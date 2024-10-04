Смерть, иди лесом! Души усопших переселяются в деревья, а это значит – жизнь продолжается

Коми – лесной край. Лес окружает нас не только при жизни, но и после смерти. Почти все наши кладбища заполонили деревья и кустарники. Летом на погостах можно собирать грибы, ягоды. «Кладбищенской земляники вкуснее и слаще нет», – утверждала Марина Цветаева. Зато отыскать в этих зарослях нужную могилку совсем непросто…

Причем на многих старых захоронениях деревья растут прямо над могильным холмиком. Это старинный обычай. Он символизирует торжество жизни над смертью. Есть поверье: если саженец на могиле принялся, значит, покойник был праведником.

Частичка души может переселяться в елку, сосну, иву, березу. Отличным местом для переселения считается также дуб (вариант для брутальных мужчин). А вот липа – уже не очень. Не говоря об осине – последнем прибежище негодяев, грешников и вампиров.

Кстати, если надмогильное дерево скрипит, то, как говорила та же Цветаева, «прохожий, остановись!». Это душа покойного взывает к нам, прося за нее помолиться…

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С древних времен на территории Европы на кладбищах высаживали кипарисы. Даже с приходом христианства эту традицию не удалось сломать. Поэтому церковь пересмотрела свое отношение и стала рассматривать кипарис как символ вечной жизни.

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Страшная месть

Известно древнее сказание о том, как злые сестры убили из зависти младшую – самую красивую. Но на ее могиле выросла ива, из ветвей которой пастух сделал дудочку. Запела дудочка человеческим голосом и изобличила убийц.

Дерево на могиле было неприкосновенным: его нельзя жечь, рубить, ломать на нем ветки. Иначе покойники отомстят –накажут обидчика болезнью и другими напастями.

На коми языке погребальное дерево с развилкой называли вожа пу. Традиция высаживания искусственно сделанного вожа пу на могилах, в ногах покойного до сих пор сохранилась у ижемцев, печорских и вычегодских коми. Для этого на могилу сажают молодую сосну, обламывая при этом верхушку дерева. А через несколько лет на месте погребения вырастает дерево с двумя вершинами. Рядом с деревом устанавливают крест или памятник.

В народе считают – как бы хорошо ни были сделаны памятник и крест, они все равно недолговечны. А дерево живое, оно будет расти. Поэтому вожа пу (дерево с развилкой) называют деревом мертвого человека. В отличие от ас пу – дерева живого человека.

По внешнему виду дерева коми судили о состоянии души покойного. В Керчомье был случай, когда у растущего за пределами села дерева, на котором повесился местный парень, обломали верхушку. Затем в день смерти самоубийцы (похороненного на кладбище) именно около этого дерева проводили поминки, украшали ветки цветами и отрезами ткани.

В старину печорские и удорские коми вместо креста на могилы некрещеных младенцев, недостаточно верных старообрядцев и людей, умерших неестественной смертью сажали ель. На Летке разветвленный ствол можжевельника использовался в качестве остова для намогильного креста.

Как увидеть дорогу в иной мир

В коми языке слово «вож» имеет несколько значений. Это ветка, отросток, ответвление, развилка у дерева. Этим же словом называют приток реки и волокуши, сделанные из развилки дерева. Туй вож – это развилка дороги. А кок вож кост – это промежность (буквально «промежуток между развилками ног»).

Известный советский этнограф Вера Белицер отмечала негативное отношение коми к вожа пу. В народной мифологии считалось, что у такого дерева не одно, а два сердца. А это было нехорошо. Поэтому такое дерево старались не использовать при строительстве дома или даже в качестве дров. Древние коми считали, что на таком дереве обитает нечистая сила. А между двумя вершинами такого дерева можно увидеть дорогу, уходящую в иной мир.

По данным коми ученого Алексея Сидорова, печорские охотники для очищения от порчи пролезали с оружием и всем своим инвентарем сквозь искусственно сделанную развилку: на лесной тропе выбиралась сосна, ствол которой раскалывался надвое, а образовавшаяся расщелина распиралась клиньями.

Не стой у лешего на пути

По воспоминаниям нашего знаменитого земляка Питирима Сорокина, его дядя «считал себя частью огромного мира, населенного не только простыми созданиями, но также и фантастическими существами – лешими, духами болот, неба, озер, ветров, снега, ночи». По неписаному закону коми тайги, устраиваясь на ночлег под деревом, коми охотник обязан был попросить на это разрешения. В противном случае его ждали большие неприятности. Если охотник получал разрешение, то попадал под защиту приютившего его на ночь дерева.

В одной из вычегодских быличек рассказывается о том, как охотник пытался переночевать под вожа пу, но ночью его разбудил внезапно налетевший вихрь. И откуда-то из развилистой вершины ели донеслись крики, требующие, чтобы охотник ушел с «дороги».

Считается, что через развилку хвойного дерева проходит дорога лешего. А чтобы леший не шастал туда и обратно всю ночь, дорогу ему можно перекрыть с помощью костра, разведенного поблизости от вожа пу.

Сысольские коми рассказывали быличку о березе с тремя вершинами, на которых часто видели лесную женщину. В славянской традиции на бересте писали и приколачивали к деревьям прошения лешим: вернуть, например, заблудившуюся коровушку, подвести под ружье охотнику дичь, помочь не заплутать, когда девки пойдут по малину. Верили также, что души деревьев воплощаются в образах девушек с прекрасными лицами. Имя им – древесницы. Чтобы не повредить этим красавицам, деревья в старину старались не рубить, а собирали сушняк, сухостой. Если дерево засохло, значит, его древесница умерла или покинула свое обиталище.

В Западной Сибири развилистые деревья считаются священными. В частности, у хантов сохраняется традиция ежегодно отправляться на один из притоков реки Сыня к многолетней лиственнице с семью вершинами. Это священное дерево украшают подарками, чтобы задобрить лесных духов.

Кстати ___________________________________________________________________________

Вековая елка растет в селе Ручь Усть-Куломского района. Ее необычность – в многоствольности: основание у лесной красавицы единое, а дальше она разделяется на несколько стволов, что делает ель весьма пышной. Бытует легенда, что дерево обладает таинственной силой.

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Наталия ЕВСТИФЕЕВА.