«Скелеты» Желтого дома: сколько их еще осталось в казенных шкафах и сейфах?

В минувшую среду стало известно, что первый заместитель председателя правительства Коми Лариса Максимова уволена со своего поста в связи «с утратой доверия».

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Коми, в отношении Максимовой проводилась проверка на предмет нарушения антикоррупционного законодательства. Сначала вышло распоряжение Сергея Гапликова о ее временном отстранении от занимаемой должности, а вскоре – новое распоряжение об освобождении ею поста первого заместителя регионального правительства.

«Перед законом все равны. Я всегда придерживался и буду придерживаться этой позиции», – отметил глава Коми Сергей Гапликов, слова которого приводятся в официальном сообщении.

При этом истинные мотивы отставки вице-премьера Коми власти не разглашают, что создает широкий простор для разного рода домыслов, версий и слухов.

«Внутренняя» проверка

По нашим сведениям, инициатива увольнения исходила не от силовых структур, к этому не были причастны ни республиканская прокуратура, ни ФСБ.

Служебной проверкой Максимовой занималась «внутренняя» антикоррупционная комиссия при губернаторской администрации. Какие именно нарушения были при этом выявлены, не известно. А сама Максимова пока отказывается от любых комментариев.

Однако источники «Трибуны» утверждают, что Лариса Владимировна, возможно, будет судиться с администрацией, оспаривая правомочность своего увольнения.

53-летнюю Ларису Максимову понять можно. До приглашения в правительство она возглавляла налоговую службу Коми и была на хорошем счету у федеральных начальников. Теперь, когда в ее трудовой книжке появилось черное пятно «недоверия», путь на госслужбу закрыт. С таким клеймом ее не возьмут даже в мелкие клерки.

«Интересный» конфликт

С чем же связана столь жесткая, если не сказать жестокая, отставка высокопоставленной чиновницы, которая в течение нескольких лет была по сути правой рукой губернатора и курировала экономику региона?

В ряде СМИ появилась информация (возможно, инсайдерская, то есть сознательно «слитая» из Желтого дома) о том, что властную даму уволили из-за ее мужа Игоря Максимова. Он является первым заместителем генерального директора госкомпании АО «Коми коммунальные технологии (ККТ)». А поскольку функционирование госкомпаний находится в зоне ответственности кабмина, то на этой почве возможен так называемый «конфликт интересов».

АО «ККТ» (на 100 процентов – собственность республики) было создано в конце 2015 года, то есть уже при новом губернаторе Гапликове. Как заявлялось тогда в официальных пресс-релизах, ККТ должна была «объединять объекты энергокомплекса, повысить качество подготовки к отопительному периоду и в целом устойчивость функционирования ЖКХ».

Если же убрать официозный пафос, то главной целью была аккумуляция в ККТ коммунальных активов республики.

Сами же руководители ККТ рассказывали о себе так: «В компании организованы все процессы, необходимые для выполнения полного комплекса проектно-изыскательских работ от инженерных изысканий, согласования проекта в административных органах, инженерных сетях и у землепользователей в рамках прохождения ЛЭП до выполнения строительно-монтажных работ и сдачи объекта в эксплуатацию».

Таким образом небольшая компания ККТ стала важнейшим звеном в энергосистеме огромного региона, а сам господин Максимов является членом рабочей группы по разработке схемы электроэнергетики Республики Коми.

Тайное становится явным

Широкой публике о деятельности ККТ до сих пор было мало что известно. Если, конечно, не считать сообщений о том, что бывший руководитель этой компании в свое время получил условный срок за растрату.

Был, правда, один скандальный эпизод, связанный с публикацией в конце 2018 г. в ряде СМИ, в том числе и в «Трибуне», информации о том, что АО «Коми коммунальные технологии», где работает муж Максимовой, занималось разработкой еще одной схемы. Речь идет о территориальной схеме обращения с твердыми бытовыми отходами. Результатом этой схемы стали заоблачные тарифы.

