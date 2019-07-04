«Скорая помощь» летит по небу

В Коми будет создан региональный Центр медицины катастроф, а территорию республики разделят на три медицинских округа.

Санавиация для нашей республики – это не роскошь, а жизненная необходимость. У нас огромная территория и низкая плотность населения (менее двух человек на 1 кв. км). В регионе слабо развита дорожная сеть, при этом сотни населенных пунктов расположены в труднодоступных местах.

Будет оперяться санитарная авиация

Недавно правительство республики утвердило Стратегию развития санитарной авиации. В частности, существенно (до 90 процентов) должна увеличиться доля госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток. Будет сформирован региональный Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи, который объединит Сыктывкарскую и Ухтинскую станции скорой медицинской помощи, а также станцию Сыктывдинской ЦРБ. В новом статусе центр начнет функционировать уже с января следующего года.

Территорию республики разделят на три медицинских округа. В Северный войдут Воркута, Инта, Усинск. В Центральный – Печора, Вуктыл, Сосногорск, Ухта, Ижемский, Усть-Цилемский, Троицко-Печорский районы. В Южный – Сыктывкар, Удорский, Княжпогостский, Корткеросский, Усть-Куломский, Усть-Вымский, Сыктывдинский, Сысольский, Прилузский, Койгородский.

Для нужд санавиации в республике уже сформировано 73 единицы аэродромов, вертодромов и посадочных площадок. Рейсы санавиации осуществляет Республиканский центр медицины катастроф. В 2016 году его филиал был открыт в Печоре, в 2017 году – в Ухте. Сейчас прорабатывается вопрос открытия филиала в Воркуте. (Пока услуги санавиации для жителей Заполярья, в том числе представителей коренных народов Крайнего Севера, оказываются вертолетом Ми-8, базирующимся в Печоре. Время выполнения санзадания по эвакуации пациентов составляет более шести часов, а это очень много, считают специалисты. Создание точки круглосуточного базирования вертолета в Воркуте позволит сократить и время, и затраты на госпитализацию.)

Несмотря на активные протесты местных жителей, не согласных с вырубкой соснового бора и сомневающихся в безопасности проекта, в Минздраве региона не оставляют надежд, что до 1 октября 2020 года вертолетная площадка должна появиться и в ухтинском поселке Шудаяг.

Тревожные рейсы

Всего за два последних года число эвакуированных из труднодоступных поселков и госпитализированных в крупные медицинские центры республики составило две тысячи человек. Среди эвакуированных – пациенты с инфарктами, инсультами, тяжелыми травмами, а также беременные.

Кстати, уже есть отличный пример и межрегионального и даже международного взаимодействия. Так, в прошлом году наш Центр медицины катастроф занимался эвакуацией жителя Коми из Гродно, где тот сломал позвоночник. Эвакуация проходила в несколько этапов. В ней участвовали аналогичный Центр Республики Беларусь, Смоленский центр и Всероссийский центр медицины катастроф «Защита». Пациент проделал весь этот путь, находясь на искусственной вентиляции легких.

А самый свежий случай экстренного применения санавиации произошел на этой неделе в Воркуте. Вечером 2 июля 14-летнего велосипедиста сбила машина. Медики вынесли вердикт: подростку требуется срочная специализированная нейрохирургическая помощь. Ночью из Сыктывкара за мальчиком вылетел самолет L-410 «Комиавиатранса» с бригадой врачей Республиканской детской клинической больницы и фельдшером Центра медицины катастроф. В 5.50 утра 3 июля спецборт поднялся в воздух, взяв курс на Сыктывкар. Пациент был в медикаментозной коме, на искусственной вентиляции легких. Сегодня мальчик находится в реанимационном отделении РДКБ.

Игорь АРТЕМОВ.