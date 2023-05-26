Торжественная церемония передачи символа «власти» прошла в апреле в Архангельске. Хрустальный скипетр с жемчужиной глава Усть-Цилемского района Николай Канев из рук в руки передал главе Котласского района Татьяне Сергеевой.

Напомним, проект «Серебряное ожерелье России» реализуется с 2021 года и призван привлечь внимание к малым городам, сохранившим уникальное культурно-историческое наследие. Первой столицей «ожерелья» была Старая Ладога, городок в Ленинградской области, основанный в XIII веке. В прошлом году скипетром владела Усть-Цильма, отметившая свое 480-летие. И вот теперь – Сольвычегодск, которому этим летом будет 531 год.

Строгановы: соляные короли

Путешествия – часть нашей жизни. И не всегда, чтобы увидеть что-то необыкновенное, нужно ехать за тридевять земель. Из Сыктывкара до Сольвычегодска, к примеру, можно доехать на машине всего за пять часов. Дорога, правда, местами не очень, но ее

обещали скоро отремонтировать, ведь Сольвычегодск – историческое поселение федерального значения. А таких в России всего 41.

Поскольку город стоит на правом берегу Вычегды, путешественникам предстоит еще перебраться на пароме через реку. 350 рублей с машины, люди – бесплатно. Соединяет берега отнюдь не «седой паромщик», а молодой приветливый парень. Паром ходит каждый час.

Сегодня Сольвычегодск – один из самых маленьких городов России. В нем проживают всего 1800 жителей. А в XVI веке (при Иване Грозном и позже) это был большой торговый «узел». Быстрому росту города способствовало в том числе весьма доходное солеварение, которым занимались купцы Строгановы. Это в наше время соль стоит копейки. А в то время она ценилась выше, чем золото. Ее часто использовали вместо денег и дорожили каждой крупицей. Поговорка о том, что рассыпанная соль – к ссоре, из тех времен.

Строгановы – знаменитая династия промышленников, державшая в кулаке весь Урал в течение двух столетий. На вычегодских землях они были проводниками московской политики и поставщиками товаров для царского двора. К XVII веку на их соляных промыслах работало до 15 тысяч человек («вольных» рабочих и крепостных).

Строгановы оказали крупную денежную помощь новому правительству царя Михаила Романова, за что получили право «писаться с вичем», то есть с полным отчеством, и называться «именитыми людьми».

«Приплывухи» не возвращались

Путешествие за реку – всегда как переезд в другой мир. Хорошо бы точно знать при этом, что вас ждет на том берегу и сможете ли вы вернуться. «Приплывухи» не возвращались. Раньше так называли невест, которые с приданым приплывали в Сольвычегодск на Прокопьевскую ярмарку, чтобы местные женихи обратили на них внимание. Выстраивались на улице, показывали приданое. Дома родители их обычно уже не ждали. Мол, выросла дочь, может сама о себе позаботиться.

В Сольвычегодске (благодаря тем же Строгановым и другим купцам) было построено 12 православных храмов и монастырь. Конечно, большинство из них не смогли пережить воинствующий атеизм ХХ века. Но сохранились два совершенно изумительных по красоте и архитектуре Благовещенский и Введенский соборы и Спасообыденная церковь. Введенский собор (в стиле строгановского барокко) действует и поныне. Спасообыденная церковь пока закрыта и ждет реставрации. Благовещенский собор с чудесными фресками превращен в музей.

С колокольни Благовещенского собора городок выглядит скромно, но на него лучше смотреть не сверху, а с высоты человеческого роста. Тогда все его уникальные строения откроются вам во всей красе. В том числе масштабный, построенный в стиле позднего классицизма Дом купцов Пьянковых. (Ей Богу, не в каждой московской усадьбе увидишь такой дворец!)

