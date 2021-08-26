Смертоносная трость (Криминал от 27 августа)

Во время ссоры пенсионер нанес приятелю смертельный удар.

По данным следствия, между 65-летним пенсионером и его 46-летним знакомым на улице Мира в Эжвинском районе Сыктывкара произошла ссора, в ходе которой старик нанес своему оппоненту удар тростью в область груди с такой силой, что сломал ему ребра и разорвал селезенку. Вскоре мужчина скончался, его тело обнаружили правоохранители. Подозреваемый задержан, вину признал, ведется следствие.

Пироман повеселился

В состоянии опьянения 38-летний мужчина поджег автомобиль, квартиру и дверь учебного заведения.

В полицию поступил сигнал о том, что в доме по улице Домны Каликовой райцентра произошло возгорание квартиры. После осмотра места происшествия и опроса свидетелей полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Помогло и то, что в районе этого дома были размещены камеры видеонаблюдения. От задержанного получены признательные показания.

За покупками с чужим «кошельком»

Жительница Печоры нашла банковскую карту и превратилась в обвиняемую в краже.

В отдел МВД России по Печоре обратилась 60-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестные совершают покупки с ее утерянной банковской карты. Оказалось, что 25-летняя девушка нашла забытый электронный кошелек в банкомате и отправилась в магазин, где совершила покупки продуктов питания и бытовой химии бесконтактным способом. Полицейские вычислили покупательницу и задержали ее. Ведется расследование.

На уговоры не поддался

В Ухте пенсионер МВД выдержал 11 разговоров с телефонными мошенниками.

Под различными предлогами злоумышленники пытались завладеть накоплениями пожилого мужчины. У потерпевшего хранится больше миллиона на банковском счете, но он не поддался на уловки незнакомцев. За советом он обратился к коллеге, в результате инцидент расследуется полицейскими.

Буян предстанет перед судом

Житель Койгородского района дважды пытался сбежать от инспекторов ДПС.

По данным следствия, в марте текущего года 22-летнего водителя в селе Койгородок остановили инспекторы ДПС. Оказалось, что он был лишен водительских прав, но сел за руль без прав. Водителя доставили в здание полиции, откуда он попытался сбежать, при этом пару раз ударив локтем в грудь полицейского. Беглеца поймали, поместили в служебную автомашину, но и тут он решил испытать удачу, нанеся сотруднику ДПС удар по лицу. Однако скрыться все же не сумел. Дело направлено в суд.

Наедине с комарами

Усинский спасотряд обнаружил плутавшего пять дней в лесу мужчину.

36-летний Антон Дергач ушел за грибами 18 августа в поселке Усадор. Местные волонтеры и спасатели оперативно вышли прочесывать лес, но обнаружить «потеряшку» удалось лишь 23 числа на болотах с помощью кинолога и служебной собаки. Парень обустроился в лесной избушке и питался припасами охотников. В лес он ушел в кроссовках и легкой куртке.