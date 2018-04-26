Сколько «стоят» слуги народа?

Как и положено по закону, наши депутаты и чиновники отчитались о своих доходах за 2017 год.

Среди депутатов Госдумы самый «скромный» доход показала Ольга Савастьянова — 4 миллиона 879 тысяч рублей (за 2016-й было 2,9 миллиона). Иван Медведев задекларировал 6 миллионов 966 тысяч рублей. Зампред Госдумы эсерка Ольга Епифанова оказалась самой состоятельной народной избранницей от Коми. У нее в графе «годовой доход» за 2017-й значится 25 миллионов 418 тысяч рублей.

Сведения о доходах опубликовали также члены Правительства Коми и депутаты Госсовета. Глава Коми Сергей Гапликов заработал в прошлом году 9 млн 350 тыс. рублей (в 2016 году — 9 млн 122 тыс. руб). Доход его супруги составил 633 тыс. рублей.

Заместитель председателя Правительства Коми – министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Константин Лазарев получил в прошлом году 7 млн руб. (в 2016-м — 6 млн рублей).

Доходы министров скромнее. Министр имущественных и земельных отношений Александр Сажин заработал в 2017 году 2 млн 380 тыс. рублей, министр труда, занятости и социальной защиты Илья Семяшкин — 2 млн 465 тыс. рублей.

Заработок сенатора Валерия Маркова составил 4 млн 957 тыс. рублей, как и в прошлом году. Еще один член Совета Федерации от Коми — Дмитрий Шатохин — задекларировал 5 млн 107 тыс. рублей (в 2016 году — 2 млн 365 тыс. рублей).

Второй год подряд самым богатым депутатом Госсовета стал гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Александр Лейфрид (162 млн 771 тыс. руб.) На второй строчке рейтинга ухтинец, генеральный директор ЗАО ТТЦ «Быттехника» Игорь Завальнев (свыше 80 млн руб.). При этом у супруги народного избранника годовой доход составил 6,6 млн рублей.

Замкнул тройку богатых депутатов Александр Гайворонский, гендиректор ООО «Газпром трансгаз Ухта». Его доходы за 2017 год — свыше 41,5 млн рублей, что почти на 10 млн больше предыдущего периода.

Сведения о наличии автомобилей, земельных участков и домов, квартир, а также о доходах супругов имеются в официальных источниках.