Сладкая жизнь (Блиц от 24 января)

По данным Комистата, каждый житель республики съедает в среднем 28 килограммов сахара в год.

Это примерно 78 граммов в день, то есть в три раза больше, чем рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения. Медики считают, что суточная норма сахара и сахаросодержащих продуктов не должна превышать 25 граммов.

85 двойняшек и одна тройня

За минувший год, по данным Минздрава Коми, в республике родилось 6010 детей.

Среди них 3062 мальчика и 2948 девочек. В текущем году счет открыли уже в новогоднюю ночь, первой новорожденной стала девочка из Сыктывкара. Малышка появилась на свет 1 января в 2.00 в роддоме Кардиоцентра. Всего в первые три дня нового года в Республике Коми на свет появились 48 малышей.

Убил волка – «бери» лося

Случаи выхода волков к жилым поселкам вновь участились. С 2025 года охотники смогут получить выплату в размере 20 тысяч рублей за каждого добытого хищника.

Каждому охотнику, который добудет волка, будет предоставлена возможность получить лицензию на добычу лося вне очереди. За дополнительной информацией можно обратиться в охототдел по Усть-Куломскому району.

Донорам добавили сто рублей

Как сообщает Республиканский центр крови, в 2025 году увеличена компенсация донорам на питание. Сейчас она составляет 1044,7 рубля для донаций, выполненных в Сыктывкаре и Ухте (ранее 942 рубля).

Чуть выше – 1292,6 рубля – для Воркуты, Печоры и Инты. Компенсация – это не плата за донацию, а средства, предназначенные для усиленного питания донора, поскольку сдача крови сопровождается небольшой потерей сил. За 2024-й переработано более 18 тысяч литров донорской крови.

Главный приз – мини-печь

26 января в корткеросском селе Нёбдино пройдет традиционная «Афанасьевская ярмарка».

В программе межпоселенческой ярмарки – выставка изделий мастеров народных промыслов, продажа сельскохозяйственной продукции, а также интерактивная программа «Гажа ярманга» (на территории возле Дома культуры). Все, кто купил билет на розыгрыш, смогут испытать удачу и выиграть главный приз – мини-печь.

Цены растут как на дрожжах

По данным Росстата, годовая инфляция в Республике Коми в декабре 2024 года увеличилась до 9,3%, месяцем ранее было 8,8%.

Это официальные данные. Однако реальная инфляция, по мнению ряда экспертов, гораздо выше. Ускорение роста цен в регионе отмечалось как на продовольственные и непродовольственные товары, так и на услуги.

Нужна вам баня под Интой?

Здание бани с земельным участком в интинском поселке Юсьтыдор выставлено на аукцион.

Минимальная цена одноэтажной постройки 1987 года общей площадью 204 кв.м с земельным участком площадью 1077 кв.м оценили в 6 150 руб. Прием заявок стартует 30 января.

Рано лыжи «чехлить»

Юлии Ступак помогут вернуться в сборную России.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил «Матч ТВ», что тренерский штаб поможет лыжнице Юлии Ступак адаптироваться как можно быстрее в случае ее возвращения. Есть вероятность, что Юлия вернется к соревновательной деятельности уже в этом сезоне.

«У Юлии будет еще новый взлет. Я уверена, она вернется и 100% будет в обойме… Ей рано завершать карьеру», – высказала свое мнение о потенциальном возвращении спортсменки президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Печальные вести о земляках

В ходе специальной военной операции погибли еще девять военнослужащих из Коми.

В траурном списке: Виталий Гравид и Дмитрий Клементьев из Сыктывкара, Юрий Филиппов из села Койгородок, Евгений Волошин и Роман Куленок из Воркуты, Егор Третьяков из Усть-Куломского района, Михаил Бородин из Емвы, Александр Попов из с. Пожег, Игорь Артеев из Печоры.

«Блокадный хлеб»

27 января, в День полного снятия блокады Ленинграда, Сыктывкар вновь присоединится к Всероссийской акции.

Акция памяти призвана напомнить о подвиге города-героя. Символом акции является кусочек хлеба весом 125 граммов – именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена во время блокады Ленинграда. На улицах города с 14.00 до 16.00 волонтеры расскажут горожанам о подвиге жителей блокадного города. Волонтеров можно будет встретить на площадке у Дворца творчества детей и учащейся молодежи, на Слободской площади, Покровском бульваре, сквере возле Центрального бассейна и у ТЦ «Аврора».

Укус обошелся в 200 тысяч

Обычно спокойный пес не захотел «позировать» для видео и укусил подругу хозяйки в лицо.

Рана воспалилась, пришлось лечь в стационар, потом обратиться за помощью к косметологам.Несмотря на деятельное участие хозяйки собаки в устранении последствий происшествия, девичья дружба закончилась. Бывшие подруги продолжили выяснять отношения в суде, куда был подан иск о взыскании 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования частично и обязал ответчицу выплатить пострадавшей 200 тыс. рублей.

Кто на новенького?

Квалификационная коллегия судей Республики Коми объявила об открытии вакантных должностей.

Есть две вакансии на должность судьи Верховного Суда Коми и по одной вакансии на должность судьи Кылтовского судебного участка Княжпогостского района и председателя Сыктывкарского городского суда. Соответствующие документы и заявления претенденты должны предъявить лично в квалификационную коллегию до 31 января. Напомним, с 2019 года должность председателя Сыктывкарского суда занимала Надежда Сарвилина.