Близких терять тяжело, но особенно тяжко становится человеку, только что похоронившему родственника, когда он встречается с равнодушием и черствостью клерков, занятых оформлением бумаг… Сыктывкарка Светлана Соловьева рассказала такую историю. У нее заболела мать: поднялась температура, начался кашель. Приехавшая по вызову «скорая» увезла пожилую женщину в больницу, и больше Светлана мать живой не видела…

В закрытом гробу

Через несколько дней ей сообщили, что мать перевели в реанимацию, потом ей удалось узнать, что маму подключили к ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких). Дозвониться в отделение, где лежала мать Светланы, весьма непросто. Но когда ей это даже удавалось, врач отвечал, что положение стабильное, а если что – ей позвонят. И это «если что» приводило молодую женщину в ужас, она вздрагивала от каждого звонка…

На пятый день ей позвонили: мать скончалась, подробности можно узнать в морге. В этом заведении Светлане сообщили, что сегодня пятница, тело скорее всего доставят на экспертизу в понедельник и после этого скажут, когда можно будет его забрать. Вскрытие прошло только во вторник, похороны состоялись лишь на следующий день, хоронили тело в закрытом гробу.

Чтобы получить справку о смерти, Светлана 30 октября зарегистрировалась на сайте ЗАГСа. 2 ноября ей пришло извещение: «Вас пригласили на событие Регистрация смерти на 15.30». Следом поступило подтверждение, и во вторник молодая женщина явилась к назначенному сроку. Но ее в здание даже не пустили: женщина-клерк заявила, что Светлана пропустила свое время. Якобы ей было назначено явиться к трем часам, и она опоздала.

Можно только представить состояние убитой горем женщины: ей и так тяжело! К сожалению, смартфон она не взяла с собой, поэтому оспаривать и доказывать что-то не стала. А дома, заглянув в ноутбук, убедилась, что была права. Ей пришлось снова приходить, переживать и вспоминать…

Докажите, что больны

На этой неделе в редакцию пришла молодая сыктывкарка Наталья, которая уже почти месяц находится на больничном: после обращения к врачу ее на «скорой» отправили на КТ (компьютерную томографию), где ей поставили диагноз – ковидная пневмония. В выписке было указано: 25 процентов легких поражены, установлен так называемый «синдром матового стекла». Участковый врач, пришедшая в дом в полном антиковидном облачении, выписала ей лекарства, назначила уколы, с нее взяли подписку «о невыезде»: женщина подписала бумагу-обязательство о том, что будет находиться дома в полной изоляции.

Наталья умеет делать уколы, поэтому проблем с инъекциями у нее не возникло. За лекарствами она сбегала под покровом темноты (пришлось нарушить

эпидрежим). Три недели назад, 16 октября, у нее взяли и тест на коронавирус, вот только ответ так и не сообщили. В прошедший вторник лечащий врач сказала, что результат теста к ней не поступил, и посоветовала ей самой позвонить на «горячую линию» поликлиники № 3.

И вот там Наталье сообщили, что ей не о чем беспокоиться: тест у нее отрицательный. На недоуменный вопрос о том, почему же ее не оповестили об этом раньше, последовал невразумительный ответ. Зато врач с облегчением заявила, что теперь ее вычеркнут из «ковидного списка» и передадут обычному участковому доктору.

Теперь Наталью мучает много вопросов: был у нее ковид или нет? Положены ей теперь бесплатные лекарства, обещанные президентом, или нет? Можно ей теперь «выходить в люди» или продолжать сидеть в изоляции? И как расценивать заявление главного внештатного пульмонолога Минздрава России Сергея Авдеева о том, что тесты на коронавирус показывают неправильный результат в 30-40% случаев.

Наталья считает, что если бы сама не проявила настойчивость, вызвав «скорую» и добившись направления на КТ, а потом, получив рецепт, сама же себя не лечила, то могла бы уже оказаться на кладбище.

«А если те, у кого тест оказался отрицательным и он считается здоровым, на самом деле являются ходячими источниками заразы? Их ведь много! – недоумевает Наталья. – Не потому ли у нас в республике такая большая смертность и заболеваемость?»

Анатолий ПОЛЬКИН.