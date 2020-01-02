«Сокол Жириновского» вернулся в партийное гнездо

Михаил Брагин убедил вождя ЛДПР
После перерыва, связанного с уголовным преследованием, Михаил Брагин вновь возглавил координационный совет республиканской ячейки ЛДПР.
Напомним, что в 2015 году Брагин был арестован по обвинению в «торговле депутатскими мандатами», а также по другим эпизодам, касающимся его деятельности в качестве бизнесмена. 8 месяцев он провел в следственном изоляторе, а потом еще полгода – под домашним арестом. В 2018 году суд снял с него ряд обвинений, однако мандата депутата республиканского парламента М. Брагин все же лишился.
После освобождения экс-координатор занялся своей реабилитацией. В Сыктывкаре прошло собрание ЛДПР, на котором было принято решение обратиться в Высший совет партии с ходатайством о возвращении Михаила Брагина в руководство регионального отделения партии. Как рассказал «Трибуне» Михаил Анатольевич, проверка длилась долго, по ее результатам он лично встречался с лидером партии Владимиром Жириновским, беседа длилась более полутора часов. В итоге 25 декабря координационный совет ЛДПР принял решение о его назначении на должность лидера республиканской организации.
На вопрос «Трибуны», можно ли дважды войти в одну реку, Михаил Анатольевич ответил: «И река уже не та, и я не тот». По его словам, соратники по партии ему доверяют, а это — главное. В новом году перед региональным отделением ЛДПР поставлена цель – взять большинство мандатов в Госсовете и в органах местного самоуправления, а также подготовиться к выборам главы Коми, которые намечены на 2021 год, и выборам депутатов Госдумы РФ.
М. Брагин заявил, что и сам намерен баллотироваться в Госсовет. Лидер местных «жириновцев» уверен, что при отсутствии фальсификаций на выборах оппозиция способна добиться внушительного успеха.