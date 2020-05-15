Сколько денег у нас осталось? Показатель Коми – ниже среднероссийского

165,5 тысячи рублей – средний объем банковских вкладов на одного жителя Коми. По этому показателю наш регион занимает 20 место среди субъектов Федерации.

По данным агентства РИА Рейтинг, ожидаемо на первом месте находится Москва, где средний объем депозитов на душу населения (данные на 1 марта 2020 года) составляет 858,7 тысячи рублей. В пятерку самых богатых также входят Санкт-Петербург (438,6), Магаданская область (333,3), Ямало-Ненецкий автономный округ (283,5) и Камчатский край (270).

В «подвале» рейтинга расположились Карачаево-Черкесия (35,5), Тыва (28,9), Дагестан (23,5), Ингушетия (10) и Чечня (9,4).

Результаты исследования показывают, что объемы вкладов на одного жителя между регионами отличаются почти в 100 раз! В целом по России средний объем банковских вкладов на душу населения составляет 210 тысяч рублей.

За последние два года прирост вкладов в Коми составил 10 процентов, доля валютных депозитов во вкладах составляет 7,2 процента.

Показатель условной зажиточности регионов особенно важен сейчас, когда подавляющему большинству населения из-за пандемии коронавируса приходится сидеть дома. А многие ли могут себе позволить не работать?

По заказу Центробанка был проведен опрос, из которого следует, что из-за пандемии 37 процентов ипотечников потеряли от 33 до 100 процентов дохода, не менее 35 процентов граждан, имеющих потребительский или иной (не ипотечный) банковский кредит, потеряли от 33 до 100 процентов дохода.

Не менее 64 процентов из тех, кто начал тратить сбережения, за две последние недели апреля израсходовали от 33 до 100 процентов сбережений (накоплений). В ближайшие четыре месяца, то есть до конца лета, полностью без средств к существованию останутся 67 процентов опрошенных (имеющих сбережения), причем 49 процентов уже в ближайшие два месяца.

По данным РБК, количество должников, которые отказываются платить по кредитам из-за финансовых трудностей, в апреле выросло до 60%. Почти треть неплательщиков объясняют это тем, что остались без работы.

Сергей МОРОХИН.