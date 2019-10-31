Сливайте воду, проверяйте замки, уносите велосипеды и готовьте отраву

Прошел Покров день, выпал снег, пора подготовить «фазенду» к зимовке. Причем сделать это надо до того, как на вашем участке появятся большие сугробы.

Будучи не только агрономом, но и дачницей с большим стажем, я могу дать читателям «Трибуны» несколько полезных советов.

Начинаем с уборки

Нужно подготовить к зиме и сам дачный домик, и все, что имеется у вас на участке, — сарай, гараж, теплицы, колодец, забор, даже компостную кучу. Все эти «объекты» нуждаются в вашем внимании. Их надо обезопасить от воров, пожара и потопа.

Первым делом унесите домой весь семенной материал и продукты, даже крупу и муку. Перед тем, как законсервировать дачу, обязательно сделайте генеральную уборку. Окна можно законопатить, шторы снять, простирать, но не вешать, а закрыть окошко старыми газетами.

Убедитесь, что в доме не осталось еды. Если вы решили оставить в дачном домике мыло, соль, сахар, то поместите их в стеклянные или жестяные банки, недоступные для грызунов.

Постельные принадлежности, белье, одеяла, подушки могут отсыреть – лучше унести их домой либо плотно запаковать в полиэтиленовые пакеты. Холодильник тщательно вымойте и оставьте дверцу открытой.

Дом и остальные объекты на зиму надо оставить в чистоте. Если на даче есть печка, следует выгрести оттуда весь мусор и золу, а потом открыть заслонки – благодаря циркуляции воздуха помещение меньше отсыреет.

Если на даче есть газовый баллон, закройте его как можно плотнее. Не забудьте отключить электричество и выкрутить пробки – по данным страховых компаний, большинство зимних пожаров происходит из-за старой проводки. Также нужно слить всю воду из труб, шлангов и рукомойников, чтобы она не замерзла. Если забыть об этом, весной в доме будет наводнение.

Гуляй, Вася! Лучше — мимо

Пустующим дачным домам угрожают два типа непрошеных гостей – профессиональные воры, ищущие наживу, и бомжи, которых интересует место для зимовки. Проверьте, насколько прочны ваши двери и замки.

Унесите из домика и сарая все дорогостоящие предметы — бензопилу, газонокосилку, велосипед. Недосчитаться их по весне будет обидно. Но старый холодильник, электрическую плитку домой не утащишь, поэтому опытные дачники делают на участке или в доме схроны. Можно выкопать незаметный погреб или сделать нишу в стене, замаскировать ее под обоями или за шкафом. Крупные бытовые приборы можно разобрать и спрятать по частям в разных комнатах – вряд ли вор польстится на холодильник без двери.

Ни в коем случае нельзя ставить капканы на воров, придумывать способы агрессивной самообороны (типа отравленной водки). Непрошеный гость может погибнуть, и тогда хозяина привлекут к уголовной ответственности.

Кстати, высокий забор — далеко не лучший охранник. Ведь он отлично скрывает и самого вора, и его следы. К тому же служит приманкой для нечистых на руку людей: раз хозяин так огородил свой участок – значит, там есть чем поживиться.

Грызунам – не по зубам

Отдельный разговор про хвостатых воришек – грызунов. Вот для них как раз нужно оставить ядовитую приманку. Внимательно осмотрите не только дом, но и баню, овощную яму, сарай, грядки. Увидели норку — принимайте меры.

Кстати, мыши с удовольствием могут устроиться в одеяле, которое вы оставили в домике, внутри старого ковра, свернутого рулоном, в груде ненужного тряпья в сарае… Там же они выведут и потомство.

Если у вас на участке есть озимая морковь или другие культуры, они полакомятся и этим. (В прошлых выпусках рубрики мы рассказывали, как обработать овощную яму от грызунов).

Если у вас на участке есть плодовые деревья, советуем в зимний период плотно утаптывать снег под ними. Под снежным пушистым ковром живут все те же грызуны. Зимой они выходят на поверхность, чтобы полакомиться свежей корой. Особенно им нравится кора молодых растений. Но если снег вокруг дерева хорошо утрамбован, грызуны до него не доберутся.

Ия СЮРВАСЕВА, агроном.