Сколько стоит свобода? Чтобы откупиться от тюрьмы, бизнесмену предложили «раздеться до трусов» – отдать активы на полмиллиарда рублей

Уголовное дело против главы МВД Виктора Половникова может оказаться гораздо глубже и скандальнее, чем это выглядит на первый взгляд. Есть основания полагать, что это одно из звеньев в длинной коррупционной схеме, в которой помимо правоохранителей задействованы и высокопоставленные чиновники Коми.

Итак, 17 января в Сыктывкарском суде было озвучено, что взятку министру через посредников передал Сергей Ситников. Причем деньги передавались двумя «траншами»: сначала 10 миллионов, а затем еще 2,5 млн руб.

Взлет и падение

44-летний Сергей Ситников – известный в столичных кругах предприниматель. В «нулевые» годы он возглавлял печально известное, ставшее банкротом предприятие – ООО «Альфа-Транс», которое контролировал авторитетный бизнесмен Валерий Веселов (фигурант «дела Гайзера»). Затем Ситников основал компанию «Деловой Альянс», стал соучредителем ООО «Финансово-строительная компания» («ФСК») и еще нескольких фирм, получавших выгодные подряды на строительство, в том числе и от правительства Коми.

По мнению экспертов, одно время господин Ситников вместе со своим партнером Александром Ольшевским входили в так называемый «пул бизнесменов», которым в годы правления Вячеслава Гайзера благоволила администрация губернатора.

В июне 2014 г. ОАО «Фонд поддержки инвестпроектов РК» (учредитель – Минимущества Коми) в лице своей дочерней компании ООО «Алвис» заключил с ООО «ФСК» договор на строительство административно-офисного здания по ул. Ленина, 74.

Здание было построено (сейчас там находится «Дом дружбы народов Республики Коми»), а представители ООО «Алвис» подписали акты выполненных работ.

Одно время «Дом дружбы» мелькал в «деле Гайзера», но потом этот эпизод исчез из обвинения. Зато «возник» в «деле Ситникова»: ООО «ФСК» заподозрили в «хищении средств ООО «Алвис» (сейчас эта фирма – в стадии банкротства).

Еще один масштабный проект, инициированный правительством Гайзера, тоже вышел боком г-ну Ситникову. Это строительство объектов на территории этнопарка в селе Ыб Сыктывдинского района. Объекты были сданы, но затем между заказчиком и подрядчиком возник хозяйственный спор, закончившийся не обычным в таких случаях арбитражным разбирательством, а уголовным делом. Суть его в том, что Ситников и Ко якобы «похитили денежные средства государственного унитарного предприятия РК «Инвестстройцентр» (являющийся заказчиком) на сумму 9 млн рублей.

120 томов

11 августа прошлого года на YouTube был размещен видеоролике тележурналиста Максима Васильева «Независимое расследование», где господин Ситников излагает свою версию событий.

По словам бизнесмена, в ноябре-декабре 2015 года (сразу же после ареста правящей верхушки Коми и смены власти в республике) ему стали поступать угрозы. Влиятельные люди, имена которых Ситников не называет, сначала требовали вернуть долги, а потом замахнулись и на активы его фирм. Он расценил это как попытку рейдерского захвата и отказался. Но в марте-апреле 2016 года последовала новая атака на его бизнес – теперь уже с угрозами, что против Ситникова будут возбуждены уголовные дела.

И буквально через месяц, в мае 2016-го, Ситников становится фигурантом дела о мошенничестве (ст. 159 УК). Постепенно следственные материалы разрослись до 120 томов. Ситникову инкриминируются 15 эпизодов преступной деятельности. Первоначально выдвигалось и самое тяжкое обвинение – участие в организованной преступной группировке (ОПГ). Все это «накопали» следователи Следственного управления МВД по Коми.

Майор – ревизор

Как утверждается в «Независимом расследовании», по хищениям, связанным со строительством «Дома дружбы», не проводилось ни одной судебно-бухгалтерской экспертизы. Было лишь заключение майора Е. Щегловой – ревизора из управления экономической безопасности МВД. То есть специалиста, который находится в прямом подчинении у тех, кто и открыл уголовные дела. С ее оценками категорически не согласны независимые аудиторы, которые дали интервью М. Васильеву. Более того, на суде ревизор из МВД под протокол признала свои ошибки при подготовке своего заключения. Но это не повлияло на позицию обвинения, говорится в «Независимом расследовании».

Обвинения в мошенничестве при возведении финно-угорского этнопарка тоже оспариваются защитой. По финансовым документам выходило, что фирма С. Ситникова понесла убытки. Возникает вопрос: как можно украсть 9 миллионов, вложив свои 20 миллионов?

Огласите весь список

Ситников был арестован и отправлен в камеру Сыктывкарского следственного изолятора. Но и туда, по словам предпринимателя, продолжали приходить некие люди, предлагавшие написать дарственную на его бизнес-активы.

