Эпидемия коронавируса сегодня «тестирует» всю систему здравоохранения. Система, к сожалению, дает серьезные сбои. Об этом свидетельствует и недавний скандальный случай в детской больнице Ухты.



13-летняя ухтинка страдает генетическим заболеванием, которое привело к серьезным осложнениям. В ночь с 11 на 12 июня состояние девочки резко ухудшилось. Бригада скорой помощи доставила ее в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Юлия, мать девочки, конечно, не могла оставить дочку одну и поехала с ней в больницу. Ожидалось, что все будет проходить по обычному сценарию: ей и дочери разрешат находиться в больничной палате вместе. Но не тут-то было! Из-за коронавируса был выпущен приказ о запрете нахождения на территории лечебного заведения «посторонних лиц», даже если они используют индивидуальные средства защиты.

Но девочка, жизнь которой под угрозой, нуждается в постоянной материнской поддержке. Поэтому Юлия не согласилась с запретом и обратилась за помощью к журналистам, позвонила главе администрации Ухты Магомеду Османову и помощнику депутата Госдумы РФ Валерию Харченко. Только после этого ей (в порядке исключения) разрешили остаться в приемном отделении. Однако без права видеть ребенка.

Юлия, известная в Ухте активистка общественной организации родителей детей-инвалидов, очень деятельна и напориста. Но таких активных людей – единицы. А сколько тех, кто из-за приказов и инструкций (по форме правильных, а по сути бездушных) потерял своих родных и близких?

По словам Юлии, в больнице нет должных условий для детей с паллиативным статусом. И хотя эту проблему она постоянно будирует на всех уровнях власти, ее не слышат.

Конечно, если бы не коронавирус, то мать, как и раньше, находилась бы в больнице рядом с ребенком. Но теперь очевидно, что нужна бригада паллиативной помощи и обязательно – отдельная палата. Ведь мало ли что может случиться? Сегодня – коронавирус, а завтра, глядишь, появится какая-нибудь другая напасть…

В свое время родители детей-инвалидов обращались в Минздрав России с предложением о разработке специального протокола именно для таких экстренных случаев, что произошел недавно в Ухте. Но федеральное министерство по сути «отфутболило» общественную организацию, отписав, что это компетенция региональных властей.

Как сообщил 18 июня Валерий Харченко, сейчас Юлия с дочкой находится в отдельной палате, там же разрешили «прописаться» и бабушке. По словам Валерия Дмитриевича, эта история получит свое продолжение, поскольку проблему с созданием условий для оказания паллиативной медицинской помощи больше нельзя откладывать.

В Ухте проживает два десятка семей, в которых растут дети, имеющие паллиативный статус. Сколько их в республике – никто точно не знает: такие данные в статистике отдельно не фиксируются.

Сергей МОРОХИН.