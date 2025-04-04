Генеральный директор ООО «Ковш» Ваграм Озманян обвиняет администрацию Прилузского района в нарушении условий дорожного контракта.



Фирма «Ковш» является исполнителем по муниципальным контрактам по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельских поселений «Ношуль», «Объячево» и «Вухтым». А в роли заказчика выступает районное Управление строительства и ЖКХ.

Зима в этом году выдалась особенно снежная. Как утверждает В. Озманян, в январе-феврале с.г. его предприятие выполнило работы по уборке и вывозу снега даже в большем объеме, чем было предусмотрено контрактом. В расчистке сельских дорог было задействовано более 20 единиц техники. Но заказчик не оплатил эти работы даже по минимуму (то есть по контракту), задолжав ООО «Ковш» за два месяца свыше 7,4 млн рублей. В связи с этим, сообщает гендиректор, над предприятием нависла угроза банкротства.

В. Озманян обратился с жалобой на Прилузскую администрацию в адрес главы Коми Ростислава Гольдштейна и председателя правительства РК Дмитрия Братыненко.

В свою очередь начальник районного управления строительства и ЖКХ Алексей Корецкий утверждает, что работы выполнялись подрядчиком некачественно и с нарушением сроков, поэтому Прилузская администрация отказывается их оплачивать.

Не исключено, что муниципалитет не смог обеспечить своевременный конт-роль за качеством работ. Но кто виноват в этом конфликте, сказать трудно. Вероятно, спор между хозяйствующими субъектами придется разрешать в Арбитражном суде. Причем доказать свою правоту сторонам будет весьма проблематично. Акты выполненных работ за два зимних месяца так и не были подписаны, а снег на дорогах Прилузья уже растаял.