В Коми быстро растет заболеваемость COVID-19. Еще месяц назад в регионе фиксировалось около 20 случаев в сутки, теперь уже почти 60.

О новых случаях заболевания сообщил и.о. министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев на оперативном совещании.

– Мы фиксируем рост в полтора раза амбулаторных пациентов и почти в два с половиной раза – пациентов в стационаре. Также лечение в больницах проходят 13 детей, хотя неделей ранее их количество равнялось нулю, – сказал Игорь Дягилев.

Минздрав предупреждает

Кроме того, руководитель Минздрава отметил, что лекарств для лечения пациентов на амбулаторном и стационарном этапе достаточно, лечебные учреждения обеспечены кислородом.

В своем выступлении Игорь Дягилев отметил, что в республике проведено 45 выездов на предприятия, сделано 1545 тестов на НКИ. И.о. министра подчеркнул, что предприятиям следуют активнее вовлекаться в эту работу, Минздрав готов обеспечить бесплатное тестирование сотрудников и не допустить распространения инфекции.

– Вакцинация против коронавирусной инфекции очень актуальна с учетом того, что в настоящее время фиксируется рост заболеваемости. Нужно обязательно сделать прививку тем, кто ее еще не сделал, кто не прошел ревакцинацию. А также тем, кто не болел коронавирусной инфекцией, – завершил руководитель ведомства.

Министерство здравоохранения Республики Коми призывает жителей региона не игнорировать возможность защитить себя от возможных последствий в период перед окончанием отпусков и началом учебного года у школьников и студентов.

Новые койки

Глава республики Владимир Уйба рекомендовал вернуться к ношению масок в магазинах и общественном транспорте.

В своем видеообращении 10 августа Владимир Уйба отметил, что в Коми растет число заболевших.

Губернатор подчеркнул: оправдание, что по числу заболевших растет вся Россия, для республики выглядит не очень убедительно, потому что регион готовится к 100-летнему юбилею. Если еще несколько дней назад было 30 случаев, то сегодня 57.

Растет и коечный фонд. Долгое время при росте заболевших новые койки не открывали, поскольку тяжелых больных практически не было. Однако сейчас пришлось единомоментно открыть сразу 35 коек, потому что занято уже 82. И готовятся к тому, что придется разворачивать новые.

– К сожалению, я вынужден напоминать, что, если вы хотите отпраздновать 100-летие, прийти здоровыми и веселыми, рекомендую в местах общего пользования, магазинах, общественном транспорте надевать маски. Начинайте соблюдать меры профилактики: обработка рук, маски и вакцинация, – сказал глава Коми.