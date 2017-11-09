Слава Богу, жива… Коротаева вынуждена это доказывать

Народная артистка Республики Коми, заслуженная артистка России Альфия Коротаева создала в Сыктывкаре проект «Звезды на небе».

Проект задуман, по ее словам, не от хорошей жизни. В Республиканском театре оперы и балета ей перестали давать ведущие роли, намекая, что пора бы освободить сцену для молодых. А по городу поползли слухи, что Альфия потеряла голос и больше не поет…

— Меня практически лишили всех ведущих и пытаются заставить исполнять роли уровня «Кушать подано!» Сезон в театре начался еще в сентябре. Но для меня он пока так и не открылся. Чтобы сказать, что Альфия жива, поет и имеет полное право исполнять ведущие роли, появились «Звезды на небе», – рассказала артистка.

Концерты «звезд» проходят в первый понедельник каждого месяца в центре досуга и кино «Октябрь». В сентябре и октябре прошли вечера романсов. А в начале ноября состоялась третья встреча, ее посвятили оперетте.

Ведущий концерта — композитор Михаил Герцман — рассказал об истории оперетт «Джудитта», «Граф Люксембург», «Страна улыбок», «Веселая вдова» и подробностях личной жизни своих коллег – Имре Кальмана и Франца Легара. Партию фортепиано исполнил Вадим Мальцев. Гости не только насладились классикой, но и «прокачали» знания об истории музыкального искусства.

— Есть две причины появления музыки, — сказал М. Герцман. — Первая — когда кто-то кого-то любит. Вторая — когда, наоборот, не любит».

В обоюдной любви зрителя и Альфии Коротаевой можно не сомневаться. При том, что на создание громкой рекламной кампании у артистки нет ни денег, ни ресурсов, зал на ее концертах полон. Более того, проект «Звезды на небе» поддержали и молодые артисты. Те самые, ради которых Альфия якобы должна покинуть сцену.

— Я не боюсь приглашать в свои проекты молодых артистов. Правда, до последнего переживала, что они не согласятся, побоятся конфликтов, негатива, который может на них вылиться. Но они сказали, что с удовольствием примут участие в проекте. Когда я увидела, что артисты в сборе и зрители заполняют зал, я выдохнула, — рассказала артистка.

Вместе с Альфией Коротаевой на встрече «Звезды на небе» спели артисты театра оперы и балета Анастасия Морараш, Андрей Ковалев, Борис Калашников. Они дали понять, что на сцене есть место для всех. Конкурентов нет — есть коллеги.