Однако представители ККТ сразу же опровергли эту информацию. По их словам, схему разрабатывала другая компания – московская фирма «Международный центр наилучших природоохранных технологий».

Между тем в распоряжении «Трибуны» имеется копия весьма любопытного документа. Это договор подряда № 310/16 от 4 августа 2016 года между АО «Коми коммунальные технологии» и фирмой «Международный центр наилучших природоохранных технологий». Наше АО выступает в роли заказчика, а москвичи – в роли подрядчика, который обязуется «выполнить работу по теме: «Разработка территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Коми…»

Цена договора – 9,6 миллиона рублей. И, конечно, тут же возникает масса вопросов.

Во-первых, само АО «ККТ» отходами не занимается. Территориальная схема в Коми – сложный многотомный труд с массой исходных данных, которые можно получить только в правительстве, муниципалитетах, структурах ЖКХ и статистики. Непонятно, почему заказчиком схемы выступило не правительство региона, а ККТ.

Во-вторых, довольно странно, что для разработки схемы почему-то подрядили частную московскую фирму, пусть даже и самых «наилучших» технологий. Причем, насколько нам известно, то был единственный подобный контракт в портфеле этой фирмы.

Если отставка Максимовой действительно связана с «конфликтом интересов», то почему история всплыла только сейчас, хотя все эти факты в Желтом доме были давно известны?

Не исключено, что пресловутый «конфликт» стал лишь поводом для увольнения Максимовой. А причины кроются в разногласиях руководства. И, как говорят полицейские, произошло это на почве «личных неприязненных отношений». Учитывая сложный характер г-жи Максимовой, такое вполне возможно.

Кому же верить?

После «черного сентября» 2015 года, когда была арестована вся верхушка Коми, включая главу РК, вице-губернатора и даже спикера Госсовета, в республике возник «кадровый коллапс». Оставшиеся на свободе члены правительства пребывали в шоке. Одни бегали давать свидетельские показания, другие спешно паковали чемоданы.

Присланный Москвой новый губернатор Коми Сергей Гапликов в конце 2015-го должен был сколотить себе команду из деморализованных, до смерти запуганных чиновников, на которых легла тень подозрения в связях с ОПС. И прежде чем произвести то или иное назначение, Гапликов спрашивал у каждого «бывшего»: «Есть ли у вас свой скелет в шкафу?»

А уже через несколько месяцев, в начале 2016 года, такой «скелет» неожиданно обнаружился у председателя правительства Коми Владимира Тукмакова, занимавшего высокие должности еще при Вячеславе Гайзере.

Проведенная прокуратурой республики проверка обнаружила, что в 2011-2015 гг. В. Тукмаков в качестве «вознаграждения» ежемесячно получал по 100 тыс. руб., его «теневой» доход за это время составил 5,5 млн рублей.

Председатель кабмина избежал ареста, но был уволен за нарушение антикоррупционного законодательства. В марте 2016-го глава Коми освободил его от должности «в связи с утратой доверия».

Это увольнение повлекло отставку и нового, сформированного уже Гапликовым, кабинета министров. После чего Лариса Максимова, первый зампред правительства, некоторое время исполняла обязанности главы кабмина.

А теперь и Максимову уволили с той же мрачной формулировкой – «утрата доверия».

Как говорится, кому же тогда верить? Тем более что, по некоторым данным, перед назначением госпожу Максимову возили «на смотрины» в Москву, в администрацию президента, а ее досье тщательно, чуть ли не под микроскопом, изучали спецслужбы.

Вообще, кадровая чехарда, которую мы наблюдаем уже несколько лет, начиная с 2015-го, показывает, что правительственный Желтый дом – это самое опасное здание в Коми. Оттуда можно с позором угодить в отставку либо того хуже – в тюрьму.

Владимир СУМАРОКОВ.

P.S. Временно исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Коми стал руководитель администрации губернатора Михаил Порядин.