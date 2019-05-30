Сколько надо платить губернатору? Этот вопрос коммунисты предлагают вынести на референдум

Избирательная комиссия Коми приняла документы на регистрацию инициативной группы, предлагающей провести референдум о денежном содержании главы Коми.

Инициативную группу по проведению референдума создали в Коми рескоме КПРФ. Коммунисты предлагают всенародно обсудить следующий вопрос: «Считаете ли Вы, что размер ежемесячного денежного содержания лица, замещающего государственную должность «Глава Республики Коми», должен составлять не более пяти установленных законом минимальных размеров оплаты труда?»

Почему не более пяти «минималок»? Как пояснили в пресс-службе Коми рескома КПРФ, МРОТ – это фиксированная сумма, утвержденная федеральным законодательством, поэтому не зависит от статистических расчетов, которыми можно манипулировать. Во-вторых, если предлагаемые инициативной группой ограничения спроецировать на сегодняшний день, то вместе с северными надбавками и с вычетом подоходного налога ежемесячное денежное содержание руководителя региона составляло бы порядка 83 тысяч рублей, то есть почти две средние зарплаты по республике.

Напомним, что согласно официальным данным действующий глава Коми Сергей Гапликов ежемесячно получает порядка 800 тысяч рублей.

Судьбу референдума на июньской сессии должны будут определить депутаты Госсовета Коми. Хотя заранее понятно, что большинство парламентариев не поддержит инициативу коммунистов. Тем более что организация референдума обойдется казне примерно в 35-40 млн рублей. Это гораздо больше, чем можно «сэкономить» на денежном содержании главы региона.