Следствие без причины? В Усть-Вымском районе назревает «дело врачей»

30 врачей и медработников Усть-Вымской районной больницы вступились за своих коллег, которым грозит уголовное преследование.
Усть-вымские медики направили коллективное письмо в адрес врио главы региона и руководителя Минздрава Коми. Они, в частности, сообщили о том, что в отношении четырех врачей местной больницы идет проверка, а против заведующего хирургическим отделением возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».
Дело было возбуждено после того, как в районной больнице скончалась пациентка. Причем местный судмедэсперт сделал весьма осторожные выводы. Зато «комиссионная» экспертиза, проведенная в Сыктывкаре, дала однозначное заключение о прямой причинно-следственной связи между смертью больной и непринятыми мерами по ее лечению.
В свою очередь авторитетный эксперт, кандидат медицинских наук И. Богомолова, а также целая группа российских специалистов в области судебной экспертизы не согласны с выводами сыктывкарских коллег.
Ходатайство о повторной экспертизе за пределами Коми было заявлено стороной защиты. Однако независимые экспертные заключения, предоставленные следствию, даже не были приобщены к материалам дела. Следователи приобщили эти документы лишь после вмешательства прокуратуры.
На этой неделе и.о. главы Минздрава РК Борис Александров обратился к руководителю регионального Следственного управления Андрею Исаеву с просьбой взять это уголовное дело под личный контроль.
Евгений РОГАЦКИЙ,
адвокат, член Союза журналистов России.