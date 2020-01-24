В Сыктывдинском районе разгорается скандал между народными избранниками и администрацией района. По мнению депутатов, их используют «втемную». Связано это с расходованием средств, выделяемых на ремонт оборудования, находящегося на балансе муниципалитета.

Началось все с того, что 31 октября 2019 г. глава — председатель Совета района Светлана Савинова вынесла решение о выдаче разрешения на списание муниципального имущества, отслужившего свой срок. Естественно, на основании волеизъявления депутатов. Контроль за исполнением был возложен на постоянную комиссию Совета по социальной политике, а со стороны исполнительной власти — на заместителя руководителя муниципалитета Наталью Долингер.

Ничего криминального в списании нет, все сделано в соответствии со статьей 37 Устава района. Правда, с небольшими отступлениями. В данной статье говорится, что для определения непригодности списываемого оборудования создается специальная комиссия, в которую должны войти депутаты, главбух, другие должностные лица. Комиссия должна осмотреть на месте то, что пришло в негодность. Лишь после этого составляется проект решения «о выдаче разрешения на списание объектов муниципальной казны». Наверное, процедуру можно и опустить — так делалось не однажды. Однако на сей раз депутаты решили уточнить: что же входит в состав списываемого имущества и как проводилось списание? И обратились в Контрольно-счетную палату (КСП) района с просьбой провести проверку.

Вот такая закавыка

По результатам проверки КСП 13 января в Совет муниципалитета поступил ответ, в котором говорится, что списание имущества казны было произведено по двум решениям Совета — от 28.12.2016 г. и 31.10.2019 г. — на сумму один миллион 489 тысяч рублей. Указывалось, что в документах на списание имеются паспорта оборудования и дефектные ведомости, не имеющие стоимостного выражения и не являющиеся основанием для списания.

Вывод ревизоров КСП: списание муниципального имущества проведено с нарушением процедуры, закрепленной положением о распоряжении собственностью района, а потому является необоснованным.

В администрацию района также поступило сообщение из КСП, в котором уточнялось, что в 2016 году решением Совета списано 78 единиц коммунального хозяйства, в 2019 году — 11 единиц оборудования. Кроме того, в письме указывалось, что в рамках договора о передаче в аренду имущества по исполнительным листам в пользу ООО «Сыктывдинская тепловая компания» было перечислено 19,5 млн руб., проценты за пользование чужими средствами — 1,8 млн руб., а также расходы по оплате госпошлины — 317 тысяч рублей.

Рука руку моет?

Вызывает вопрос у депутатов и назначение ответственным за списание именно Натальи Долингер. В принципе ситуация очень похожа на ту, которая сложилась при увольнении по недоверию первого заместителя правительства РК Ларисы Максимовой. Там в подчинении у жены находился супруг, являющийся первым заместителем генерального директора госкомпании АО «Коми коммунальные технологии». А в Сыктывдинском районе супруг госпожи Долингер занимает должность заместителя исполнительного директора по производству «Сыктывдинской тепловой компании», которая является заинтересованным лицом в процессе списания. Налицо факт, когда компания получила большую сумму денег из администрации, а одобрила это действие как раз жена одного из руководителей компании.

По мнению депутатов, налицо пресловутый «конфликт интересов». Депутаты Сыктывдина надеются, что на данный факт обратит внимание глава администрации муниципалитета Любовь Доронина и впредь таких «промахов» со списанием муниципальных средств «втемную» не допустит.

Евгений ПОТОЛИЦЫН,

депутат Совета муниципального района «Сыктывдинский».