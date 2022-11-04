В Ухте на днях произошло удивительное событие – местные депутаты приняли решение снижать главе местной администрации премию за неудовлетворительные результаты в работе. Случай уникальный для Коми.

Уникальный случай

Премия ухтинского градоначальника Магомеда Османова составляет 83 процента от размера должностного оклада с учетом стандартных надбавок для руководителей муниципальных образований и городских поселений, о них речь пойдет чуть ниже.

На самом деле раз премия «пляшет» от должностного оклада, то Магомед Османов может теоретически лишиться лишь небольшой суммы доходов. Но ведь сам факт привязывания чиновничьей зарплаты к результатам труда – это что-то совершенно новое, в чем-то даже революционная точка.

Прокуратура бдит

Премия в доходах чиновников – это своеобразный ритуал, который нельзя нарушать. О чем в сентябре напомнила прокуратура Усть-Вымского района, выявившая факт невыплаты руководителю администрации городского поселения «Жешарт» Льву Никитину премий и единовременной денежной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

Прокуратура считает, что со стороны работодателя Льва Никитина – главы Жешарта и председателя Совета депутатов Станислава Рузадорова – не были соблюдены требования трудового законодательства. За что Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность.

Отметим, что современная российская бюрократическая система так устроена, что тот же Станислав Рузадоров хоть и выступает в качестве работодателя высокопоставленного чиновника (по меркам муниципалитета), сам выполняет функции главы городского поселения на общественных началах, более того, является безработным.

Согласно решению Совета депутатов Жешарта «Об установлении оплаты труда руководителю администрации городского поселения «Жешарт» от 16 апреля 2021 г. Л. Никитину полагается ежеквартальная премия «за выполнение особо важных и сложных заданий». С. Рузадоров, поскольку никаких особых заданий Л. Никитину не давал, решил следовать положению упомянутого выше документа. Выходит, что поступил в чем-то наивно, раз вмешалась прокуратура.

Сплошь миллионеры

Для руководителей администраций муниципалитетов и городских поселений в Коми при оплате труда установлены различные надбавки. Что это за надбавки, хорошо видно на примере Жешарта.

Должностной оклад руководителя администрации поселка составляет 9900 рублей. Далее идут ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере 200 процентов, за выслугу лет на муниципальной службе в размере 30 процентов, за классный чин 3445 рублей. Далее идет квартальная премия за выполнение особо важных заданий, материальная помощь при выходе в отпуск, ежемесячное денежное поощрение в размере двух должностных окладов. Есть еще в решении местных депутатов пункт о «других выплатах, предусмотренных законодательством». И не будем еще забывать, что в соответствии с действующим законодательством к размеру денежного содержания применяется районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

Так что не стоит удивляться, что первые лица местных администраций ежегодно официально декларируют миллионные доходы.

Поменяли председателя

С сентября уже много чего изменилось в Жешарте. Станислав Рузадоров, который последовательно подвергал критике работу чиновников, сложил с себя депутатские полномочия, поскольку правоохранители в рамках борьбы с коррупцией нашли у него какие-то нарушения в декларации о доходах. Минувшей весной лишились депутатских корочек еще два представителя от оппозиции, опять же из-за деклараций о доходах. Хотя какие они коррупционеры – два безработных и пенсионерка.

Сейчас в Жешарте провластное депутатское большинство избрало нового председателя Совета. Не сомневаюсь, что Льву Серафимовичу уже закрыли «денежный вопрос».

Хотим знать!

Во время формального утверждения июльского решения президента России о повышении денежного довольствия всем бюджетникам на 10 процентов депутаты Совета Печоры от КПРФ поинтересовались у местного градоначальника Валерия Серова размером его зарплаты. Требование вполне законное, так как депутаты выступают в качестве его работодателя. Однако г-н Серов неожиданно заявил, что сам не знает о размере своего заработка.

Конечно, лучше «не знать», когда падают доходы у большей части населения. Люди просто не понимают, за что чиновники получают зарплаты, исчисляемые сотнями тысяч рублей, когда кругом застой и разруха.

Как и в случае с Жешартом, за печорского градоначальника вступилась местная прокуратура. В итоге на сентябрьской сессии депутаты большинством голосов все же приняли решение о повышении на 10 процентов зарплаты господину Серову и его подчиненным.

Себе любимым

Судя по тому, как легко решаются вопросы с определением размеров зарплат в коридорах республиканской власти, складывается ощущение, что этот вопрос никак не регулируется на федеральном уровне.

Напомним, что со следующего года денежное содержание главы Коми Владимира Уйбы увеличится с 10,8 млн до 13 млн 64 тысяч рублей. На 20 процентов подрастут расходы на председателя Госсовета РК Сергея Усачева – с 6,7 млн в год до 8 млн 152 тысяч рублей. Значительно возрастут траты на депутатов, работающих в парламенте на постоянной основе, на членов правительства.

Чем обусловлен резкий рост зарплат высокопоставленных чиновников в Коми, в каких федеральных законах он прописан? Нет таких законов! Выходит, что ничем и никем не контролируемое увеличение зарплат – это своего рода проверка на жадность.

Например, в соседнем Ненецком округе годовой доход губернатора Юрия Бездудного за 2022 год прописан в местном бюджете в размере 6 млн 652 тысяч рублей. В бюджете на 2023 год запланирована небольшая прибавка – до 6 млн 726 тысяч рублей. Годовой доход губернатора Архангельской области Александра Цыбульского меньше 6 млн рублей, мурманский губернатор Андрей Чибис вообще какой-то скромняга с годовым доходом 3,7 млн рублей.

Кстати, многие российские губернаторы имеют доходы ниже руководителей муниципалитетов в Коми.

«Утянем ремни»?

Еще несколько лет назад зарплата чиновников определялась указом президента РФ от 1 января 2016 года «О сокращении зарплат первых лиц государства и госслужащих». В нем было прописано, что средний месячный доход чиновников любого уровня по регионам не должен превышать величину средних доходов населения по тому же региону более чем в три раза. Действие этого указа продлевалось Владимиром Путиным в 2017 и 2018 годах. После этого финансовые «шлюзы» были открыты.

Тема высоких зарплат чиновников в 2015 году была поднята на фоне падения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней из-за высокой турбулентности на мировом рынке энергоресурсов.

Сейчас ситуация в мире, стране и республике еще сложнее. «Утянем ремни, сократим расходы на социальный и медицинский блоки…» – заявил в октябре Владимир Уйба. И, судя по проекту республиканского бюджета на 2023 год, «затягивание ремней» идет, но только этот процесс не коснулся доходов лиц, которые непосредственно формируют бюджет.

Сергей МОРОХИН.