истории то, что Болеслав Скроцкий вообще не был на митинге. У депутата, так сказать, есть железное алиби. Он работает учителем биологии и химии в гимназии искусств при Главе Республики Коми. Как раз во время митинга шли занятия. Подтвердить его присутствие в гимназии могли десятки людей. К тому же вход и выход из нее осуществляется по электронным пропускам, то есть время нахождения внутри здания фиксируется, а есть еще и видеокамеры.

Чтобы разобраться, полицейским понадобилось аж три часа! После тщательного просмотра видеозаписи выяснилось, что действительно на митинге выступал совсем другой человек, весьма отдаленно похожий на Болеслава Скроцкого. На основании столь сомнительного подозрения и была проведена «спецоперация».

Мутная история

Но что же с кражей? А ее вроде как совершил человек, не то похожий на Б. Скроцкого, не то одетый как он. Короче, какая-то мутная история.

Вообще, сложно представить в роли грабителя депутата столичного Совета (раньше Б. Скроцкий был еще и депутатом Госсовета Коми), кандидата биологических наук. Понятно, что российские учителя живут не очень богато, но чтобы пойти на грабеж, это уже из области фантастики.

Конечно, полицейские извинились за то, что человека промурыжили в отделении несколько часов. Но неприятный осадочек, конечно, остался…

Три дня выжидали?

Но на этом события вокруг несанкционированного митинга не закончились. 27 января около 7 часов утра из студенческого общежития Сыктывкарского госуниверситета правоохранители забрали студента и депутата столичного горсовета, также входящего во фракцию КПРФ, Николая Удоратина. Ему было вменено участие в несанкционированном митинге 23 января.

Для чего надо было выжидать целых три дня – непонятно. Может, все дело в том, что в Сыктывкаре прошла одна из самых массовых протестных акций в России, а полиция никого «не винтила», то есть статистические показатели у нее оказались весьма скромные для отчетов «наверх»? Возможно, начальству не понравилось, что в столице Коми обошлось без жестких стычек с демонстрантами. Впрочем, это всего лишь предположение.

В тот же день состоялось заседание президиума горсовета, на котором депутаты от партии власти указали на недопустимость действий Н. Удоратина: мол, он позорит депутатский корпус.

Хотя сам депутат так не считает, поскольку на митинг пришли люди, выступающие против нынешней социально-экономической политики властей, против людоедской пенсионной реформы, падения жизненного уровня населения, коррупции в органах власти.

27-28 января в столичное отделение полиции были доставлены для дачи показаний несколько десятков гражданских активистов и журналистов, участвовавших в несанкционированном митинге, освещавших его или даже просто проходивших мимо.

P.S. В эти дни задержания и аресты проходят по всей стране. В первую очередь «под замес» попадают соратники опального политика Алексея Навального. Но «берут» и рядовых участников субботней акции. Возбуждены десятки уголовных дел. Цель, вероятно, заключается в том, чтобы посеять страх и панику в рядах оппозиции.

Сергей МОРОХИН.