28 февраля скульптору Владиславу Мамченко, заслуженному деятелю искусств Коми АССР, трижды лауреату Государственной премии Республики Коми, исполнилось бы 95 лет. Недавно в Национальной галерее Коми открылась выставка его работ.

С творчеством мастера знаком каждый житель столицы Коми, даже не знающий имени самого скульптора. Невозможно представить Сыктывкар без памятника Ивану Куратову на Театральной площади и памятника у Вечного огня воинам-сыктывкарцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

На выставке представлена большая часть творческого наследия художника. И это целая галерея как узнаваемых героев (художников, поэтов, музыкантов, ученых, артистов, общественных деятелей), так и безымянных лесорубов, шахтеров, строителей. Как отмечают специалисты, между героями произведений Мамченко и им самим существует некое духовное родство, схожесть взглядов, нравственных позиций.

На бумаге и в камне

В 1946 году Мамченко поступил в Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. Мухиной на отделение художественной обработки металла. Закончив обучение, Мамченко уехал по распределению в Сталинобад (ныне Душанбе), где работал инженером. А в 1953 году (по приглашению скульптора Юрия Борисова) приезжает в Сыктывкар.



Первые свои творческие замыслы В. Мамченко осуществил в начале 1960-х, в период «оттепели». Уже тогда скульптор демонстрировал индивидуальный подход к монументальному искусству. Даже обязательные в советское время скульптуры Ленина он пытался создавать без старых шаблонов.

С особым интересом Мамченко работал над образом основоположника коми литературы Ивана Куратова. В его архиве множество портретов поэта (и на бумаге, и в граните). У большинства сыктывкарцев давно сложился образ Куратова как взрослого задумчивого «дядьки в очках и пиджаке». А в эскизах Мамченко (они представлены на выставке) поэт выглядит молодым и красивым вольнодумцем. Памятник, который сегодня стоит на площади перед Театром оперы и балета, сам автор, к слову, планировал установить среди зелени в небольшом сквере на пересечении улиц Куратова и Кирова. Но городские власти решили иначе.

Второй раз его мнение проигнорировали при установке памятника Герою России подполковнику ФСБ Александру Алексееву, погибшему в Чечне. Скульптор предлагал установить памятник в другом месте и в знак протеста даже отказывался получать Государственную премию, которую ему присудили за эту работу.

Владислав Мамченко ушел из жизни в 2006 году. Как писал о нем его друг – поэт Виктор Кушманов, у скульптора была «смелая, сильная рука и страстное сердце».

Лиля ВОВК.