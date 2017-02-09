Сменивших пол двух жителей Коми не взяли в армию

О смене пола они сообщили в военкомат, и их сняли с воинского учета. Об этом стало известно на «прямой линии» в Общественной приемной главы региона 6 февраля.

Один из случаев зарегистрировали в 2015 году в Печоре, когда трансформировавшийся в женщину мужчина предоставил все необходимые медицинские документы, подтвердившие изменения в организме. Работники военкомата не знали, как поступить. Прецедент рассмотрели на федеральном уровне и приняли решение освободить человека от службы в армии. В другом случае со сменой пола тоже приняли решение освободить жителя региона от службы в армии.

Случаев же, при которых сменившую пол женщину ставили на воинский учет, в регионе не было. Есть мнение, что таких следует призывать, но законами это не предусмотрено.