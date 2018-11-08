Сначала — деньги, потом — мусорные контейнеры?

В большинстве регионов «мусорная реформа» стартует со следующего года. В Коми единый тариф для населения за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов решили ввести на два месяца раньше — с 1 ноября.



Тариф — 165 рублей с каждого жильца в домах с центральным отоплением и 72,8 рубля — с печным отоплением. Министерство ЖКХ считает эти тарифы обоснованными, хотя в ряде регионов они значительно ниже, чем в Коми.

Напомним, что раньше размер оплаты определялся исходя из площади жилья. В расчете на среднестатистическую квартиру (59 кв.м) плата за «мусорную» услугу составляла 130 руб. в месяц. Теперь семья из четырех человек будет платить 660 руб., то есть в 5 раз больше. Причем тариф в 165 рублей с человека действует только до конца года. С 1 января его скорее всего увеличат.

Сейчас жильцов заставляют заключать договоры с региональным оператором (единственным на всю республику), а неплательщикам грозят штрафами. Власти и сами «мусорщики» очень спешат, все делается в пожарном порядке. Но готова ли республика к этой реформе?

Уже посыпались многочисленные вопросы. Так, администрация Сыктывкара раскритиковала работу регоператора по вывозу твердых коммунальных отходов ООО «Ухтажилфонд». Первые шесть дней работы показали, что либо из-за неправильной погрузки, либо в связи с отсутствием необходимого количества персонала площадки около мусорных контейнеров не очищаются должным образом. Отсутствует информация о телефонах диспетчерской службы регоператора: люди не знают, куда звонить в случаях ненадлежащего предоставления услуги. Срочного решения требует вопрос по установке дополнительных контейнеров или увеличению периодичности сбора мусора.

Но это — столица. А в районах ситуация еще хуже.

«Хоть сжигайте, хоть съедайте»

Жители поселка Малая Пера (Сосногорский район) прислали в редакцию коллективное письмо. «Глава Коми уведомил о том, что специалистами компании ООО «Ухтажилфонд» уже проведена инвентаризация мест накопления ТКО в сельской местности и на городских территориях. А представитель регоператора сказал: «Мы планируем поставить два сортировочных завода в Сыктывкаре и Ухте и сейчас работаем над проектом полигона в Ухте».

Получается, что они еще только планируют все это делать, а деньги с людей уже берут! Куда же эти средства пойдут?

23 августа к нам в Малую Перу приезжали зам. начальника УЖКХ Сосногорского района В. Гоголева и представитель ООО «Ухтажилфонд» В. Киселев. Они говорили о складировании ТКО и размещении площадок накопления ТКО. Жителям предлагали складировать отходы у себя во дворе. Когда же люди возмутились и потребовали поставить контейнеры для сбора отходов, то чиновница ответила в том смысле, что, мол, вы можете эти отходы хоть сжигать, хоть съедать, но платить деньги вы все равно будете.

Откуда такое неуважение к людям? Почему службы ЖКХ не могут установить контейнеры и о какой оплате тогда идет речь?»

30 августа в Малую Перу приезжал и.о. руководителя администрации МР «Сосногорский» Сергей Дегтяренко. Жители поселка обратились к нему с этими же вопросами, а совет ветеранов сформулировал их на бумаге и передал чиновнику письмо.

Людей беспокоит ремонт жилья, переселение из ветхого и аварийного жилфонда, отсыпка и планировка дорог в поселке, обслуживание и ремонт колодцев, подготовка к зиме и т. д.

Ну и, конечно, был вопрос про «дорогой наш мусор».

Надо убирать за собой

Селяне также настаивали на том, чтобы заключить договор с газовиками для сбора отходов в поселке. Ведь 10 лет, пока газовики вели стройку, местную свалку заваливали промышленными отходами (это подтверждено документально, говорится в письме).

Жители поселка вспомнили, что в 2017 году прошла встреча с главой Коми (присутствовал также глава района, теперь уже бывший, Виктор Шомесов). Тогда Сергей Гапликов выразил удивление, что находящееся рядом предприятие не принимает участия в жизнедеятельности поселка, не помогает в отсыпке и очистке дорог.

Ответа на письмо ветеранов так и не поступило.

Далее авторы письма сообщают, что 13 октября в районной газете «Заря Тимана» прокурорский работник Т. Матвеева разъяснила, что должны быть площадки для размещения и накопления ТКО, откуда оператор и станет вывозить мусор. Но кому даны эти разъяснения? Уж точно не чиновникам и не коммунальщикам, считают жители поселка.

«Администрация района находила средства, чтобы присылать в поселок машину с бригадой для очистки тротуаров и подсыпки дорог. Мы предлагаем не только поставить контейнеры, но и нанять двух-трех рабочих из числа местных жителей, которые бы очищали подходы к контейнерам. Особенно зимой, поскольку дороги в поселке чистят плохо», —просят жители Малой Перы.

Александра КОСТРОМИНА.