В середине XIX века Пьянковы продали свой дом городу, и в нем поочередно размещались тюрьма, казначейство, суд, зал дворянского собрания и квартира городничего. В советское время из него сотворили Дом искусств, а затем его превратили в санаторий. Сегодня дом закрыт на реставрацию, и есть надежда, что года через два он вновь предстанет во всей своей красе. Скорее всего, там снова разместится музей, и это было бы логично, ведь у самого дома такая богатая история.

Дядя Пушкина и Иосиф Сталин

После восстания декабристов в Сольвычегодск был сослан двоюродный дядя самого Пушкина – Павел Ганнибал. Жил он как раз в доме Пьянковых и кутил, к слову, наверное, не хуже, чем в петербургских салонах. По вечерам играл в карты, а утром стрелял из маленькой пушки, привезенной с собой. Горожане писали на Ганнибала жалобы и вздохнули с облегчением, когда «узник» уехал.

То, впрочем, «преданья старины глубокой». Для современных туристов более интересен другой ссыльный – Иосиф Сталин. Он сидел в Сольвычегодске дважды – четыре месяца в 1909 году (потом был побег) и с октября 1910 по июль 1911 года. В отличие от Ганнибала товарищ Коба жил в скромном деревянном доме вдовы Марии Кузивановой, которая после его отъезда родила «мальчика, похожего на Иосифа»…

«Заткни фонтан!»

Еще одна достопримечательность Сольвычегодска – музей имени Козьмы Пруткова, известного литератора XIX века. На самом деле это был псевдоним, под которым выступали поэты Алексей Толстой и братья Жемчужниковы. Почему-то они решили, что родиной Козьмы является именно этот городок на Вычегде. Ежегодно в июле в Сольвычегодске проводится арт-фестиваль Козьмы Пруткова, во время которого вспоминаются и все его замечательные афоризмы: «Зри в корень», «Нельзя объять необъятное» и «Если у тебя есть фонтан, заткни его: дай отдохнуть и фонтану».

Музей находится прямо рядышком с гостиницей «Купеческая» и санаторием «Сольвычегодск», который знатоки называют Северной Мацестой. Полезные свойства местных грязей и сероводородных источников признаны учеными и докторами.

Пообедаем в бывшей больнице?

Помимо «Купеческой», туристы могут остановиться в гостевых домах, которых в Сольвычегодске несколько. Причем очень интересных и аутентичных.

Например, «Сольвычегодская усадьба» переделана из старой земской больницы. Хозяйка-москвичка сделала свой гостевой дом с большим вкусом и фантазией. Бывшие палаты превратились в колоритные номера, каждый со своей изюминкой. К тому же здесь есть своя кухня, и вы можете либо сами приготовить еду, либо заказать местные деликатесы. Это очень кстати, потому что в Сольвычегодске до сих пор нет ни одного кафе!

Хороший пример

На церемонии передачи статуса столицы «Серебряного ожерелья» в Архангельске заместитель полпреда Президента в СЗФО Любовь Совершаева отметила: «Несмотря на то, что Cольвычегодск принят в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России, у туристов он пока не очень популярен. Эту несправедливость нужно исправить».

Может, и нашему региональному Агентству по туризму есть смысл посмотреть на соседей более внимательно? Например, разработать общий тур из Сыктывкара в Сольвычегодск. Причем именно по реке, ведь усть-сысольские купцы Сухановы тоже вози-ли свой товар по Вычегде…

Кстати

Оглашаем весь список

«Серебряное ожерелье России» – комплекс маршрутов, объединяющих исторические поселения Северо-Запада России, в которых сохранились уникальные архитектурные памятники, культурные традиции, природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Жемчужины, из которых состоит ожерелье, это Вологда, Калининград, Тихвин, Санкт-Петербург, Выборг, Кингисепп, Псков, Печоры, Великий Новгород, Старая Русса и Великие Луки, а также деревня Изборск и Новая Ладога, село Усть-Цильма.

Лиля ВОВК.