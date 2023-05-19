Наши чиновники стараются погасить любую инициативу, исходящую «снизу», из гущи народной. И с подозрением относятся к любым проявлениям гражданской активности, в том числе и по вопросам местного самоуправления. Это приводит к тому, что нарушается обратная связь с населением, а муниципальная власть теряет авторитет.



Жители Коми не раз становились свидетелями неэффективности городских управленцев. То мэр Воркуты Ярослав Шапошников допустил развал очистных сооружений, из-за чего канализационные стоки пошли потоком в реку. То глава Печоры Валерий Серов признал дома с гнилыми полами пригодными для проживания. А на должность мэра столицы региона тихо, без конкуренции поставили никак не проявившего себя публично Владимира Голдина.

Почему такое происходит? Просто сити-менеджеры выбираются не жителями, а несколькими депутатами местного Совета. А значит за свою деятельность перед народом им нет необходимости отчитываться.

Даешь прямые выборы!

Изменить такой подход на более демократичный предложили активисты Сыктывкара. С идеей референдума о прямых выборах глав муниципалитетов выступил общественник Роман Ивасько.

Первый этап вынесения идеи на всенародное обсуждение – это сбор инициативной группы. По закону Коми, она должна состоять не менее, чем из ста человек, и представлять не менее десяти муниципалитетов Коми. 14 мая в Сыктывкаре собрались 126 человек из 17 муниципалитетов и все проголосовали за идею референдума. Следующие этапы – подача документов в избирком, рассмотрение идеи депутатами Госсовета, а следом – сбор 13 тысяч подписей.

Инициативную группу поддержало региональное отделение КПРФ и ее лидер Олег Михайлов, депутат Госдумы.

– Жители Коми всегда отличались довольно высоким уровнем гражданской активности, а в последние годы он был максимально высок. Та же история с Шиесом показала, что объединившись, люди могут достигать своих целей. А инициатива по проведению референдума, особенно, когда затруднительно провести публичное мероприятие, будь то пикет или митинг, может стать способом выражения граждан своей позиции. Особенно по тем вопросам, которые чиновники пытаются забетонировать.

Общественники и не обольщаются легким воплощением своей идеи. Возможности выбирать местную власть жители Коми лишились в 2015 году. Тогда Госдума разрешила региональным законодателям устанавливать один способ выборов, и в республике право определять, кто займет должность сити-менеджеров, передали конкурсной комиссии из местных депутатов.

С того времени жители России более 150 раз задумывали провести референдумы о возвращении прямых выборов мэров, но никто не дошел до финала. У всех на разных этапах инициативу заблокировали. Единственный успешный референдум касался смены часового пояса в Волгоградской области в 2018 году и был предложен властями.

Активная позиция

Для граждан плебисцит – способ напрямую высказать свою позицию по злободневным вопросам. Но сегодня этот демократический способ волеизъявления глушится в зародыше. В республике последний раз с идеей референдума выходили коммунисты в 2019 году. Они тогда предлагали обсудить запрет ввоза мусора в Коми из других регионов, однако депутаты Госсовета эту инициативу отклонили.

И спустя четыре года – новая попытка устроить референдум. Роман Ивасько оценивает успех своей инициативы всего в 5%, тем не менее готов действовать.

– Мы собрали людей с активной гражданской позицией, и они хотят совместно действовать, чего-то добиваться. Это уже успех, – убежден Ивасько. – Если власть откажет им в реализации такой акции, то покажет свое отношение к гражданской активности. Может кто-то увидится и задумается: «А почему власть боится народной воли?» И сделает выводы не в её пользу.

Активисты не сомневаются, что в республике найдутся люди, которые хотят вернуть прямые выборы мэров. Однако главным препятствием, как и с темой мусора, может стать обсуждение депутатами Госсовета.

– Исходя из того, что в Госсовете Коми 20 депутатов от «Единой России», а остальные, за исключением КПРФ, фактически спойлеры единоросов, то шансов на победу мало, – признает Олег Михайлов. – Но бетонная толща прорывается не только формально-юридически, но и фактически. Именно гражданская активность по тем или иным вопросам пробивает толщу. Надо не закручивать гайки, а, наоборот, дать людям возможность действовать более широко и активно в рамках демократических процедур. Развитие гражданского общества не начнется, пока инициативы не пойдут «снизу».

На днях общественники передадут документ в избирком региона, который примет решение о назначении референдума. После этого по всей республике волонтеры займутся сбором подписей. Присоединиться к ним можно в группе «ВКонктакте» – «Референдум Республики Коми».

Наталия БЕШКАРЕВА.