Сколько «стоит» пощечина? (Криминал от 24 мая)

В Вуктыле произошел бытовой конфликт, в ходе которого мужчина отвесил даме пощечину.

Женщина обратилась к мировому судье. За некуртуазный поступок кавалер был оштрафован на 5 тысяч рублей.

Шоколадный воришка

19-летний ухтинец трижды наведывался в «Пятерочку» за конфетами «Мерси».

Похищенные упаковки шоколада он затем продавал незнакомым людям на улице. Ущерб торговой организации составил 8,5 тыс. рублей. Суд приговорил ухтинца, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу кофе и шоколада, к исправработам сроком на 1 год и 2 месяца. Отбывать наказание осужденному предстоит в Исправительном центре № 1 в Емве.

Труп на болоте

16 мая ухтинские спасатели эвакуировали тело охотника.

69-летний мужчина отправился за гусями на болото близ поселка Малая Пера. По предварительной информации, у него мог случиться сердечный приступ. Мужчину без признаков жизни обнаружил другой охотник и позвонил в полицию.

Бил брата ковшом

Житель Сысольского района избивал сводного брата и угрожал убийством.

Суд приговорил 45-летнего жителя села Чухлэм к 1,5 годам лишения свободы. По материалам уголовного дела, с декабря 2023 года по январь 2024 года он неоднократно избивал сводного старшего брата металлическим ковшом и угрожал ему убийством.

Девочка хотела поиграть

Школьница сообщила мошенникам сведения о банковской карте матери.

В полицию Корткеросского района обратилась 47-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. Потерпевшая пояснила, что в закрытом мессенджере онлайн-игры аферисты предложили ее 11-летней дочери купить игровую валюту по символической цене. Поддавшись на уговоры, девочка сообщила жуликам данные электронного кошелька матери и код, который высветился на смартфоне. Виртуальные деньги она так и не получила, а вот мать потеряла свыше 27 тысяч рублей.

«Добрый» дяденька

Взрослый интинец предложил 11-летнему мальчику пива и стал фигурантом уголовного дела.

В ходе дознания установлено, что 26-летний местный житель неоднократно предлагал школьнику составить «компанию» в распитии пива. Возбуждено уголовное дело.

«Резиновые» квартиры

В одну интинскую квартиру виртуально заселились 20 южан.

Участковые Инты выявили четырех владельцев недвижимости, которые фиктивно зарегистрировали на своей жилплощади 40 жителей южных регионов России. Собственники квартир оформляли прописку на сайте Госуслуг. Один из них «вселил» в свою квартиру 20 человек, второй – 13. Остальные прописали по три-четыре человека. Полицейские выявили, что фиктивно зарегистрированные жители других регионов никогда не появлялись в Коми. Прописка им была нужна для получения повышенных социальных выплат. В отношении собственников жилья возбуждены уголовные дела.