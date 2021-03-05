Европейский Север стремительно деградирует. Умирают деревни, рабочие поселки и замерзают целые города – как это недавно случилось с Вуктылом. Потому что ключевые объекты экономики были созданы еще в советское время. Тогда были построены ТЭЦ и проложены теплотрассы, дороги, линии электропередачи. Не говоря уже о заводах и шахтах. И вся транспортная инфраструктура, включая мосты и дороги, тоже появилась при «тоталитарном режиме».

Но если десятилетиями не вкладывать деньги в промышленность и транспорт, о каком развитии Севера может идти речь? Характерный пример – стратегические объекты Коми, к которым, безусловно, относятся мосты через наши главные реки – Печору, Вычегду, Сысолу.

Закупоренная артерия

Мост через Вычегду в районе Малой Слуды (Сыктывдинский район) был построен еще в начале 60-х годов. Он является основной транспортной артерией, связывающей север и юг Коми. Поэтому начавшиеся здесь в 2020 году ремонтные работы ожидаемо привели к проблемам: многокилометровые автомобильные пробки стали обычным явлением.

Ремонтные работы велись ни шатко ни валко. По крайней мере, такое впечатление сложилось из-за малочисленности самих рабочих и техники.

Власти обещают, что мост заработает в штатном режиме к концу 2021 года. А ведь его построили всего за три года. Зато ремонтные работы, причем лишь автодорожной части моста, растягиваются, как минимум, почти на два.

Здесь был Менахем Бегин

Мост через Печору на рубеже 40-х годов возводили заключенные, о чем сейчас напоминает мемориальный памятник. Времена тогда были суровые, нужно было в кратчайшие сроки проложить железнодорожную дорогу до Воркуты, чтобы обогреть страну. Первые составы с углем через мост пошли по временной схеме уже в начале 1942 года. И это тот самый мост, который в 1943 году планировали взорвать немецкие диверсанты.

В 1941 году не по своей воле в числе мостостроителей оказался будущий премьер-министр Израиля Менахем Бегин. Дабы увековечить сей факт, здесь летом 2013 года состоялось открытие закладной плиты. Расчет делался и на возможный коммерческий интерес –на развитие «мемориального туризма». Но что-то пошло не так: и туристов не удалось привлечь, и отношение к плите у местного населения оказалось неоднозначным. В итоге ее попросту снесли.

Позорный факт

В отличие от моста через Вычегду его печорский «собрат» (в нынешнем виде он существует с 1950 года) изначально был рассчитан только на обслуживание железнодорожного транспорта. Лишь позднее стало ясно, что без открытия круглогодичного автомобильного движения через Печору нельзя серьезно рассчитывать на развитие северных городов Коми.

Автомобильный мост через Печору должен был появиться в начале 90-х годов в качестве важного транспортного звена, связывающего Нарьян-Мар – столицу Ненецкого автономного округа – с Сыктывкаром, а далее со всей страной.

Но Советский Союз давно развалился, а дорогу все еще строят. На некоторых участках она уже пришла в негодность и требует ремонта.

На сегодняшний день мы являемся очевидцами совершенно уникального и позорного факта: на реке Печора, имеющей протяженность более 1800 километров и занимающей по этому показателю шестое место в Европе, нет ни одного автомобильного моста! Для справки: через более скромный по протяженности Рейн (1233 км) проложено свыше ста (!) автомобильных и железнодорожных мостов.

Нулевой результат

В 2015 году жители Печоры стали собирать подписи в поддержку строительства автомобильного моста. Хотя были согласны и на понтонную переправу. В последнем случае речь шла не о миллиардах, а всего о 40 миллионах рублей. Предлагалось даже провести реконструкцию действующего железнодорожного моста, дабы как-то пристроить к нему еще и автомобильный.

Результат нулевой. Ответ чиновников сводился к известному тезису: денег нет, но вы держитесь! Хотя на самом деле деньги тогда были: республиканский бюджет благодаря «нефтянке» в то время рос как на дрожжах.

Да, возведение автомобильного моста (протяженностью 1300 погонных метров, плюс обустройство еще 9 километров подходов к нему) – дело, конечно, дорогое. В 2017 году был представлен очередной проект строительства. В нем фигурировала сумма 14,4 млрд рублей. Из нее 68 процентов приходилось на долю потенциального концессионера. Остальное – средства Инвестиционного фонда России и правительства Коми.

Расписано все было красиво, но дальше бумаги дело не пошло. Инвестиционный фонд РФ ликвидировали в том же 2017 году, а кто скрывался за непривычным словом «концессионер», так и осталось тайной. Да и был ли он в реальности?

Подарок к юбилею

Мост через Сысолу в районе Сыктывкара был сдан в эксплуатацию в 1971 году, аккурат к празднованию 50-летия государственности Коми. Сегодня он уже и морально, и физически устарел. Здесь также случаются автомобильные пробки (особенно в разгар дачного сезона) и периодически ведется ремонт, пока только косметический.

Заметим, что мост через Сысолу также считается стратегическим, поскольку связывает со столицей населенные пункты Сыктывдинского, Корткеросского и Усть-Куломского районов.

В конце «нулевых» годов рассматривались варианты развития жилищного строительства в Сыктывкаре за счет освоения городских территорий в районе Максаковки и Красного Затона. Но опять тупик! Сделать Сыктывкар полноценным двубережным городом невозможно из-за неразвитой инфраструктуры. Все упирается в мост, вернее, в отсутствие нового.

Мрачная перспектива

Некоторые египтологи удивляются, что после возведения великих пирамид Гизы стало происходить нечто странное: более поздние пирамиды совершенно не впечатляют. Куда же девалось прежнее мастерство строителей? Да просто они деградировали, как и в нашем случае.

Сегодня сложно представить возведение первого автомобильного моста через Печору. Нет ни рабочих (вся система профессионально-технического образования фактически развалена), ни опытных инженерных кадров, ни специальной техники. Масштабные проекты из советского прошлого теперь выглядят как осколки более развитой цивилизации.

По большому счету автомобильный мост через Печору для Коми уже не так важен, как раньше. Потому что деиндустриализация постепенно превращает ту же Инту и Воркуту в «города-призраки».

Главное – верить!

Если вы думаете, что автор сгущает краски, вспомните, с какими мучениями на протяжении нескольких лет при экс-главе Коми Сергее Гапликове шло возведение обычной стандартной школы в Сыктывкаре. Чтобы ее наконец-то сдать в эксплуатацию, пришлось даже закупать лифт в Китае, потому что отечественное специализированное предприятие, на которое делали ставку, попросту развалилось, как и тысячи других.

А тем временем региональное начальство, как обычно, занято составлением новых планов. В феврале глава Коми Владимир Уйба заявил о появлении очередной стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года и создании за короткое время 10 тысяч новых рабочих мест! Чего всегда хватало с избытком современным руководителям Коми, так это оптимизма и веры в светлое будущее. Которое все никак не наступает.

Сергей МОРОХИН.