Недавно вице-премьер регионального правительства Антон Виноградов заявил, что Республика Коми может превратиться в территорию опережающего развития (ТОР).

Как, неужели опять? Дело в том, что Коми уже была такой территорией. Полвека назад к нам, на Север, со всей страны ехали за «длинным рублем» тысячи молодых людей. Они строили новые шахты, заводы и фабрики, обустраивали нефтепромыслы, прокладывали дороги.

Теперь молодежь тоже едет, но уже в обратном направлении – из республики, население которой быстро сокращается. Потому что нет ни хорошей работы, ни перспектив, а сам регион деградирует на глазах.

И вот появляется какой-то очередной «варяг», прибывший к нам из далекой Бурятии, и неожиданно говорит о том, что жизнь в Коми качественно изменится. Речь, конечно, уже не идет о масштабных государственных стройках, как это было в советские времена (забудьте!). Но все-таки ТОР подразумевает создание в регионе благоприятного режима для бизнеса (в том числе налоговые и административные преференции), что позволит активно привлекать деньги инвесторов в различные амбициозные проекты. И таким образом развиваться с опережением будет вся республика, а не только «узкие сегменты» ее экономики.

Медведев благословил

Что касается «узких сегментов», то мы это уже проходили. Так, еще в 2017 году небольшой городок Емва получил федеральный статус территории опережающего развития. Это событие было пафосно обставлено на самом высоком уровне. Тогдашний председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал документ о создании ТОРа помимо Емвы также в городах Бакал (Челябинская область), Дорогобуж (Смоленская область) и Кировск (Мурманская область).

Дмитрий Медведев тогда пояснил, что все четыре города являются населенными пунктами с монопрофильной экономикой, где необходимо применять современные технологии и создать условия для роста малого и среднего бизнеса.

Что касается статуса Емвы, то в федеральном правительстве к моменту принятия решения о создании ТОР, похоже, пользовались устаревшими данными. Емва в 2017 году уже была не монопрофильным городом, а обычной депрессивной территорией, где раньше были свои градообразующие предприятия. Практически вся здешняя экономика была порушена в ходе построения дикого рыночного капитализма.

Никто не клюнул

Скорее всего, статус ТОР Емве был дан в расчете на постройку здесь крупного современного тепличного комплекса. Овощами и зеленью в зимний период планировалось завалить чуть ли не полстраны (шутка ли – ежегодно выращивать до 30 тысяч тонн витаминной продукции). И ведь все делалось для того, чтобы появился комплекс – и место подходящее власти Княжпогостского района подыскали (60 гектаров бывших совхозных земель), а еще договорились с энергетиками, железнодорожниками и газовиками о совместном сотрудничестве. Но на все эти бонусы никто из потенциальных инвесторов так и не клюнул.

Идея построить огромный тепличный комплекс в Емве была изначально какой-то мутной, она больше походила на пиар-акцию. Хотя почему «походила»? Так оно на самом деле и было. Проект тепличного комплекса в то время стал чуть ли не главной фишкой в предвыборной кампании будущего главы Коми Сергея Гапликова. Но выборы прошли, и тепличный комплекс в Емве канул в Лету.

Быший премьер Дмитрий Медведев, который нынче активно борется в соцсетях с блоком НАТО, вряд ли узнал, чем там кончилось с северным городом Емва. А кончилось довольно скверно. По имеющейся информации, преференциями от статуса ТОР в Емве на сегодняшний день воспользовался только один местный предприниматель, который ведет свои дела на полузаброшенной территории бывшего Княжпогостского механического завода. Прямо скажем – негусто.

«Столица Арктики»

Хорошо, в Емве не получилось создать ТОР, а как в других регионах? В Бакале и Дорогобуже тот же отрицательный результат, сегодня этим городам впору присваивать статус территорий опережающей деградации.

Но не все так грустно и провально. Кировск все-таки удалось превратить в территорию опережающего развития. Более того, местные власти решили пойти дальше, заручившись поддержкой федеральных властей. В новые границы ТОР «Столица Арктики» вошли Мурманск и Кольский район.

По данным за первое полугодие 2023 года, на ТОР «Столица Арктики» зарегистрировано 8 резидентов, которые уже вложили в экономику региона 153 млрд рублей и трудоустроили 2,7 тысячи человек. Сферы для привлечения инвестиций – горнодобывающая отрасль, логистика, промышленное строительство, туризм, рыбопереработка, портовая деятельность.

Таким образом, нашей республике есть с кого брать пример. Другой вопрос: как воспользоваться чужим опытом?

