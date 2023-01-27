Не успела отгрохотать гражданская война, как в Коми крае развернулось новое сражение. На этот раз мирное – за Коми автономию. По мысли «автономистов», она должна была стать территорией поголовно грамотных людей. А для этого потребовалось

обучить тех, кто будет обучать сам. Так в самом начале 1921 года в Усть-Сысольске возник вуз, имеющий педагогическую направленность.

Как поведал на экскурсии в рамках проекта «Пешком по Усть-Сысольску» историк Игорь Сажин, это учебное заведение, сменившее несколько названий, и положило начало высшему образованию в Коми.

ЗИНО, КИПКИ и КИНО

12 сентября 1920 года в Усть-Сысольске открылся I Северо-Двинский губернский съезд по просвещению зырян, на котором нетерпеливые «автономисты» поставили вопрос о незамедлительном создании зырянского педагогического вуза. Тон в дискуссии задавали бывший левый эсер, а ныне большевик и заведующий зырянским отделом Наркомата по делам национальностей РСФСР Дмитрий Батиев, школьный учитель Василий Молодцов, создавший к тому времени алфавит для коми языка, а также поэт и журналист Алексей Чеусов. Главным же среди них был крестьянский сын, называвший себя Джеле Семе Оле. Нам он известен как ученый-энциклопедист Алексей Сидоров – один из организаторов и первый руководитель культурно-просветительского общества «Коми котыр».

Съезд принял решение в сжатые сроки подготовить и создать Зырянский институт народного образования (ЗИНО).

Самым простым оказался вопрос о помещении. Для первого зырянского вуза вполне сгодилось бывшее Духовное училище, в котором ныне размещается Национальная галерея РК. И именно там 20 января 1921 года состоялось открытие учебного заведения, к этому времени получившего более громкое название – Коми институт просвещения имени Коммунистического интернационала (КИПКИ). Через четыре месяца его вновь переименуют – в Коми институт народного образования (КИНО).

Должность ректора, как старорежимная, в эти годы повсеместно упразднялась – считалось, что управлять вузами следует коллегиально. Поэтому возглавило КИПКИ-КИНО правление, председателем которого стал Алексей Сидоров. Он же взялся читать лекции по коми этнографии, археологии, литературе, методике краеведения и музейному делу. Его заместителем по административно-хозяйственной части назначили Василия Молодцова. А Алексея Чеусова определили ответственным секретарем и заведующим учебной частью.

Открытие первого зырянского вуза проходило весьма торжественно. Всем залом пропели гимн трудящихся «Гажаджык, коми й\з, ол\й», а затем «Интернационал» на коми языке. Поэт Виктор Савин прочитал посвященное институту стихотворение. Вечером участники мероприятия переместились в Народный дом, где любительская труппа в честь радостного события сыграла спектакль на коми языке.

Через восемь дней начались занятия.

Кому учить?

Самой серьезной проблемой КИПКИ-КИНО стал чудовищный дефицит квалифицированных преподавателей. Вузу требовались профессора, а не школьные учителя. Но выход, как казалось энтузиастам, был найден: пригласить видных ученых коми национальности, работавших за пределами родного края. Выбор пал на философа, писателя и литературоведа Каллистрата Жакова и этнографа Василия Налимова.

Увы, затея провалилась. Уроженец села Выльгорт Василий Налимов занимал должность приват-доцента университета в Казани и собирался стать профессором Московского университета. Возвращаться на малую родину он не хотел.

С Каллистратом Жаковым, родившимся в деревне Давпон близ Усть-Сысольска, дело обстояло еще хуже. Еще в 1919 году он перебрался в эстонский город Тарту – читать лекции в местном университете. А оттуда он обратился с открытым письмом к Ленину, в котором были и такие строки: «Вы убили миллионы и готовите убийство еще миллионов, однако жизнь не изменит себя по Вашим желаниям. Вы попали в безвыходное положение. Вы или сами должны убивать, или сами будете убиты». После этого дорога профессору в советскую Россию была закрыта.

Правда, согласился занять кафедру петроградский архитектор Александр Холопов, поскольку ему не требовалось менять место жительства. Еще весной 1918 года он покинул голодный Петроград и перебрался в Усть-Сысольск. В новоявленном вузе он возглавил физико-математический факультет.

А самым удачным приобретением стал известный археолог и филолог Алексей Грен. Он в Петрограде подружился с Каллистратом Жаковым и под его влиянием совершил несколько научных экспедиций по Коми краю. С рождением

КИПКИ-КИНО Грен сам предложил свои услуги.