В СИЗО Сергею Ситникову, по его словам, дали понять, что если он подпишет нужные документы, то из уголовного дела уберут его участие в ОПГ и выпустят на свободу под подписку о невыезде. В первую очередь претендентов на имущество бизнесмена интересовали принадлежавшие ему помещения в «Доме дружбы», земли Ботанического сада за бывшим зданием Коми пединститута и элитный ресторан «Бакинский бульвар». Был составлен целый список, «вплоть до трусов», как выразилась Маргарита Мартиросян, адвокат Сергея Ситникова.

После многомесячной отсидки господин Ситников, возможно, «созрел» еще и для 25-миллионной взятки правоохранителям. В результате, частично признав свою вину (что было одним из условий «сделки»), 6 июля 2017 года он вышел из СИЗО под подписку о невыезде.

В распоряжении Максима Васильева оказались записи переговоров между адвокатом Сергея Ситникова и высокопоставленным сотрудником МВД. Его фамилия известна журналистам, известен даже номер телефона, который он продиктовал адвокату. Авторы «Независимого расследования» не хотят пока полностью раскрывать всех подробностей. Но и те записи, которые появились в открытом доступе, не могут не шокировать.

«Человек в правительстве»

Приводим фрагмент разговора адвоката (А) с высокопоставленным чиновником из МВД (ВЧМ):

(А) – Скажите нам по-свойски. У нас есть вариант разговаривать, вести диалог помимо нас… Сейчас мы на одной стороне… Ту сторону, которая этот список сделала общим и безоговорочным, или это бесполезно?

(ВЧМ) – Нет, с ними не надо разговаривать.

(А) – Нет, я вас спрашиваю, вот они сделали весь перечень вплоть до трусов, прошу прощения.

(ВЧМ) – Там пошла цепочка ниже подчиненных. Но мы разговариваем с определенным человеком в правительстве. Высокопоставленным. С одним. И с ним диалог будем вести.

Вот еще любопытный фрагмент из беседы, когда речь зашла о выводе Сергея Ситникова из-под обвинений.

(ВЧМ) – Понимаете, для нашего суда сыктывкарского, там нормальный в принципе адекватный человек. Ему, чтобы дать условно, нужно понимать, что человек вину признает в какой-то части.

«А че им надо?»

Журналистское расследование Максима Васильева легко найти в интернете, поэтому многие детали разговоров опустим, но приведем фрагмент, где анонимный правоохранитель (на самом деле личность его известна) выражает свое недоумение наглостью чиновников. Речь идет о землях Ботанического сада.

(ВЧМ) – Участок он пусть оставляет себе, потому что это все как-то отвратительно, мне это абсолютно не нравится. То есть я говорю то, что вы озвучили – возможна замена. А эти (представители правительства Коми – Прим. М.В.) – «вот нам это надо, вот нам это надо». Я вас понимаю, смысла нет им отдавать, и надо быть до конца. Это неправильно выглядит в принципе. Вот надо им че-то, а че им надо? Им надо сначала одно, потом, блин, второе. Эта ситуация нам тоже не особо нравится, нам всем по большому счету…»

При определении вины Сергея Ситникова правоохранители официально насчитали ущерб в размере порядка 240 миллионов рублей. А если суммировать все требования по отъему имущества (в записях называются конкретные суммы) предпринимателя, то они тянут на 500 миллионов рублей!

P.S. Что же касается собственно «дела Половникова», то силовики выполнили свои обещания: из обвинения исчез квалифицирующий признак – участие в ОПГ, а Ситников вышел из камеры СИЗО. Однако сам бизнесмен, вероятно, рассчитывал, что взятка силовикам поможет ему получить условное наказание. Узнав, что ему тем не менее грозит 9 лет тюрьмы (судебный процесс продолжается), он, видимо, и решился обнародовать сенсационные аудиозаписи, которые приводятся в видеоролике Максима Васильева.

Сергей МОРОХИН,

Виктор ПРОТАСОВ.

Согласно прейскуранту

Из расшифровки аудиозаписи становится ясно, какие требования должен был выполнить бизнесмен.

ВЧМ: – Отказ от всех исковых. В первую очередь, Корпорация. Там порядка 108 миллионов рублей. Продажа Ботсада. Там уже есть застройщик, который готов…

А: – А продажа Ботсада – по какой цене?

ВЧМ: – 110, кадастровая. Кадастровая – 110, но это меньше, чем рынок. Потому что там шикарное место. Дальше это «Бульвар Бакинский», это ресторан. Причем ценник называется в 20 миллионов. И потом получается четвертый, первый, подвал… Это «Дом дружбы».

А: – Но там стоимость порядка пятисот миллионов…

ВЧМ: – Я знаю…

Фото БНК