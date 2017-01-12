Скандал заказывали?

В праздничные январские дни жители столицы Коми получили неприятный «подарок»: на городских маршрутах резко увеличились интервалы движения автобусов. Несчастные пассажиры в лютые морозы по 30-40 минут топтались на остановках.

Возник резонный вопрос: кто ответит за отмороженные носы и уши, за массовое издевательство над людьми? Мэрия, автоперевозчик или сам губернатор?

Выигрывает кошелек

Мэрия, конечно, не могла не отреагировать и даже открыла «горячую линию» по вопросу пассажирских перевозок. Руководитель управления ЖКХ Сыктывкара Александр Гонтарь сообщил: «Проведенная 6 января проверка зафиксировала нарушения расписания движения автобусов, что грозит автоперевозчику административной ответственностью в виде штрафов».

По мнению председателя Коми республиканской профсоюзной организации работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Ивана Урсу, ситуация со срывом графика создана искусственно для решения задачи по передаче всех пассажирских перевозок в одни руки — недавно назначенному директору ООО «САТП-1» Александру Рукавишникову.

До 1 января перевозки в Сыктывкаре осуществлялись по контракту с несколькими предприятиями, но 31 декабря контракт закончился. По закону администрация обязана была провести конкурс на оказание транспортных услуг населению и заключить договоры с победителями на следующие пять лет задолго до этой даты. Однако конкурс оказался сорванным. Как заявили в мэрии, ООО «САТП № 1» в настоящий момент осуществляет обслуживание города на основании временного договора (с 1 по 31 января 2017 г.).

Заявлено также, что мэрия города «направляла предложение о заключении временного договора и в адрес другого перевозчика — ООО «Гермес», однако положительного ответа не поступило».

Конкурс проводился в форме аукциона, где выигрывает кошелек участников. В то же время существует и другой способ отбора победителя — по его ресурсам. Здесь должно учитываться очень много факторов: наличие техники, кадров, базы, инженерных служб, медицинского контроля и т.д. Этот способ эффективнее, считает Иван Урсу. Однако мэрия предпочла не заморачиваться выяснением всех данных, а объявила аукцион, выставив на продажу несколько лотов с маршрутами. Причем далеко не с равными условиями.

В конкурсе поначалу пожелали участвовать два перевозчика: ООО «САТП-1» (преемник обанкроченного предприятия «Альфа-Транс») и ООО «Гермес». Как правило, лот, выставляемый на аукцион, включает в себя «денежные» и провальные маршруты, они и формируются с таким условием, чтобы прибыльные перекрывали убыточные. В прошлом году у обоих перевозчиков были примерно равные условия. В этом же году лоты сформировали весьма странно: в одном оказались прибыльные, в другом — в основном убыточные. И «Гермесу» был предложен второй вариант. В расчете, что тот откажется. Так и вышло.

Коль нет желающих, можно и второй лот отдать первому аукционисту. Но для этого нужно создать информационный фон: побольше шума и жалоб. Вот они и должны посыпаться на «горячую линию» после призыва к гражданам: «Жалуйтесь!». Понятно, что виновным окажется «Гермес».

Отметим, что на протяжении нескольких лет «Трибуна» неоднократно поднимала вопросы о «серых» схемах на рынке автоперевозок. И жестко критиковала фирму «Гермес», аффилированную с авторитетным бизнесменом Валерием Веселовым (фигурант «дела Гайзера»).

Но даже при этих нарушениях присутствие на рынке нескольких игроков создавало хоть какую-то конкуренцию. Ведь любой монополизм — еще хуже. И в плане тарифов, и в плане качества обслуживания.

На наш взгляд, есть два выхода. Либо создать честную конкурентную среду, пустить на этот рынок нескольких в том числе и малых предпринимателей. Либо полностью отдать городской автобусный парк муниципалитету. Уж если монополизм, то — государственный.

Нам же предлагают самый худший вариант — «гибридный». То есть своего рода «коммерческий монополизм», который, судя по всему, готовы «крышевать» высокопоставленные чиновники. А это значит, что автобусные билеты скоро подорожают, причем мы и дальше будем подолгу мерзнуть на остановках.

«Черные» деньги

Реакция администрации города на «транспортный коллапс» предсказуема. Учитывая «пожелания трудящихся», которые требуют наладить регулярное движение, мэрия пойдет на экстренные меры. А именно: все перевозки отдаст в одни руки.

По мнению Ивана Урсу, такое возможно только в случае, если это будет государственное предприятие. И уж точно — не ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие № 1», которым сегодня руководит Александр Рукавишников. Почему? Давайте разбираться.

Сегодня водители предприятия переведены на минимальную оплату труда, остальное они должны зарабатывать сами. Они стали индивидуальными предпринимателями. Условия просты: в конце определенного периода водитель сдает установленную руководством сумму, остальное оставляет себе. Из этих денег он платит зарплату кондуктору, покупает ГСМ, запчасти.