Перевыполним план по планам!

В Республике Бурятия Антон Виноградов в 2018-2019 гг. был «министром по инвестициям». И за короткое время наобещал местным жителям «золотые дожди» от инвесторов, а также газификацию всей республики. Многие верили… Потом Виноградов возглавлял бурятский Минпромторг, и тоже совсем недолго. Среди ярких следов, которые он оставил, был, например, скандал вокруг инвестпроекта по строительству птицефабрики в Кабанском районе Бурятии (но это так, к слову).

Похоже, что терпеливые буряты расстались с господином Виноградовым без особого сожаления. И его вскоре «приютил» Владимир Уйба – губернатор другой республики, очень щедрой и доверчивой. А что ж не взять Антона в правительство Коми, если человек умеет рисовать такие красивые планы? Он хоть и молодой, да ранний. У него что ни слово – то миллиард.

Всего за полгода пребывания в должности вице-премьера РК Антон Виноградов успел заявить о следующих инвестиционных проектах: строительство заводов по сжижению газа под Сыктывкаром и Ухтой (объем инвестиций 5,5 млрд рублей); контейнерный терминал в Микуни (инвестиционный потенциал 900 млн рублей); дата-центр в Печоре (инвестиционный потенциал 15 млрд рублей); горнолыжный комплекс в селе Зеленец Сыктывдинского района; завод по утилизации медицинских отходов (инвестиционный потенциал 500 млн рублей); экопарк для семейного отдыха; строительство школ дзюдо; медицинские центры с участием компании из Индии; гостинично-рекреационный комплекс; производство минеральной воды; карбоновый полигон; мост через Сысолу на дороге в поселок Краснозатонский; светильники и композитные изделия; ресторан на воде и аквапарк в Сыктывкаре; модернизация аэропортов; завод по производству катионного крахмала (возможные инвестиции от 300 до 500 млн рублей); глемпинг (место отдыха, сочетающее гостиничные удобства и близость природы); новый жилой микрорайон в Сыктывкаре (240 тысяч квадратных метров жилой площади).

Все эти дерзкие планы не могут не радовать жителей Коми. Кому из нас не хочется увидеть новые заводы, экопарки и аквапарки, не говоря про мост через Сысолу? Печорцы уже предвкушают 15-миллиардные вливания в дата-центр, микуньцы потирают руки в ожидании терминала, а для сыктывкарцев слово «глемпинг» звучит как музыка.

Так и представляешь себе, как под бодрый марш авиаторов («Все выше и выше!») со всей страны и даже из Индии в нашу республику слетаются бизнес-инвесторы с чемоданами денег.

Если бы Хлестаков («Ступайте департаментом управлять!») дожил до наших дней, то он тоже мог бы возглавить департамент по инвестициям в каком-нибудь отдаленном, слабо развитом регионе.

Источник оптимизма

А еще была информация, что Антон Виноградов попытается через потенциальных инвесторов из Татарстана как-то реанимировать «бородатый» проект по возведению санатория в селе Серегово Княжпогостского района. Только за него ему при жизни можно будет поставить памятник. Но это уже совсем из области фантастики, отнюдь не научной.

Заметим, что все эти проекты озвучивает именно Антон Виноградов, а не Владимир Уйба. Глава осторожничает? Это вполне возможно, учитывая то, что он уже не раз обжигался на громких заявлениях.

Ну и самое главное – непонятно, кто будет заниматься всеми этими проектами, а создание ТОР, пожалуй, самый амбициозный из них. Если команда губернатора даже не в состоянии организовать доставку дров в отдаленное печорское село (об этом сообщала «Трибуна» в предыдущем номере), то настраиваться на радужные перспективы вроде бы не имеется оснований.

А с другой стороны, для Коми ничего невозможного нет, ведь ее возглавляют люди, способные на нетривиальные решения, зачастую парадоксального толка.

К примеру, мэра дважды замерзавшего Вуктыла вдруг назначают министром культуры. У нас происходит катастрофа с Усинским водоводом, а мы собираемся возвести ресторан на воде. И на вопрос «Почему у вас коровы дохнут от голода?» бодро отвечаем: «Но зато мы построим горнолыжный комплекс и школу дзюдо!»

В общем, если хотите подзарядиться светлыми надеждами, приходите в Желтый дом – там оптимизм просто зашкаливает.

Как говорил Остап Бендер: «Я верю в будущее Лучанска! Оно прекрасно!»

Сергей МОРОХИН.