3 апреля в Басманном районном суде Москвы состоялось заседание по иску экс-главы Коми Вячеслава Гайзера к газете «Аргументы и факты».
Суд рассматривает гражданское дело «О защите чести, достоинства, деловой репутации к средствам массовой информации». В иске говорится о недостоверной информации, касающейся изъятой у В. Гайзера дорогой коллекции часов, сообщает «Комиинформ».
Стоимость одного из экземпляров следователи оценили в миллион долларов. Между тем на одном из заседаний были оглашены документы, из которых следовало, что вся коллекция часов оценивается лишь в 30 тысяч долларов США.
Как сообщила «Комиинформу» адвокат Дарья Евменина, «АиФ» предоставил свои возражения на иск. Суд отложил судебное заседание для ознакомления истца с возражениями СМИ и подготовки мотивированной позиции по ним.
Все часы В.Гайзера следствие оценило в 30 тысяч долларов и насчитало 14 позиций. СМИ в свою очередь опубликовали, что одна из моделей оценивается в один миллион долларов. К этим вещественным доказательствам журналисты прибавили документы на офшоры.
Как указывает защита, никаких документов у В. Гайзера не было и их не изымали. Суду предоставлен протокол обыска. Следующее заседание назначено на 14 мая.
Сколько стоят часы Гайзера?
3 апреля в Басманном районном суде Москвы состоялось заседание по иску экс-главы Коми Вячеслава Гайзера к газете «Аргументы и факты».