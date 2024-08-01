Сколько стоит удар по лицу? (Криминал от 2 августа)

Реакция на оскорбление обошлась мужчине в 227 тысяч рублей.

Ночью в караоке-баре житель Усть-Кулома ударил молодую женщину кулаком в лицо. За причинение вреда здоровью средней тяжести мужчина был приговорен к шести месяцам ограничения свободы. С виновного была взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тыс. рублей и 27 тыс. рублей, потраченных истицей на оплату услуг представителя. К смягчающим наказание обстоятельствам суд отнес многодетность подсудимого, его явку с повинной, а также аморальное поведение самой потерпевшей, которая оскорблениями спровоцировала конфликт. Получив постановления судебного пристава через портал Госуслуг, спустя три дня ответчик полностью оплатил долг.

Беспокойная республика

За полгода в Коми произошло 34 убийства и покушений на них.

Кроме того, зарегистрировано 13 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, а также 30 преступлений против половой неприкосновенности. Раскрываемость указанных преступлений составила 100%. Следственными подразделениями также возбуждено 46 уголовных дел в сфере противодействия коррупции, к уголовной ответственности привлечено 19 лиц, из них 8 – по фактам дачи, получения взяток либо посредничества в их получении.

Дама пьяная и неопрятная

Беременная женщина в нетрезвом состоянии привлекла внимание полицейских.

40-летняя сыктывкарка поздно ночью находилась одна в общественном месте возле одного из домов по улице Зои Космодемьянской. Она шаталась из стороны в сторону, речь ее была невнятной, а внешний вид – неопрятный. Этим женщина «оскорбляла человеческое достоинство и общественную нравственность», говорится в материале пресс-службы судов Коми. На неоднократные требования сотрудника полиции пройти медосвидетельствование для определения степени опьянения женщина дала отказ. С учетом обстоятельств и данных о личности виновной суд назначил ей штраф

в 2 тысячи рублей.

Суровый мужчина из Выльгорта

Житель Выльгорта угрожал «завалить» обидчика, размахивая топором.

Гражданин Ш. в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта сначала попытался нанести другому мужчине удар по лицу, а когда тот увернулся, взял топор из припаркованного рядом автомобиля, и, размахивая им, пошел в сторону потерпевшего. При этом он пытался ударить его в грудь и угрожал, что «завалит» мужчину. Свою вину Ш. признал полностью. В суде потерпевший не стал возражать против прекращения дела, поскольку ответчик добровольно возместил ему моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей. Мировой судья прекратил дело с назначением меры уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Пенсионер умер в лодке

Телесных повреждений у него не обнаружено.

В Усинске 73-летний мужчина ушел на рыбалку и умер в лодке. Инцидент произошел 30 июля на реке Уса. Следователи устанавливают причину и обстоятельства смерти

пенсионера.