По некоторым данным, водители получают на таких маршрутах до 50 тысяч рублей в месяц. Казалось бы, прекрасно! Но ведь это «ноу-хау» руководства бьет по казне города, причем очень весомо.

Во-первых, из-за малой официальной зарплаты такие работники считаются малоимущими, а потому берут справки и идут получать льготы. Во-вторых, при мизерной зарплате и налоги с работников — минимальные.

Куда исчезли 250 миллионов?

Но и это еще не все. Подсчитано, что доходы от перевозок пассажиров в Сыктывкаре составляют 2 миллиарда рублей в год. Однако в сборнике «План развития «Комиавтотранса» на 2016-2021 годы» находим удивительные цифры. В отчете за прошедшие годы динамика доходов снижена в два раза! Для чего это делается? Как считают эксперты, для введения в заблуждение финансистов администрации города, которые будут верстать планы. И для тех, кто будет утверждать новые тарифы.

Ведь если у предприятия нет доходов, оно нуждается в дотациях, и в первую очередь — в возврате «выпадающих доходов».

Приведем несколько цифр. В 2013 году при директоре Теплякове предприятие получило за восемь месяцев с линии 768 миллионов рублей — при тарифе в 17 рублей. В следующем году (при директоре Ситникове) за такой же период было получено 650 миллионов рублей. Это при том, что пассажиропоток не снизился, а тариф увеличился до 20 рублей. Нетрудно подсчитать, что при новом тарифе поступление денег с линии составило не менее 900 миллионов рублей, а коль так, то порядка 250 миллионов рублей куда-то исчезло… Эти цифры взяты не с потолка, а из проверок, проведенных в рамках расследуемого сейчас уголовного дела.

Новый руководитель ООО «САТП-1» Рукавишников уже неоднократно заявлял, что цена проезда в автобусах увеличится. Об этом же говорят и чиновники города. Цена билета повысится на три, а то и на пять рублей — до 23-25 рублей.

Надо полагать, что после того, как в одних руках окажутся перевозки в столице, эти руки потянутся и к междугородным маршрутам. Первые шаги уже сделаны: «САТП № 1» в декабре выиграло конкурс на перевозки пассажиров в Ухте.

«Инкогнито» из Твери

Кто же такой этот менеджер, который должен навести порядок на всех маршрутах, сделать перевозки безубыточными? Об этом очень хорошо знают в Твери, откуда и прибыл Александр Владимирович. Его «подвиги» на ниве пассажирских перевозок газеты Твери начинали описывать еще в 2004 году, когда он только создавал свою транспортную «империю». По той же схеме, что и в Сыктывкаре: прибирал к рукам маршруты, делал водителей предпринимателями. Потом перенес эту схему на областные перевозки.

После скандала, поднятого в СМИ, г-н Рукавишников исчез из поля зрения тверской общественности. А в прошлом году он объявился в Сыктывкаре. И, видимо, сразу заручился поддержкой здешних чиновников.

Дебют Рукавишникова в столице Коми очень эффектен: увеличив интервалы движения автобусов, он объяснил это тем, что до 9 января на предприятии введен «режим выходного дня». Как будто речь идет о парикмахерской, а не о сфере жизнеобеспечения целого города, где общественный транспорт должен работать бесперебойно в любые дни.

Для города АТП — такой же стратегический объект, как, например, база ПВО для армии. Вы можете представить, чтобы командир-ракетчик приказал сократить дежурства в связи с новогодними праздниками?

Молчите в тряпочку

Недавно в Федерации профсоюзов проходила коллегия, на которой присутствовала первый зампред правительства Коми Лариса Максимова. Иван Урсу, который долгое время безус-

пешно пытался попасть к чиновнице на прием, воспользовавшись моментом, попытался рассказать о ситуации с пассажирскими перевозками. Но получил ультимативное предложение не вмешиваться и не мешать наводить порядок в отрасли.

По всей вероятности, руководство республики не желает знать о прошлом менеджера Рукавишникова, которого с содроганием вспоминают в Твери.

В 2011 году 150 тверских предпринимателей города обратились к Дмитрию Медведеву с открытым письмом о помощи. В обращении, в частности, говорилось, что г-н Рукавишников «лишил большинство перевозчиков работы на пригородных маршрутах — стал монополистом. По такому же сценарию… действует и на территории города…» Далее приводятся такие факты, что волосы становятся дыбом…

В общем, в Твери предприниматели взбунтовались. В Коми этого не будет. Хотя идет жесткий передел рынка (и не только автотранспортного. То же самое происходит и в других сферах — от рекламного бизнеса до строительного). Однако местный бизнес запуган и деморализован, а с мнением общественности новая власть (как, впрочем, и старая) не считается.

Поэтому профсоюзный лидер надеется только на правоохранительные органы. Иван Урсу уже обратился в прокуратуру.

Анатолий ПОЛЬКИН.