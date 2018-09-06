Символ города попадет под бульдозер

В Сыктывкаре собираются снести старое здание Коми пединститута по улице Коммунистической.



Оно стало узнаваемым символом города, его хорошо знают и 30-летние, и 80-летние жители Коми, ведь многие из них учились в этих стенах. Однако сегодня износ фундамента и несущих стен корпуса составляет 80%, считают специалисты. Ремонт нецелесообразен.

В 2016 году «Комигражданпроект» провел обследование конструкций здания и подтвердил, что в значительной части помещений пребывание людей небезопасно. Учебные занятия в корпусе не ведутся уже с 2016 года, открыт только первый этаж.

На месте снесенного здания будет построено новое, современное. Планируется сохранить внешний исторический облик корпуса, оставив его узнаваемым, добавить два новых этажа и подземный паркинг. Атриумная часть может стать семиэтажной, также увеличится площадь. По самым скромным подсчетам, на строительство необходимо выделить около 800 млн рублей.