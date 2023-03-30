Сочи: деньги на бочку! (Блиц от 31 марта)

В этом году 10-дневный отдых на двоих в Сочи (4-звездочный отель) обойдется в 220 тысяч рублей – намного дороже, чем в Турции или в Египте.

В 2022 г. отдых в курортном городе подорожал на 40%, в этом прогнозируют 30-процентное повышение. Помимо банальной жадности представителей турбизнеса, есть и другие причины: галопирующая инфляция, а также ухудшение транспортной логистики на юге страны.

Самолеты едва не столкнулись

Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», 25 марта в небе над республикой два «Боинга-737» шли пересекающимися курсами.

Транзитные воздушные суда находились на высоте около 10 км. Разница по высоте между ними составила 300 метров, из-за чего сработала предаварийная сигнализация. Хотя, возможно, это было ложное срабатывание.

Родители пишут заявления

Вчера, 30 марта, в школах республики началась запись будущих учеников в первые классы.

Для родителей это обычно хлопотное и волнующее событие. Приемная кампания завершается 20 июня. Ожидается, что в следующем учебном году школы региона примут свыше 10 тысяч первоклассников.

«Холостые» аукционы

В Коми все меньше желающих строить мосты и ремонтировать дороги. Очередной пример – два безуспешных аукциона, объявленных в Корткеросском районе на сооружение наплавного моста через реку Нившера.

Первый аукцион районная администрация объявила в ноябре прошлого года, второй – в начале марта с.г. Однако заявок на строительство моста (по дороге Богородск – Троицк, близ деревни Пасвомын) оба раза не поступило. На 7 апреля назначены новые торги. Начальная цена контракта – 73 млн рублей.

Инта исчезнет как город

11 апреля этот вопрос будет рассмотрен на заседании сессии интинского Совета. Однако «смена вывески» произойдет не ранее 1 января 2025 года.

Как мы уже сообщали, в Коми все городские округа (кроме столицы РК) получат статус МО (муниципальных округов). Делается это в соответствии с федеральным законом (131-ФЗ), согласно которому плотность населения в городском округе должна быть не мене 42 человека на 1 кв. километр. Тогда как на территории Инты – 0,9 человека на 1 кв.км. Всего же в Инте сейчас осталось 21,8 тыс. жителей.

Крыша совсем «поехала»

28 марта в Печоре обрушилась крыша над входом в спецшколу-интернат № 6.

Предположительно, конструкция рухнула под тяжестью снега. К счастью, в интернате каникулы, и никто не пострадал. Подробности выясняются.

В год 150-летия композитора

Коми республиканская филармония организует первый Рахманиновский фестиваль, который пройдет с 3 по 5 апреля.

В Сыктывкаре на музыкальном фестивале выступят гости из Москвы и Казани: пианист Арсений Тарасевич-Николаев, оркестр La-Primavera под управлением Рустема Абязова.