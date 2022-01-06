Пожалуй, одним из значимых событий 2021 года стало подключение к решению проблем переселения жителей Воркуты и Инты Президента России Владимира Путина. Напомним, что в октябре глава Коми Владимир Уйба обратился к первому лицу государства с просьбой дать поручение Правительству России совместно с северными регионами проработать новые финансовые механизмы переселения.



О том, насколько сложна и запутана ситуация с переселением из районов Крайнего Севера, рассказывает депутат Совета Воркуты Владимир Жарук:

– Будучи председателем Общественной организации «Заложники Крайнего Севера», я много лет занимаюсь темой переселения воркутинцев в более благоприятные климатические условия. Проблема эта не решается десятилетиями. Сейчас вроде бы появилась политическая воля сдвинуть ее с мертвой точки. Однако все может ограничиться лишь информационной шумихой и очередными обещаниями. Во всяком случае на сайте Президента РФ в разделе «Поручения Президента» никаких указаний насчет переселения из Воркуты с Интой до сих пор так и не появилось.

Кроме того, хочу отметить следующее. Мне кажется, что главу Коми кто-то ввел в заблуждение насчет якобы массового желания интинцев и воркутинцев переселяться на юг Коми: в Сыктывкар или в Прилузье. По моему мнению, желающих сменить север Коми на юг республики будет не более 25-30 процентов от числа всех очередников.

А пока имеем следующую картину: в 2022 году 5631 воркутинская семья подтвердила участие в ведомственной целевой программе по категории «Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». Республике Коми в 2022 году будет выделено из федерального бюджета по этой программе 578 млн рублей, на которые можно будет приобрести 218 сертификатов. От поданной на 2022 год 5631 заявки 218 сертификатов составляют 3,87 процента.

Таким образом, более 96 процентов пожелавших покинуть в 2022 году экстремальные условия Крайнего Севера опять лишены законной возможности это сделать. Такая же удручающая картина из года в год. Безобразия с переселением длятся очень долго. Кого следует поблагодарить за бездействие? Минстрой, Минфин, Минэк? Администрации главы Коми и Воркуты? Или всех вместе?

Вселенский позор

– А ведь есть реальные варианты решения проблемы, – продолжает Владимир Жарук. – Так, отдельной строкой идет финансирование из федерального бюджета переселения из Норильска и Дудинки. Там успешными лоббистами выступили власти Красноярского края и администрации этих городов, которые заручились поддержкой собственника градообразующего предприятия.

Федеральный бюджет на 2022 год принят с огромным профицитом – 1,32 трлн рублей. Так почему бы руководству администрации Воркуты, правительства Республики Коми, депутатам от «Единой России» не обратиться к своим коллегам по парламентскому большинству с требованием о безотлагательном выделении финансовых средств на переселение из Воркуты?

Собираемых в республике налогов предостаточно, чтобы полностью закрыть вопрос финансирования переселения всех семей (5631), выразивших свое желание покинуть районы Крайнего Севера в 2022 году.

По состоянию на 1 января 2021 года, согласно единым спискам очередников по Республике Коми, по категории «пенсионеры» учтено всего 15907 семей очередников с датами постановки на учет от 01.09.1976 г. по 28.12.2020 г. Больше всего граждан встало на учет в 1997 году – 6303 семьи, а годом ранее – 1450 семей. Таким образом, по состоянию на 2022 год срок ожидания переселения этими очередниками составляет 25 и 26 лет соответственно.

А первый в списке очередник встал на учет еще в 1976 году! То есть этот «чемпион» дожидается переселения 46 лет! Столько времени не исполняет публично-правовое обязательство перед своими гражданами правовое государство (согласно ст. 1 Конституции Российской Федерации).

Я считаю, что это вселенский стыд и позор!

У очередников-северян должен быть выбор способа реализации права на переселение – путем получения готового жилья или равноценной денежной суммы по жилищному сертификату.

Надо всегда помнить, что никто и никогда не снимал с государства публично-правового обязательства о предоставлении северянам социального жилья и хроническое недофинансирование также не может являться уважительной причиной неисполнения государством публично-правового обязательства по переселению.

Записал Сергей МОРОХИН.