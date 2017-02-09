Собственники квартир дорого расплачиваются за жилье, которое досталось даром

Пенсионерка из Ухты Галина Ивановна в своем письме в редакцию рассказывает о том, какие проблемы появились у нее после приватизации квартиры.

«С некоторых пор мне стали начислять повышающий тариф при оплате за электроэнергию, потому что я не меняла электросчетчик. В нашем доме еще до приватизации должны были сделать капремонт, но не сделали. Хоть бы заменили оборудование со сроком службы до 15-30 лет!

Писала заявление в администрацию о замене счетчика — результат нулевой.

Никуда не годится газовое оборудование, его тоже никто не менял. Зачем же я 35 лет вносила немалую квартплату? Я, как и мои соседи, по сути давно все выкупила!» — жалуется пенсионерка.

Хитрый ход

Итак, человек решил приватизировать жилье. По закону приватизации не подлежат жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии. Дом Галины Ивановны таковым не являлся, хотя и был не нов. Впрочем, как и большая часть жилого фонда страны.

Это был хитрый ход. Люди бросились оформлять жилье в собственность, а государство, годами не ремонтировавшее жилье, с легкостью переложило все проблемы на плечи новоявленных хозяев.

Но решение о приватизации каждый принимал сам. Нас не заставляли. При этом практически никто из нас не потребовал от прежнего собственника ни капремонта, ни замены газового или сантехнического оборудования. Подписывая документы о приватизации, мы согласились принять это видавшее виды имущество.

Теперь это уже наша собственность, и все проблемы по ее ремонту, содержанию, оплате — это наши проблемы.

Мани, мани, мани…

Сначала нас уверяют, что если мы поставим водо-, газо- и теплосчетчики, то будем платить ровно столько, сколько потребили. Затем выкатывают корректировки и ОДН. Потом мы узнаем, что счетчики следует регулярно менять… Мы платим налоги и ежегодно узнаем о новых способах вытащить у нас, собственников, деньги из кармана.

Последний из таких способов — взносы на капремонт, которые в Коми собираются повысить в три раза.

А замена электросчетчиков на более точные и современные? В Гражданском кодексе РФ четко сказано, что если квартира приватизирована, то при поломке счетчика затраты на установку нового прибора возлагаются на владельца жилья.

У всякого прибора есть определенный срок эксплуатации. Если он истек — прибор надо менять. Иначе тебя заставят это сделать (как и в случае с электросчетчиками), применив норматив — и тогда платить придется в полтора раза больше. Новая трата у владельцев жилья будет и при замене газового оборудования. А в связи с последними событиями, когда взрывался газ в жилых домах, закон ужесточили. Не заменил старое — рискуешь по новому закону еще и нарваться на штраф.

Но кризис требует жертв, а бюджет — пополнения. Теперь и налог на имущество физлиц рассчитывается по новой схеме, нынче стали брать процент не с инвентаризационной, а с более высокой — кадастровой — стоимости жилья.

С этого года под налогообложение неожиданно попали гаражи, машино-места и недострои, зарегистрированные в Росреестре. Видимо, государство не зря пошло на бесплатную приватизацию. Оно заранее предполагало получить финансовую отдачу от этого. И процесс пошел! Наша собственность (даже если это старая квартира) становится для нас роскошью.

Выход — расприватизация?

Хлебнув «счастья» быть собственником, многие граждане готовы снова стать нанимателями и отказаться от своего прежнего статуса. Этот процесс называется расприватизацией. И теперь некоторые из наших сограждан готовы вернуть государству его «подарок».

На то есть объективные причины, которые позволяют взглянуть по-новому на эту процедуру.

Во-первых, наниматели не производят отчисления на капитальный ремонт дома. А их размер будет лишь увеличиваться с каждым годом. Во-вторых, жители ветхого фонда получают хоть какую-то возможность сменить место жительства по программе переселения. В-третьих, поскольку квартира не принадлежит нанимателю, ее не могут отобрать мошенники, а прописанных жильцов выселить без предоставления другого жилого помещения. К тому же наниматель не меняет за свой счет газовое оборудование и электросчетчики. Он не платит и налоги.

Другое дело — если ты не собственник своего жилища, то и распоряжаться им ты не можешь.

Правда, расприватизация — дело хлопотное, проводят его через суд. И, как ни трудно догадаться, чтобы ее осуществить, опять же нужны деньги — на оплату юридических услуг.

Людмила КУДРЯШОВА.