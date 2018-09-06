Социальное неравенство – угроза государственной безопасности

Резкий рост цен на топливо, увеличение НДС, повышение тарифов на коммунальные услуги заставляют простых граждан все туже затягивать пояса. Но этого властям показалось мало, они придумали еще один способ грабежа населения — пенсионную реформу.



Руководство страны делает вид, что не замечает массового недовольства. Более того, из телевизоров льется елей, звучат благостные разговоры о пенсионерах, которые с радостью принимают реформу и горят желанием трудиться до глубокой старости. Между тем желание работать после выхода на пенсию объясняется одним: хоть как-то обеспечить прожиточный минимум для себя и своих близких. Ведь на получаемое большинством пособие по старости прожить можно лишь впроголодь.

«Делиться надо!»

Расслоение в российском обществе достигло критического разрыва: у одних яхты и самолеты, виллы и замки на берегах теплых морей, а большинству граждан страны не хватает денег на заполнение пресловутой потребительской корзины.

Конечно, полного равенства не бывает. Даже при социализме руководители получали гораздо больше своих подчиненных. Но позволю себе напомнить такой факт. В свое время первый секретарь обкома партии Коми Иван Павлович Морозов установил правило: он мог получать зарплату с коэффициентом три к средней зарплате по республике. Больше его могли получать только шахтеры и летчики, которые рисковали жизнью. А каков сегодня разрыв между оплатой труда высших чиновников и обычных служащих, получающих в среднем 20-30 тысяч рублей в месяц?

Один уважаемый министр финансов России в свое время сказал: «Делиться надо!» Сейчас как раз такое время. Давно идут разговоры о введении прогрессивного подоходного налога, однако воз и ныне там. Аргумент тех, кто против, уже навяз в зубах: капиталы будут утекать в офшоры. Но зачем мы тогда содержим целую армию фискальных служб и правоохранителей? Разве им не по силам установить заслон махинаторам?

Будет вполне справедливо, если тот, кто получает в три раза больше, чем средняя зарплата по региону, должен платить в казну до 50 процентов дохода. Есть и еще «резерв» — нужно отменить специальное пенсионное обеспечение для государственных и муниципальных служащих, а также депутатов всех уровней, работающих на постоянной основе. Кстати, этим категориям работников большие оклады устанавливались в так называемый переходный период под девизом того, что при высокой зарплате они не будут брать взятки. Пора бы этот принцип отменить: если следовать этой логике, зарплату господам при власти придется повышать постоянно — по статистике, средняя сумма взятки ежегодно увеличивается. В Коми в 2016 году она составляла 760 тысяч рублей, в прошлом – перешагнула за миллион…

Мне скажут, что многие будут недовольны. Спорить нет смысла, но большинство россиян поддержат предложение о прогрессивной налоговой шкале, и это способен показать референдум, который можно провести уже в ближайшее время.

Социальное неравенство в России стало взрыво-опасным. Это «бомба замедленного действия», которая может рвануть в любой момент и разрушить страну. Поэтому сегодня вопрос о прогрессивном налогообложении — это уже вопрос государственной безопасности.

По одежке протягивай ножки

Теперь о расходах и тратах. Безусловно, необходимо строить школы, детсады, больницы, ремонтировать дороги. Но коль средств на все не хватает, нужно сократить расходы, а не экономить на санитарках и техничках, которых под предлогом оптимизации увольняют, перекладывая их обязанности на медсестер или даже учителей.

В последнее время многие жители Коми почти открыто ругают министра здравоохранения Д. Березина и главу социального ведомства И. Семяшкина. Но виноваты ли они, что пресловутая оптимизация никак не кончается? Увы, так устроена вертикаль власти: министры выполняют то, что им приказано сверху. И если они откажутся проводить оптимизацию, уже завтра их место займут другие, более послушные чиновники.

И еще о тратах. В Древнем Риме правящая элита проводила политику «Хлеба и зрелищ!», которая выражалась в раздаче денег и продуктов, а также в проведении цирковых представлений, создавая иллюзию благополучия, спокойствия и мира. В современном мире хлеб и деньги на площадях не раздают, зато зрелища бывают очень даже захватывающие, после которых плебс только о них и говорит, забывая обо всем остальном.

Возьмем ежегодные Дни рождения республики, на которые приглашаются даже зарубежные артисты. А ведь у нас и своих мастеров искусств достаточно, причем бешеных денег им за выступление платить не нужно, они только рады будут встрече со зрителями. Ну, а уж авиашоу пилотажных групп в небе над Сыктывкаром — это и вовсе напоминает выпендреж. Конечно, это красиво, но в непростые времена хорошо бы вспомнить и об экономии.

О тарифах

В СМИ промелькнуло сообщение, что тарифы на энергоносители, собираемые с населения, будут повышаться в следующем году дважды. Между тем суд уже официально признал, что руководители тарифного комитета региона осуждены за взятки за завышение тарифов на все виды коммунальных услуг (горячая и холодная вода, тепло- и электроэнергия).

Решение суда вступило в законную силу. Однако перерасчета в сторону уменьшения тарифов не произошло. Наоборот, повышение запланировано и будет осуществляться дальше. Грустно, но совсем недавно вновь арестованы за взятки и коррупцию руководители «Комиэнерго». Наверное, после суда мы узнаем, как отразятся взятки на тарифах. А еще — на умонастроениях населения.

7 сентября профсоюзы проведут очередную акцию протеста против пенсионной реформы. Если следовать логике последнего времени, вряд ли в акции примут участие представители руководства республики и депутаты. Не снизойдут, так сказать. Вот и получается, что народ и власть друг друга не слышат.

Леонид ЛИТВАК,

Заслуженный работник Республики Коми.