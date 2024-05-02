Сменил имя и вернулся (Криминал от 3 мая)

Верховный суд Коми выдворил из страны гражданина Азербайджана.

Мужчине был запрещен въезд в Россию до 2030 года, однако он вновь прибыл в страну, изменив фамилию и имя. В отношении азербайджанца имеются два решения Сыктывкарского суда о выдворении из страны (от 2018 года и от 2019 года). Таким образом, прибыв на территорию страны 25 января 2024 года, он нарушил закон.

Сожитель истязал пасынка

36-летний житель Сосногорского района длительное время систематически избивал мальчика.

По данным следствия, мужчина в течение длительного времени причинял сыну своей сожительницы «физические и психические страдания путем нанесения побоев либо иными насильственными действиями». Мужчина взят под стражу.

«Деревянная» контрабанда​​

Сотрудники УФСБ России по Коми пресекли контрабанду лесоматериалов.

Два предпринимателя в период с 2021 по 2023 годы по предварительному сговору путем недостоверного декларирования и внесения в таможенную документацию заведомо ложных сведений об экспортируемых стратегически важных ресурсах из Коми в Азербайджан, Турцию и Ирак совершили контрабанду лесоматериалов стоимостью более 55 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда лесоматериалов группой лиц в крупном размере».

А кому еще хочется на Мальдивы?

Под предлогом продажи тура мошенники похитили у двух воркутинок почти 700 тысяч рублей.

Полицейским женщины рассказали, что в конце января в одной из социальных сетей они нашли объявление по организации путешествий на Мальдивские острова. Представитель фирмы предложил заключить договор и сразу оплатить поездку со скидкой в рамках раннего бронирования. Доверчивые подруги, не сомневаясь, перевели на указанный счет по 339 тысяч рублей. Воркутинки собирались отправиться на острова Индийского океана в начале апреля, однако «продавец» несколько раз переносил дату выезда, а затем перестал выходить на связь.

Кстати, с началом курортного сезона в интернете можно найти сотни «горящих» туров, которые предлагают мошенники. Никаких туров вы, конечно, не получите, а вот ваши деньги действительно «сгорят».

Криминальный ремонт

В Коми возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при капремонте детского сада.

Между бюджетным образовательным учреждением и обществом с ограниченной ответственностью был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту детсада в Койгородском районе. В период с октября 2022-го по октябрь 2023 года директор подрядной организации, зная, что работы выполнены с нарушением проектно-сметной документации, внес в акты выполненных работ ложные сведения о материалах и объемах выполненных работ, умышленно завысив их стоимость на сумму не менее 616 тысяч рублей. Администрация района перечислила деньги на расчетный счет ООО. В результате бюджету муниципалитета причинен ущерб в крупном размере.