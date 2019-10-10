Сколько депутатов нужно «для полного счастья»?

Вопрос о возможном изменении численного состава депутатского корпуса вынесен на осеннюю сессию Госсовета, которая состоится 24 октября. Напомним, что сейчас в парламенте Коми 30 депутатов. Из них 15 избраны по партийным спискам.

Куда уходят «паровозы»?

На состоявшихся в 2015 году выборах в Госсовет Коми «Единая Россия» одержала оглушительную победу. Но многие организаторы тех выборов, а также представители победившей партии вскоре оказались за решеткой.

Особенность так называемых «партийных списков» в том, что избиратель практически не знает, за кого конкретно он голосует. В бюллетенях и агитационных листках из списка три первых лица – так называемые «паровозы». От «Единой России» в 2015-м «паровозами» шли глава республики Вячеслав Гайзер, «варяг» Игорь Ковзель и прокурор республики Владимир Поневежский. Первые двое затем попали под суд, третий сейчас находится за границей. Среди «единороссов» были и другие потери. По мере выбытия депутатов их кресла стали занимать малоизвестные люди из таинственного партийного списка.

В отличие от «списочников» остальным кандидатам пришлось встречаться с избирателями и что-то им обещать. А это уже совсем другой уровень ответственности.

Марков пошел «на поправку»

Сенатор от Коми Валерий Марков предложил увеличить количество «одномандатников» с 15 до 21. Мотив: слишком большая территория округов. Поэтому депутат на общественных началах физически не в силах посетить все населенные пункты и вникнуть в проблемы избирателей.

Увеличение «посадочных мест» в парламенте Коми не противоречит федеральному законодательству, согласно которому наша республика вправе иметь до 70 депутатов. Марков же предлагает 36, что гораздо ниже установленного «максимума».

В свою очередь у экспертов народной «Трибуны» есть альтернативное предложение: вообще ликвидировать многомандатный округ и партийные списки. Тогда все 30 депутатов будут избираться поименно. Округа станут в два раза меньше. А платить за это нужно будет ровно столько же, как и сегодня.

Правда, экспертам могут возразить, что это не совсем законно. Федеральный закон обязывает иметь такой «многомандатный» округ. И избираться по нему должны не менее 25% депутатов.

Поэтому мы предлагаем сократить количество мандатов в многомандатном округе до 8. А остальные распределить для поименного голосования.

Получится 22 «одномандатника». То есть на один больше, чем в «поправке Маркова». Тогда это будет и законно, и ущерба бюджету не принесет.

Но! Вряд ли нынешние депутаты Госсовета захотят рубить насиженный сучок. «Списочники» ведь надеются и дальше спокойно представлять любимую партию и народ. А если сократить количество «партийных» мест, то за мандатом придется идти в люди…

В общем, на осенней парламентской сессии наверняка развернутся горячие дебаты.

Виталий ШАХОВ.