Скандальный демарш ижемских «диссидентов» вызвал неожиданные последствия

22 февраля «Трибуна» опубликовала заявление семи депутатов Совета Ижемского района о добровольном сложении полномочий. В следующий понедельник, 25 марта, состоится сессия райсовета, которая рассмотрит заявления «мятежных» нардепов.

Могучая кучка

Громкий демарш «антисоветская» группа предприняла в знак солидарности со своими коллегами – Иваном Рубаном и Николаем Братенковым, которых по формальным основаниям власть в последнее время всячески «выдавливала» из местного Совета. Сами они считают, что это месть за их активную гражданскую позицию. К двум опальным депутатам примкнули еще пятеро ижемских «диссидентов», заявивших о том, что в знак протеста они тоже готовы уйти в отставку. Правда, потом один из них вдруг отказался от заявления. Вероятно, после соответствующей «обработки». Таким образом осталось шесть «отказников», что тоже немало.

Разразившийся в Ижме скандал сейчас бурно обсуждается в соцсетях, на различных общественных площадках. Ведь ситуация беспрецедентная. Добровольный уход из власти, пусть даже районного масштаба, нынче большая редкость. Обычно депутаты покидают свои кресла либо по состоянию здоровья, либо их уносят оттуда «вперед ногами». А недобровольная отставка, как правило, связана с уголовными делами.

В общем, как сказал мафиози из гайдаевского фильма: «Из нашего казино просто так не уходят!».

Обратили внимание

В данном случае речь идет по сути о политической акции да еще и в составе организованной группы. По некоторым сведениям, ситуацией заинтересовались даже в президентской администрации.

Республиканская власть, вероятно, тоже весьма озадачена: надо же как-то «разруливать»! Недаром в последние три недели в Ижемский район зачастили «эмиссары» из столицы Коми. Причем – с очень хорошими вестями.

Например, заместитель министра образования пообещал уже этим летом начать строительство новой школы-сада в Усть-Ижме, а министр культуры — до осени возвести Дом культуры в поселке Щельяюр (хотя этой стройки нет пока даже в планах). А еще один высокопоставленный чиновник пообещал решить в ближайшее время проблему с ремонтом дороги между поселком Том и Сосногорском, которая не решалась на протяжении многих лет.

В районном бюджете, бедном, как церковная крыса, денег на эти прожекты, конечно, нет. Но если они найдутся в республиканской казне, ижемские депутаты, а также их избиратели будут весьма благодарны.

Похоже, что это тот случай, когда резонансный скандал возымел благое действие. К Ижемскому району теперь повышенное внимание. И как шутит «пока еще депутат» Николай Братенков (так он подписался под своим материалом в местной газете «Веськыда сернитам»): «Может, стоит тогда чаще уходить, чтобы больше строили?»

Анатолий ПОЛЬКИН.