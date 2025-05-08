Премьера оперетты-песни о Василии Теркине прошла 24 апреля в Национальном музыкально-драматическом театре Коми. Спектакль приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества в России и Году героев Коми.

Литературный перевод на коми язык поэмы Александра Твардовского и либретто спектакля сделала поэт Анжелика Елфимова. Поставил спектакль режиссер из Калмыкии Борис Манджиев. А одним из прототипов всенародно известного литературного героя спектакля и поэмы можно назвать нашего земляка – Героя Советского Союза Николая Оплеснина.

«Переправа, переправа»

Поэму «Василий Теркин. Книга про бойца» Александр Твардовский начал писать в 1942 году, а завершил только в мае 1945 года. Поэма состоит из 30 частей, и каждая глава – это небольшая новелла об эпизоде из фронтовой жизни Теркина.

В поэме упоминаются и угадываются конкретные сражения и операции Великой Отечественной войны: начальный период отступления 1941-1942 года, битва у Волги, переправа через Днепр, взятие Берлина.

Четвертая глава поэмы называется «Переправа» и написана она была в 1942 году. В главе рассказывается, что холодной ночью пехотный взвод начал переправу через реку на понтонах. Это обнаружили немцы. Начался обстрел, многие солдаты погибли. Первый взвод все же закрепился на правом берегу. Нужно было сообщить об этом командованию и попросить огневой поддержки. Тогда Василий Теркин переплыл ледяную реку и доложил командованию о положении взвода. Несмотря на сильное переохлаждение, он шутил и просил дополнительные порции спирта для согрева. Получив помощь, взвод смог продолжить бой за переправу – «смертный бой не ради славы – ради жизни на земле».

В статье «Как был написан «Василий Теркин» Твардовский отметил, что ему часто задают вопрос: «Вымышленное или действительно существовавшее в жизни лицо Василий Теркин?». Этот вопрос возник еще у самых первых читателей поэмы. Некоторые из них вовсе не сомневались в существовании реального Теркина, они только интересовались: не служит ли он в их дивизии? Были также случаи, когда письма адресовали не Твардовскому, а самому Теркину. Автор поэмы писал, что «черты, выраженные в нем, были наблюдаемы мною у многих живых людей».

Однако исследователи считают, что все же можно назвать реальных людей, послуживших прототипами Теркина. Об их подвигах подробно рассказывали тогда фронтовые корреспонденты. Одним из них был наш земляк.

Три раза через Волхов

Николай Оплеснин также переплывал холодную реку. При этом сделал это три раза. Напомним, как это было. В 1939-1940 годах Оплеснин служил командиром пулеметного взвода 111-й стрелковой дивизии. Видимо, его как офицера запаса призвали в связи с Зимней войной с Финляндией. Начало войны застало Николая в военном лагере под Вологдой, на учениях стрелковой дивизии. Вместе с дивизией он отправился на Северо-Западный фронт. В 111-й дивизии 52-й армии Оплеснин служил офицером разведки штаба 468-го стрелкового полка, затем помощником начальника оперативного отделения штаба дивизии. Участвовал в боях на Северо-Западном, Ленинградском и Волховском фронтах.

В сентябре 1941 года 111-я стрелковая дивизия оказалась в окружении под Новгородом и остановилась в 20 километрах от реки Волхов. В своем дневнике Оплеснин писал: «Наша часть полностью окружена. Двигаясь на северо-восток, мы часто меняем направление, сбивая с толку немцев. Местные жители подтвердили, что на восточном берегу реки Волхов наши, а на западном – немцы».

Командиру разведроты Оплеснину было поручено связаться с частями Красной армии на том берегу Волхова. Причем по вражеским позициям до реки нужно было преодолеть двадцать километров по лесам и полям. Затем герой под шквальным обстрелом врага переплывал студеные воды реки Волхов. Вместе с командованием восточного берега им был разработан план выхода дивизии из окружения, благодаря которому дивизия вырвалась из вражеского кольца, форсировала Волхов и соединилась с войсками армии. Чтобы план сработал, Оплеснину еще дважды, 25 и 29 сентября, пришлось переплыть Волхов.

«Пулеметная очередь взметнула вокруг меня фонтаны брызг. Вспыхнули огненные кривые трассирующих. Я снова под водой. Снова раздирающее грудь желание вдохнуть воздух. Стараюсь не всплывать как можно дольше. Всплываю на поверхность, плыву, плыву с такой энергией, с какой я никогда не плавал на самых ответственных соревнованиях», – сохранилась запись в дневнике героя.