«Зачетные» бригады

Институту не хватало не только преподавателей, но и студентов. О каком-либо конкурсе не могло быть и речи –катастрофически не хватало молодых людей с полным средним образованием рабоче-крестьянского происхождения. Чтобы хоть как-то подтянуть их общеобразовательный уровень, в октябре 1921 года пришлось открыть рабочий факультет, который возглавил Алексей Чеусов. Однако это мало что изменило. Даже со студентами второго курса приходилось решать школьные задачки по арифметике.

Кроме того, выяснилось, что многие студенты, выходцы из деревень, приехали в Усть-Сысольск не за знаниями, а с намерением закрепиться в городе. Вели они себя весьма разнузданно – воровали картофель с общественных огородов, били стекла в окнах домов, отведенных для их проживания, тащили у однокурсников тетради и карандаши, подделывали чеки для получения товаров в кооперативных лавках.

От таких студентов, конечно, избавлялись, но в результате аудитории пустели. По данным историка Олега Золотарева, в 1922 году в институт приняли 415 человек, но к занятиям приступили только 290, из которых 98 выбыло.

Обучение в те годы велось так называемым лабораторно-бригадным методом. Студентов разбивали на группы по три-пять человек, а программа делилась на темы и подтемы. Преподаватели составляли списки книг, по которым каждая бригада осваивала предмет самостоятельно. Лекции считались старорежимным пережитком, поэтому их сократили до минимума, а то и вовсе отменили, сведя к обычным консультациям.

После отведенного срока бригада представляла устный отчет о проделанной работе. Отвечал, как правило, бригадир. Если он давал правильные ответы, то вся бригада получала зачет. Если нет, то студентам давали время на подготовку повторного отчета.

В дополнение к учебе студенты должны были еще и вести дневники, где записывали свои впечатления о преподавателях. Регулярно проводились конференции, на которых студенты высказывали свои замечания. Преподавателям,

разумеется, такой подход понравиться не мог. Александр Грен в газете «Югыд туй» пожаловался: «…Педагогов буквально усадили на скамью подсудимых, стали указывать им на их недостатки и в присутствии всей массы студентов заставляли их оправдываться».

В итоге уже первый выпуск показал, что большая часть студентов так ничему и не научилась.

Теперь еще и ПИНО

Осенью 1921 года для подготовки учителей открыли еще и педагогический техникум, куда принимали молодежь с семиклассным образованием. Но содержать два учебных заведения одной направленности у региональной власти не хватало ресурсов, а потому в апреле 1922 года их объединили в Практический институт народного образования (ПИНО).

Через год, когда стало ясно, что полноценного высшего образования он дать не в состоянии, ПИНО преобразовали в Зырянский педагогический техникум повышенного типа. Предполагалось, что через два года он вновь станет высшим учебным заведением. Но этого не произошло.

Только в конце 1931 года в Сыктывкаре появился Коми государственный педагогический институт, готовивший учителей с полновесным дипломом.

Постскриптум

Судьбы создателей первого коми вуза сложатся драматически и даже трагически. Их энтузиазм в деле народного просвещения будет расценен как «буржуазный национализм».

В 1937 году Алексея Сидорова, издавшего к тому времени популярную книгу «Знахарство, колдовство и порча у народа коми», арестуют в Ленинграде и приговорят к трем годам заключения «за участие в антисоветской организации». После освобождения с клеймом «враг народа» он будет работать подсобным рабочим и сплавщиком леса и лишь в 1942 году сможет вернуться к научной деятельности. Он уйдет из жизни во время командировки в Москву через несколько дней после смерти Сталина. В гостиницу, куда он поселится, явится милиция, чтобы освободить места для прибывающих на похороны делегаций. Ученый воспримет их вторжение как новый арест и сляжет от пережитого стресса.

Алексея Чеусова, работавшего над «Историей коми народа», подвергнут аресту дважды – в 1933 и 1938 годах. Первый срок он будет отбывать в Казахстане, второй – в Пезмогском лагпункте Локчимлага, где и скончается. В верхнечовском лагере умрет Василий Молодцов. Дмитрия Батиева расстреляют в 1941 году. Александр Холопов погибнет в блокадном Ленинграде.

Лишь Алексея Грена спасет от трагической участи его собственная смерть в Сухуми предположительно в 1932 году.

Игорь БОБРАКОВ.