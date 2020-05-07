Скандал в Усинске (блиц от 8 мая)

Мэру Усинска пришлось извиняться за плакат с финским военным ко Дню Победы.

В сети 3 мая стала расходиться фотография размещенного на торце многоэтажного дома в Усинске баннера с изображением военного с винтовкой и оленем. На плакате была надпись «С праздником Победы 9 Мая». Пользователи соцсетей обратили внимание, что изображен на плакате солдат финской армии. Власти города отреагировали на эти сообщения и демонтировали баннер.

Больше не наливать!

Президент подписал указ, которым запретил устраивать «забегаловки» в жилых домах.

С 5 мая в стране вступил в силу закон, запрещающий продажу алкоголя в так называемых «наливайках» — небольших барах и кафе, расположенных на первых этажах жилых домов. Теперь спиртные напитки запрещено продавать в заведениях, чья площадь не превышает 20 кв. м.

Псы кидаются на прохожих

Жительница Ухты обратилась на портал «Активный регион» с жалобой на администрацию города, которая не принимает должных мер для отлова бродячих собак.

Она указала, что по улице Кремса разгуливает стая собак, которая из-за малого количества людей на улицах стала «особо агрессивной», псы кидаются на всех прохожих. В ответ на претензию администрация Ухты заявила, что подготовлена документация для проведения нового электронного аукциона по отлову собак.

Обещал построить гараж

В Печоре председателя гаражного кооператива обвиняют в хищении.

По данным следствия, председатель кооператива заключил с клиентами договоры на строительство гаражных боксов и получил оплату, но обязательства не выполнил. В результате трое заказчиков лишились более 700 тыс. рублей. Во время расследования установлена причастность председателя к аналогичному эпизоду: под предлогом постройки гаража он выманил у местной жительницы 250 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Столицу начнут отключать

В Сыктывкаре завершается отопительный сезон.

Начиная с пятницы, 8 мая, поставщикам тепловой энергии рекомендовано произвести отключение отопления жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы.

Этим летом кузнецы не приедут

Межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства «Корт Айка» перенесли на следующий год.

Фестиваль проводится ежегодно в первой половине июля на территории села Корткерос и приурочен ко дню района, датой образования которого считается 14 июля 1939 г. Пандемия внесла коррективы в культурную жизнь района, фестиваль кузнечного мастерства «Корт Айка» перенесли на 2021 год.

Лосеферма пополнилась

В Печоро-Илычском заповеднике появились новые жители.

Как сообщает пресс-служба заповедника, 4 мая на лосеферме старшая лосиха Ляля родила двойню. Новорожденные – девочки. Их перевели в другой загон, самочувствие малышей прекрасное. Это первое пополнение на лосеферме в этом году. Напомним, весной 2019 года там родились Милка и Алечка.

На радость астрономам

Жители Коми могли наблюдать самую яркую комету года.

Комета была видна высоко над горизонтом на протяжении всей ночи с 5 на 6 мая. Максимальная ее яркость составила 8,3 звездной величины. Как пишет научно-популярное интернет-издание «Северный маяк», любители-астрономы могли наблюдать самую яркую комету 2020 года — C/2017 T2 (PANSTARRS). Как рассказал БНК астроном Максим Дингес, комету можно было увидеть над созвездием Жирафа.

Очистили от скверны

В Ухте к 75-летию Победы избавятся от нацистских надписей на фасадах и остановках.

На жилых домах, магазинах, остановках нарисованы цифры 14/88 (закодированное нацистское приветствие). Получив сигнал об этом, администрация города потребовала от управляющих организаций очистить фасады домов от надписей. Информация об экстремистских надписях передана в полицию для принятия мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Дорогие мои «Старики»

Назван любимый фильм россиян о Великой Отечественной войне.

К Дню Победы проект «Кино Mail.ru» составил рейтинг самых популярных военных картин. В первую десятку вошли исключительно советские фильмы, а возглавила топ картина Леонида Быкова о летчиках-истребителях «В бой идут одни «старики» 1973 года.

На втором месте расположилась легендарная военная драма «Офицеры» (1971) с Василием Лановым в главной роли. Третье место заняла лента Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие» (1972). Далее идут фильмы: «Они сражались за Родину» (1975), «Судьба человека» (1959), «Летят журавли» (1957), «Баллада о солдате» (1959), «Горячий снег» (1972).

Скамейка за миллион

В сквере у сыктывкарской школы № 1 появится сосновый арт-объект.

Мэрия города заказала поставку малой архитектурной формы для общественной территории. Сейчас мэрия ищет подрядчика для выполнения муниципального контракта по изготовлению и доставке сосновой скамьи. Стоимость работ составляет 905 тыс. 653 рубля. Длина скамьи — 12 метров.

Какая еда теперь по карману?

В условиях самоизоляции российские производители и ретейлеры переориентируются на дешевые продукты.

Причиной стало падение спроса на дорогую еду — на 40%. Кроме того, магазины стали закрывать отделы готовой еды: спрос упал на 80%. Причина – нехватка денег у населения.