Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался «жизнью в аду» в поселке Синдор Княжпогостского района.

Обычная история

В предыдущем номере «Трибуны» вышла публикация «Будничная жизнь в аду», в которой рассказывалось о том, что в поселке Синдор пожилой женщине-инвалиду, работающей фельдшером, приходится жить в разваливающемся доме: стены в трещинах, из-за промерзания батарей и прорыва водосборника квартира периодически затапливается, в подъезде стойкий запах нечистот. Еще в 2019 году дом № 6 на ул. Центральная был признан аварийным и непригодным для проживания.

Вроде бы обычная история для сельской глубинки. Везде, ну или почти везде в Коми ситуация примерно такая же. Тем не менее именно этот вопиющий факт пренебрежения интересами простого человека привлек внимание председателя Следственного Комитета Александра Бастрыкина. Он поручил своим подчиненным в Республике Коми доложить о результатах проверки по информации о «ненадлежащих условиях проживания пожилой женщины».

Сотрудники Следственного Управления Следственного Комитета РФ по Коми оперативно начали процессуальную проверку. Об итогах проверки мы обязательно сообщим. Однако, как показывает практика, даже вмешательство правоохранительных органов не всегда дает положительные результаты.

Стена рухнула. Что дальше?

Напомним, что в октябре 2023 года Александр Бастрыкин также выразил свое недовольство ситуацией в жилищно-коммунальной сфере все в том же Синдоре. Он дал указание возбудить уголовное дело по факту частичного обрушения стены в жилом доме. На момент ее обрушения в доме находилось три семьи. Лишь по счастливой случайности никто из жильцов не пострадал.

В сообщении информационного центра Следственного Комитета России тогда отмечалось, «что, несмотря на ненадлежащее состояние несущих конструкций, мер к расселению здания, признанного аварийным в 2020 году, не принимается».

Судя по тому, что сегодня происходит в Синдоре, никто из местных чиновников особо и не торопится «брать под козырек». Логика тут проста: Москва далеко, чуток пошумят и успокоятся, а мы тут как-нибудь перебьемся в своем жилищно-коммунальном «болоте».

Что на сегодняшний день известно о прошлогоднем обрушении стены дома в Синдоре и куда расселили жильцов трех квартир? Тут три разных истории: одни переселились в другой такой же разваливающийся дом, то есть поменяли, как говорится, шило на мыло. Еще одна семья взяла ипотеку. Третья – снимает жилье там же в Синдоре.

Понятно, что хотелось бы другого результата от вмешательства высокопоставленного московского чиновника. Но чтобы соблюсти законодательство, защитить права жильцов аварийных домов, районная власть должна располагать хоть каким-то жилфондом, а также финансовыми средствами. На самом же деле расселять жильцов развалюх сегодня фактически некуда.

Можно сколь угодно возмущаться разрухой в сфере ЖКХ, но эта проблема для Коми является системной. Более того, с каждым годом ситуация становится только хуже. Причин тому несколько: острый дефицит бюджетных средств, крайняя изношенность инженерных коммуникаций и самого жилищного фонда, а также некомпетентность и равнодушие чиновников.

По мнению независимых экспертов, если не принять срочных мер, то через несколько лет сферу ЖКХ в Республике Коми ждет неминуемый коллапс. И в первую очередь это касается сельских районов.

Сергей МОРОХИН.