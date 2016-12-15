Скорая помощь застряла по пути к больному инвалиду

Декабрь 15, 2016 - Актуально, Лента

Во вторник, 13 декабря, скорая помощь, прибывшая к больному пациенту в Веселовку Корткеросского района, застряла в сугробах. Прежде чем помочь пациенту, сначала пришлось вызволять «скорую» из снежного плена.
65-летний Александр Иванович Киблер проживает на улице Школьной. Бывший водитель с 46-летним стажем, Александр Иванович теперь инвалид, ходит с трудом. Ему часто приходится вызывать «скорую».
13 декабря около шести утра пенсионеру стало плохо. Жена Светлана Юрьевна вызвала местного фельдшера и «скорую».
— Пока фельдшер откачивал мужа, машина так и не смогла подъехать до калитки. Сашу выкатывали на каталке по сугробам, — рассказывает Светлана Юрьевна.

Лопаты в руки — и вперед!

Как рассказала «Трибуне» дочь Александра Ивановича – Юлия Шаманова, в Веселовке чистят только центральную улицу — Советскую, другие же утопают в снегу. К примеру, к поселковому магазину вообще не пробраться. Чтобы машина с товарами смогла подъехать, работники магазина сами расчищают ей путь.
Жители поселка не могут привезти себе дрова — даже тяжелая техника буксует в сугробах. Из-за снежных заносов трудно привезти домой воду. В поселке всего одна колонка, откуда веселовцы воду возят флягами на санках.
— Администрации нужно своевременно чистить снег. А то трактор проедет по центральной улице, на другие — не заезжает. В этом году боковые улицы вообще еще не чистили. И вот результат — «скорая» застряла! — возмущается Юлия. — В поселке живут пенсионеры, семьи с маленькими детьми, онкобольные… Каждому может понадобиться скорая помощь. А если дом загорится — пожарная не подъедет.

Школьники толкали автобус

На следующий день, в среду, в Веселовке увяз в снегу и школьный автобус. Светлана Юрьевна работает в Мордино и ездит туда вместе со школьниками.
— Школьный автобус пытался развернуться возле веселовского клуба. И на развороте застрял, — рассказывает Светлана Юрьевна. — Водитель лопатой раскидывал снег возле колес и раскачивал автобус, а мы со старшеклассниками его толкали. Полчаса провозились, пока выехали.
После таких случаев веселовцы звонили в райадминистрацию, откуда их послали к руководителю поселка Мордино (Веселовка, как и Дань, Конша, Четдино, входит в администрацию поселка Мордино).
Глава поселения им ответила, что у них долги еще не погашены за прошлый год, денег нет. Пришлось ругаться и пугать, что все снимут на видео и выложат на всеобщее обозрение.
Видимо, подействовало. В среду после обеда в Веселовку на трале привезли грейдер и почистили боковые улицы.
— У наших частников, с которыми мы договариваемся расчищать улицы поселений, трактора сломаны. А у администрации своей техники нет. Поэтому и сложилась такая ситуация, — сообщила «Трибуне» заместитель руководителя администрации Мордино Елена Морозова. — Сейчас договорились с частником, который занимается лесозаготовкой в Лопыдино, и он согласился почистить полностью всю Веселовку.

Екатерина МАКАРОВА, Корткеросский р-н.




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