В апреле две ценнейшие археологические находки, чей возраст более 1500 лет, отправили на реставрацию в Тульскую область.

Небрежность или чей-то умысел?

Летом 2022 года ученые Института языка, литературы и истории КНЦ УрО РАН обследовали состояние археологического памятника – могильника Юванаяг в Корткеросском районе. В стороне от раскопа на склоне берега они неожиданно обнаружили древний железный шлем и бронзовую миску. Как выяснилось, предметы были созданы в V-VI веках нашей эры. Их принесла с собой небольшая группа вооруженных воинов-всадников, переселившихся сюда с территории современного Пермского края.

Сам Юванаягский могильник – один из восьми курганных некрополей, известных в Коми – археологи изучили еще в 1987-1988 годах. Но тогда эти находки в отчет археологической экспедиции не попали. Кто и почему спрятал во время раскопок древние предметы – сейчас можно только догадываться. Тем не менее спустя 35 лет могильник Юванаяг вернул ученым настоящие сокровища. И поскольку прежде аналогов воинскому шлему в европейской части России не встречали, то воинский шлем признали уникальным.

– Курганные могильники, найденные на территории Коми, отличает яркая материальная культура, как, впрочем, и сам обряд погребения в целом. Курганы всегда связывают со степными народами. Это их отличительная черта, особенность духовных воззрений и чисто практическая вещь, потому что в степи курганы хорошо видно. В наших условиях их и сооружать сложнее, и они не несут прежнего символического значения. Поэтому, говоря о курганах, мы говорим, в первую очередь, о переселении сюда на Вычегду по Каме людей с отдаленных территорий, где были развитые производственные центры, – поясняет Анастасия Белицкая, научный сотрудник отдела археологии Института языка, литература, истории КНЦ УрО РАН. Вместе с коллегами она в течение двух лет изучала эти находки.

И найденные вещи это подтверждают. Шлем, например, изготовили где-то на Ближнем Востоке, на территории современного Ирана или на границе с ним полторы тысячи лет назад. Это была часть империи династии Сасанидов.

– У воина, который с соплеменниками эмигрировал на Север (а мы не сомневаемся в том, что он профессиональный воин, поскольку шлем – специализированное снаряжение), эти вещи могли оказаться несколькими способами, – продолжает археолог. – Он мог служить наемником в римской или сасанидской армии, где получил или приобрел его. Либо шлем был продан союзникам сасанидской армии, живущим в приграничных районах, а это, как раз кочевники-сарматы Волго-Донского междуречья. Учитывая, что шлемы, кольчуги и в целом защитное снаряжение были достаточно дорогими, то они принадлежат представителю воинского сословия довольно высокого ранга.

Новая страница в истории Коми

Обнаруженные шлем и миска интересны не только как предметы старины. Вместе с другими артефактами они рассказывают о событиях, происходивших 1,5 тысячелетия назад.

– Эти находки открывают большой потенциал для научных исследований, – замечает Анастасия Белицкая. – С их помощью мы можем определить пути поступления предметов на Север, исходное место обитания мигрантов, центр производства и многое другое. По ним мы прослеживаем этнокультурные контакты населения, уточняем датировку археологического памятника.

По мнению ученого, исследование воинского шлема, изготовленного в V веке на Востоке, добавит и новую страницу в историю Коми края.

– Период Великого переселения народов (для нас это V-VI века) в Коми мало изучен. Между тем это ключевой период для истории региона. Как Великое переселение народов в Европе положило конец античности и дало начало новой эпохе – раннему Средневековью, так же и у нас: появление нового населения положило конец раннему железному веку и ознаменовало переход к позднему железному веку. Это короткий период – полтора столетия, но он является рубежным, способствует формированию населения с иным мировоззрением, с новым технологическим уровнем.

В качестве примера Анастасия Белицкая приводит появление в искусстве местного населения образа коня, доселе неизвестного в среде охотников-рыболовов. «Это является ярким влиянием кочевнической культуры», – поясняет археолог.

Судя по находкам из могильника Юванаяга, воины могли бежать сюда с сородичами из южнорусских степей. В захоронениях курганных могильников обнаружены как мужские погребения – с оружием и защитным снаряжением, так и женские – с украшениями. А значит, кочевники бежали целыми семьями. По мнению ученых, в столь дальний путь они отправились в поисках нового места обитания, когда их земли завоевали гунны в конце IV века нашей эры.

