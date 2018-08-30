29 августа в Госсовете Коми прошло рабочее совещание, на котором обсуждался ход строительства объектов государственной и муниципальной собственности. Информация, которую озвучил депутатам и.о. министра строительства и дорожного хозяйства Коми Андрей Крикуненко, повергла всех в шок.

Планы, нарисованные «на коленке»

Согласно адресной инвестиционной программе (АИП) в этом году в Коми должны строиться одновременно 64 объекта. И деньги на эти цели есть — почти 2,5 миллиарда рублей. При этом по состоянию на 1 августа объем исполнения работ составил всего 458 млн руб. или 19%. И хуже всего дела обстоят с объектами здравоохранения и образования.

Так, в рамках реализации АИП по отрасли «Здравоохранение» на разработку проектной документации и строительство пяти объектов капитального строительства предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 622 млн руб., а работы выполнены лишь на 15 млн руб. (2,4%). По отрасли «Образование» на строительство четырех объектов предусмотрено 600,4 млн руб., а выполнено на 185,3 млн руб. (30,8%).

Может, эти объекты не столь важны, если работа на них ведется такими «черепашьими» темпами? Давайте посмотрим.

Лечебный корпус в селе Усть-Цильма. Из выделенных двух миллионов освоен один. Общая стоимость строительства объекта в ценах июля 2017 года составляет 390 млн руб., но она подлежит уточнению. В настоящее время устраняются замечания государственной экспертизы. Работы на объекте приостановлены. В этом году он сдан скорее всего не будет.

Поликлиника в м. Лесозавод: из запланированных 38 млн рублей освоено 0. Минздрав РК неожиданно решил, что строить отдельную поликлинику нецелесообразно. Сейчас прорабатываются другие решения.

Республиканская инфекционная больница — предусмотрен лимит бюджетных ассигнований в сумме 362,4 млн руб. (из них 200 млн — средства федерального бюджета). По состоянию на 1 августа работ выполнено на сумму 0,07 млн руб. (0,02%). Устраняются замечания ФАУ «Главгосэкспертиза» по проектной документации и результатам инженерных изысканий. Для успешного прохождения экспертизы объемно-планировочные решения здания необходимо полностью переработать.

Республиканский онкодиспансер — предусмотрен лимит бюджетных средств в сумме 162 млн. руб. Выполнено работ — 0. Получено медико-технологическое задание на корректировку проектной документации.

Многострадальный санаторий в Серегово — предусмотрено 57,4 млн руб., выполнено работ на сумму 13,9 млн руб. (24,3%).

По словам господина Крикуненко, учитывая большой объем некачественно выполненных работ (министр выразился более жестко: некоторые планы были нарисованы «на коленке»), в настоящее время ведутся судебные разбирательства, и определить точную степень строительной готовности объекта не представляется возможным. Для получения актуальных данных о фактической ситуации нужно провести комплексное обследование зданий и сооружений. Для выполнение этих работ 7 июня был заключен контракт с АО «КТБ ЖБ» со сроком завершения работ до 12 ноября 2018 г.

Тишина на стройплощадке

По госпрограмме «Развитие образования» ситуация также печальна. Конечно, у всех на слуху школа на 1200 мест в сыктывкарском микрорайоне «Орбита». Здесь из предусмотренного на этот год лимита в сумме 331,5 млн руб. выполнено работ на 152,6 млн руб. (39,8%). Но работы остановлены, потому что контракт с подрядчиком расторгнут. Ведется работа по подготовке технического задания по корректировке проектной документации. Сдача объекта переносится на 2019-й.

Из-за того же недобросовестного подрядчика ООО «Белстройцентр-Калуга» существенно (предварительно до сентября 2020 года) отодвигается срок сдачи школы на 600 мест в поселке Краснозатонский. Сегодня строительно-монтажные работы на объекте не ведутся (из 840 свай забиты 23), строительная техника вывезена с территории стройплощадки, охрана объекта отсутствует.

С небольшим, но все же отставанием идут работы также по строительству детского сада в селе Большелуг Корткеросского района, школы на 400 мест в селе Помоздино Усть-Куломского района и пристройки к школе в с. Усть-Кулом.

— Люди постоянно ставят перед нами вопросы о ветхих учреждениях социального характера. Мы пишем запросы в правительство, а нам отвечают, что средств нет. Как так — нет? Сейчас мы понимаем, что средства есть, но они не осваиваются по разным причинам. Какие конкретные меры вы предлагаете по исправлению ситуации? — спросила у министра председатель Госсовета РК Надежда Дорофеева.

«Это провал!»

— В критической ситуации оказались не только мы. На эти же грабли наступают и в других регионах, — пытался оправдаться Андрей Крикуненко.

Среди причин отставания и.о. министра назвал недобросовестных подрядчиков, позднее поступление федеральных средств, завышенные требования госпожнадзора и других контролирующих и надзорных ведомств, длинные сроки процедур согласования. Еще одна проблема – недостаточная проработка проектно-сметной документации, а также постоянно меняющиеся нормативные требования к объектам.

Председатель бюджетного комитета Степан Чураков отметил, что ничего нового министр не назвал. Так было всегда, тем не менее республика строилась.

«Это провал программы!» — еще более категорично высказалась депутат Татьяна Саладина.

Меньше, чем за три года, в Минстрое Коми сменилось три руководителя: Кучерин, Абулгафаров, Двуреченский. Теперь вот «у руля» — Крикуненко. Хочется верить, что кадровая чехарда наконец закончится и новый руководитель не побоится брать ответственность на себя. А контролирующие органы будут не только осуществлять надзор, но и подсказывать, помогать. От такого сотрудничества все только выиграют.

Следующая встреча депутатов и представителей Минстроя Коми состоится во время обсуждения проекта регионального бюджета на 2019-й и последующие 2020-2021 годы. Это будет уже в начале октября. К этому времени депутаты рассчитывают получить более оптимистичную информацию о строительстве социальных объектов.

Игорь ВОЛКОВ.