В своем письме родным в сентябре 1941 года Николай Оплеснин скромно пишет: «Пришлось переплыть два раза реку шириной с нашу Вычегду у Тентюково. Но все это осталось позади. Я согрет теплым приемом после больших трудностей и нахожусь в полнейшей безопасности». Николай в письме сетует, что во время переправы потерял бумажник с фотографиями родных, и просит прислать ему копии снимков.

За совершенный поступок 27 декабря 1941 года младшему лейтенанту Николаю Оплеснину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Он стал первым Героем Советского Союза на Волховском фронте. После, в феврале 1942 года, он ненадолго приезжал в Сыктывкар повидаться с семьей и друзьями. Это была их последняя встреча. Герой выступал на встречах с земляками, его приглашали в школы.

19 марта 1942 года Оплеснин погиб в бою. Когда он сопровождал начальника штаба дивизии на передовой, то они попали под артиллерийский обстрел. Оба погибли и были похоронены в лесу в районе города Чудово Новгородской области.

Спортсмен, художник, строитель

Николай родился 12 декабря 1914 года в сыктывдинском селе Выльгорт в крестьянской семье Василия и Анны Оплесниных. Василий в 1915 году был мобилизован на фронт Первой мировой войны, а в декабре 1916 года умер в госпитале от болезни. После смерти мужа мать Николая Анна Ефимовна и бабушка Фекла Семеновна переехали жить в Усть-Сысольск, и сельский ребенок стал горожанином. Отца мальчику заменил дед по матери – Ефим Кочев. На том месте, где стоял их городской дом, сейчас начинается улица имени героя и установлен его бюст.

В детстве Николай Оплеснин занимался живописью у известного художника Валентина Полякова, поэтому отлично рисовал. Когда в начале 1942 года Оплеснин приезжал в Сыктывкар на побывку, он встречался с учителем. В личном фонде Полякова сохранился карандашный набросок портрета героя.

По своему гражданскому образованию Николай Оплеснин был профессиональным строителем. В 1934 году он с отличием окончил в Сыктывкаре строительный техникум. Вначале работал в Горстрое десятником, затем инженером-строителем в проектной организации. На основе его проектов в столице края были построены парашютная вышка и несколько жилых домов.

В 1936-1938 годах он служил в дивизии Народного комиссариата внутренних дел СССР в Минске. Во время службы его направили в полковую школу НКВД в Москве. Затем он прошел курсы среднего комсостава. Во время учебы в Москве Николай Оплеснин не раз маршировал по Красной площади на парадах. А потом рассказывал родным, что видел живьем Сталина, Молотова, Берию и Чкалова.

При желании Николай Оплеснин мог стать известным строителем или спортсменом.

Еще в 1932 году Н. Оплеснина, как одного из лучших спортсменов области, избрали кандидатом в члены президиума Коми областного бюро по физической культуре. Он стал активным участником большинства соревнований и спартакиад. Во время учебы в Москве участвовал во всесоюзных лыжных соревнованиях.

Помимо лыжного спорта Николай занимался легкой атлетикой, велосипедным спортом и плаванием. Имел спортивные разряды по плаванию, самбо и боксу. Бассейна в городе не было, поэтому тренировался парень на реке. Причем плавал до глубокой осени. Еще в 1931 году на соревнованиях по плаванию в честь десятилетия Коми автономной области занял первое место. Стометровку на реке он тогда преодолел за 1 минуту 42 секунды. Летом 1939 года его как хорошего пловца отправили на спартакиаду по летним видам спорта в Чебоксары.

Друзья Николая вспоминали, как еще в десятилетнем возрасте он спас возле городской пристани тонущего ровесника.

Постскриптум

Именем героя названы улицы в Чудово, Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Выльгортская средняя школа. А недавно его имя присвоено Коми республиканскому агропромышленному техникуму. Осенью 1995 года Оплеснину установлен памятник в Сыктывкаре, на месте снесенного дома, где до ухода на войну проживал герой, – перед зданием Института геологии на перекрестке улиц Оплеснина и Первомайской.

Прототипами трех скорбящих женщин у сыктывкарского монумента «Вечный огонь» стали мать, жена и дочь Николая Оплеснина. Летом 2015 года в память и в честь него, а также еще двух Героев Советского Союза в Республике Коми назвали три самолета. В республике проходят соревнования по самым различным видам спорта, посвященные памяти героя.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.