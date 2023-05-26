«Служим трудовому народу!» За «особые заслуги» перед населением наши чиновники получают и «особые» деньги

Если кто не верит официальным заявлениям о стабильности в экономической сфере и низкой инфляции, то это сами чиновники. А иначе как объяснить, что расходы на их содержание постоянно растут?

«Лауреаты» губернаторских премий

Напомним, что летом прошлого года Кремль принял решение о повышении на 10 процентов ежемесячных выплат всем бюджетникам, включая чиновников. Эта мера поддержки в Коми коснулась более 70 тысяч человек.

Вроде все остались довольны, но это как сказать. К концу года глава Коми Владимир Уйба инициировал очередное повышение выплат, но теперь только для узкого круга лиц и не через рост окладов, а через увеличение количества премий. Сам глава самолично определяет, кто и сколько теперь «стоит».

Очевидно, что эта мера поддержки была в первую очередь рассчитана на привлечение иногородних специалистов в органы власти. Были со стороны приезжих намеки на то, что зарплаты здесь далеко не московские. А тогда какой смысл ехать «на Севера» – одно место морозить?

Равнение – на главу Коми

С 1 января 2023 года годовое денежное содержание самого Владимира Уйбы увеличилось с 10,8 млн до 13 млн 64 тысяч рублей. На 20 процентов подросли расходы на председателя Госсовета Коми Сергея Усачева – с 6,7 млн в год до 8 млн 152 тысяч рублей. Значительно возросли траты на депутатов, работающих в парламенте на постоянной основе, на членов правительства, которые, к месту сказать, раньше и так получали «полной ложкой», – те же депутаты по пять годовых премий, каждая в размере ежемесячной выплаты.

Однако более точно указать, во сколько теперь обходится налогоплательщикам содержание «слуг народа», нет возможности. Ведь те же депутаты официально отказались играть в демократию по правилам Дмитрия Медведева (в бытность его президентом в России была введена обязательная отчетность) и прекратили публиковать годовые декларации о своих доходах и доходах членов семьи. Может, и правильно сделали, поскольку и так в предъявляемые циферки мало кто верил.

Эта служба и опасна, и трудна

Теперь очередь для денежных «подарков» в виде увеличения расходов на премирование дошла и до муниципалитетов. На майской сессии сервильное большинство депутатов Совета Сыктывкара увеличило размер поощрений для сотрудников столичной администрации.

Теперь ежемесячное денежное поощрение может доходить до 12 окладов. В прежней редакции решения Совета Сыктывкара от 2007 года была цифра – не более 7 окладов, что, как выразилась представитель департамента финансов администрации столицы, «маловато».

Напомним, что муниципальным служащим положены и другие поощрения: верхний потолок ежемесячной надбавки за классный чин – 4 оклада, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, – 1,5 оклада, премии за выполнение особо важных заданий – 2 оклада, ежемесячная надбавка за выслугу лет – 3 оклада, за особые условия муниципальной службы – не более 16 должностных окладов в месяц и так далее.

16 окладов – за «особые условия службы» – это, конечно, круто. Но ведь и муниципальные начальники – тоже люди особые. И задания у них «особо важные». А если им не добавить «бонусов» еще и за «государственную тайну», то где гарантия, что они ее сохранят, не разболтают шпионам?

Привилегия для избранных

Теперь по поводу самих окладов. Они сильно разнятся в зависимости от занимаемой должности и ежегодно увеличиваются. Поскольку по инициативе партии власти теперь чиновникам не надо отчитываться о своих доходах, будем ориентироваться на 2020 год, когда был сформирован нынешний депутатский корпус и вся информация была еще в открытом доступе.

Так вот, оклад главы администрации в то время составлял 19 тысяч 580 рублей, председателя Совета депутатов – 18 тысяч 503 рубля. Далее следуют цифры в сторону значительного уменьшения, причем к концу иерархической лестницы – достаточно резкого. У самой низшей категории муниципальных служащих (а их большинство) оклады варьировались от 1 до 3 тысяч рублей. Так что рост зарплат на несколько процентов они особо не замечают.

Как принято в современной России, особыми привилегиями пользуются лишь должностные лица, находящиеся на самом верху «пищевой цепочки». Что совершенно очевидно, учитывая плоскую шкалу налогообложения, ведет лишь к недовольству большей части бюджетников, да и всего населения. Такова сегодняшняя реальность.

«Бюро отписок»

Против увеличения премий чиновникам в полном составе на сессии проголосовала лишь фракция КПРФ. Ее руководитель Валерия Стрекалова напомнила, что на майском заседании были приняты поправки и в бюджет, увеличивающие дефицит муниципального долга еще на 146 млн рублей. По состоянию на 1 января 2023 года размер долга составлял 1 млрд 168 млн рублей, а общий размер обязательств на исполнение судебных актов уже превышает годовой объем собственных средств бюджета Сыктывкара.

– Да и за какие «подвиги» повышать расходы на содержание административного аппарата? По мнению граждан, которые ко мне обращаются, горадминистрация больше похожа на бюро отписок, нежели на исполнительно-распорядительный орган, – считает Валерия Стрекалова.

У нас не Рим и не Лондон

Мэры в Коми гораздо круче?

Поскольку доходы чиновников засекречены (это, видимо, тоже теперь одна из «государственных тайн»), об их заработках можно судить только по декларациям за 2021 год. Данные, конечно, устаревшие, но даже они впечатляют.

Так, мэр Инты Владимир Киселев указал тогда в своей декларации 6,7 млн рублей. Воркутинский градоначальник Ярослав Шапошников – 6,2 млн руб. Усинский мэр Николай Такаев – 6,2 млн руб. Глава Ухты Магомед Османов – 4,7 млн руб. Мэр Печоры Валерий Серов – 4,8 млн руб. (по информации «КомиОнлайн»).

Зарплату мэра утверждают депутаты местных Советов, и разброс по муниципалитетам достаточно велик – от 200 до 500 тысяч рублей в месяц. Если считать по максимуму, получается почти 100 тысяч долларов ежегодно. Что много даже по меркам США и Европы, где средние зарплаты гораздо выше, чем в России.

Мэры маленьких американских городов, сопоставимых по численности с Печорой или Ухтой, получают в среднем около 10 тысяч долларов в год, то есть, можно сказать, трудятся на голом энтузиазме. А годовое жалованье мэра 19-миллионного Нью-Йорка – $195 тысяч (лишь немногим больше, чем у главы Коми).

В Европе многие мэры работают на общественных началах. Так, мэр Лондона вообще не получает денег из казны (подрабатывает за счет издания книг). Мэр Рима в год получает «на руки» 54 тысячи евро. Градоначальник Мадрида – 108 тысяч евро. А например, глава столицы Ирландии Дублина имеет символическую зарплату в 15 тысяч евро в год.

Сергей МОРОХИН.