– Понятно, что конкретную точку на карте мы не укажем, но наиболее вероятно, что они могли обитать в низовьях Волги и Дона. Речь идет о великом переселении в масштабах отдельной группы, – уточняет Анастасия Белицкая.

Бесценная «рухлядь»

Полторы тысячи лет, проведенных в земле, и еще 35 лет под открытым небом не прошли для воинского снаряжения бесследно. Тем не менее, считает археолог, шлем обнаружили вовремя.

– Видимо, шлем изготовлен из руды достаточно высокого качества, благодаря этому он дожил до нашего времени, несмотря на неблагоприятные условия залегания. Хотя в действительности сохранность у него плохая. Железо сильно коррозировано и отслаивается. Характер наших почв таков, что любой металл быстро окисляется и разрушается. Поэтому настоящее чудо, что этот уникальный артефакт сохранился, пусть даже в таком виде.

Чтобы представить, как выглядел шлем, придется включить воображение. Сейчас от головного убора воина V-VI века остались только задняя часть левой половины купола и большая часть обода диаметром 19 см.

Как и сейчас, так и в V-VI веках, военная сфера относилась к наиболее динамично развивающейся. Для производства оружия и амуниции использовались самые современные технологии. Найденный на Юванаяге шлем демонстрирует разработки в области оптимизации производства, когда вместо цельнокованых изделий стали изготавливать составные. Это способствовало как удешевлению производства, так и сокращению времени на изготовление вещей. Вытянутый купол шлема собран из двух половин, которые скрепляли продольной полосой – так можно было делать одинаковые заготовки, которые в дальнейшем подгонялись под физические параметры будущего владельца.

Очистят и сберегут

Когда ученые закончили исследование юванаягских находок, их передали в Национальный музей Коми. После первоначальной консервации древние предметы решили доверить одной из лучших реставрационных мастерских России. И в апреле они легли на стол специалистов музея-заповедника «Куликово поле» в Тульской области.

– Реставраторы под микроскопом продолжат механическую чистку предметов и склеят фрагменты, которые невозможно собрать воедино, – поясняет Анна Мельникова, заведующая отделом истории Национального музея Коми. – Кроме того, чтобы у предметов сохранялась жесткость, которая позволит их хранить и демонстрировать, из полимерного материала изготовят несколько частей, восполнив места утраты. Этот процесс, пожалуй, займет больше всего времени, так как толщина металла у миски, например, крайне незначительная.

При этом, по словам Анны Мельниковой, тульские реставраторы не будут восстанавливать полностью форму предметов, поскольку археологам неизвестно, были ли у шлема конструктивные особенности в виде наносника или окуляров на утраченной части. Поскольку оба предмета очень хрупкие, то для их хранения и экспонирования специально изготовят поддерживающие каркасы.

Увидеть ценные находки жителям Коми удастся еще не скоро. До конца года они останутся в реставрационных мастерских, а в 2025 году здание отдела истории в Сыктывкаре планируется закрыть на ремонт. Как пояснила Анна Мельникова, в музее тем временем создадут новую экспозицию для юванаягских находок.

Постскриптум

РИТУАЛЬНЫЙ ПОДАРОК

Соль для загробного мира

В отличие от шлема, аналогов которому в нашем регионе еще не было, миска из погребения Юванаяга не уникальный предмет. По словам Анастасии Белицкой, это уже третья подобная вещь – две другие также найдены на курганных могильниках. Производить такую посуду могли в Индии или в Иране.

Интересно то, что внутри миски ученые обнаружили накипь атакамита – минерала, образующегося при взаимодействии меди и хлора, продукта окисления меди. Но при этом миска не являлась повседневной кухонной или столовой посудой. Вероятнее всего, в ней лежала поваренная соль, которая вступила во взаимодействие с металлом.

– Поскольку соль имеет сакральное значение во всех древних культурах, то миска предназначалась для ритуальных, культовых целей. Накипь атакамита говорит, что, возможно, в могилу положили соль, что прослеживается впервые в истории изучения курганных могильников, – предполагает Анастасия Белицкая. – Возможно, это был ритуальный подарок в загробный мир, который умерший должен был передать предкам.

Светлана СЕЛИВАНОВА.

Фото предоставлено Национальным музеем РК.