На этой неделе в интернете появились видеообращения к руководству республики и депутатам Совета Печоры с просьбой не закрывать их учебное заведение. Правительство Коми поддержало их, но окончательное решение – за федеральным учредителем ссуза.

«В настоящее время в Печорском речном училище обучаются наши дети, юноши и девушки не только из Печоры, но и Печорского, Усть-Цилемского, Троицко-Печорского, Интинского [районов], Ненецкого автономного округа, Краснодарского края. Учитывая географическое положение нашего региона, возраст ребят, доступность образования, считаем, что обучение в училище реализует право наших детей на достойное образование, – говорят родители курсантов, также записавших видеообращение. – После окончания обучения у выпускников есть диплом и гарантированное трудоустройство. К тому же есть преемственность поколений: молодежь выбирает ПРУ, так как его закончили их деды и отцы. А во время обучения дети находятся на государственном обеспечении (форма, питание, проживание, медобслуживание)».

Поставили перед фактом

Печорское речное училище – филиал федерального вуза. Его учредитель – Федеральное агентство морского и речного транспорта. Именно оно осуществляет управление учебным заведением.

Училище основано в 1935 году. Сегодня здесь проходят обучение 120 курсантов. Это единственное учебное заведение в Коми, которое готовит специалистов речной отрасли как для республики, так и для других регионов страны. Кроме того, училище имеет единственное в своем роде в России специализированное учебное судно «Курсант» для прохождения практики.

«В случае с Печорским речным училищем федеральные структуры поставили правительство республики перед фактом. С такой позицией мы согласиться не можем, – заявила зампред правительства Коми Лариса Карачева на совещании с представителями Федерального агентства морского и речного флота, федеральных министерств науки и просвещения. – Стратегией социально-экономического развития республики до 2035 года предусмотрено развитие водного транспорта как один из приоритетов. При этом в Коми есть дефицит кадров речного флота: капитанов, помощников капитанов, рулевых мотористов, матросов…»

Администрация Печоры также выступила против ликвидации Печорского речного училища, ведь здесь учатся выпускники школ города и района, которые, как правило, остаются затем в родном городе. Конечно, посреди года воспитанников не бросят, им будет дана возможность доучиться до конца года, но после курсантам, скорее всего, предложат заочное обучение или перевод в ближайший филиал вуза в Котласе.

Шок для Печоры

На известие о закрытии ПРУ откликнулись многие. Вот что написал на своей страничке в «ВК» депутат Госсовета Коми Николай Братенков: «В маленьком Ижемском районе днем с огнем ищут каждый год капитана пассажирского судна «Щугор» для перевозок пассажиров из трех сел Припечорья с населением почти три тысячи человек. Еще дольше в каждую навигацию ищут хотя бы капитана-пенсионера на установку и снятие наплавного моста через реку Ижма. В заречье живет пять тысяч человек.

Не будет плавсостава, на чем будут ездить полрайона в райцентр? Пенсионеры из Кипиево на личных лодках за 80 верст? Москва выживет, а села-деревни вымрут».

Вторит коллеге и депутат Госсовета Екатерина Дьячкова: «Сегодня река Печора остается по-прежнему труженицей – главной транспортной артерией на Севере. У нас нет дорог и не будет, власть имущие поставили нас в условия выживания…

Скоро так же будет и с водным транспортом, единственным доступным для сел Припечорья. Может, и будут теплоходы, а кто будет управлять, чинить-рулить? Закрывают Печорское речное училище. А ведь это мечта многих мальчишек, именно сюда приходили учиться и становились настоящими капитанами…».

Павел Лимеров, редактор журнала «Арт», выпускник училища 1977 года, рассказал «Трибуне» о том, что известие о закрытии ПРУ стало для него шоком.

– Конечно это шок для тех, кто живет в Печоре, кто учился и учится в училище. Потому что оно за годы своего существования стало почти градообразующим предприятием. Оно обеспечивало ремонтниками порт и судомеханиками весь речной флот на Печоре. Я учился по специальности «судовождение», а сейчас там, знаю, остались только две специальности: электромеханики и судоводители. Неужели же они не нужны на Печоре? Конечно, нужны! Хотя флота стало значительно меньше, но тем не менее он есть, и кадровый голод ощущается, потому что на теплоходах работают почти одни старики. И как Печора без флота?

Вообще, там какая-то странная ситуация. Как мне рассказывали, была какая-то комиссия, которая нашла нарушения и вынесла вердикт о закрытии, потому что якобы ничего нельзя исправить. А дело было в ремонте. Надо было просто отремонтировать крышу, сделать косметический ремонт, ведь зданию училища уже много лет. Возможно, Петербургу невыгодно содержать речное училище в Печоре, но кто-то же должен подумать о детях, которые получают там специальность. Можно подумать шире: они ведь не обязательно будут работать на Печоре, они могут устроиться на судна, которые ходят по Оби или Енисею. Мне кажется, республика должна вмешаться в эту ситуацию.

Когда я учился, училище было союзного значения. Сюда приезжали со всей России. Все ехали в Печору, и большая часть оставалась работать на Печоре. Из нас воспитывали офицеров флота. И каждый преподаватель был личностью, о каждом можно написать отдельный рассказ. Когда наша рота в черных шинелях и фуражках выходила в город и строем шла по улице Гагарина или Печорскому проспекту – любо-дорого смотреть! Распределение, кстати, тоже было союзным: от Днепра до Индигирки и Колымы…

Время уходит

В среду во время «прямой линии» глава Коми Владимир Уйба заявил, что «с федеральным уровнем вопрос не решить, они уже для себя все решили», и пообещал в 2023 году перевести ребят из речного училища в Печорский промышленно-экономический техникум, открыв там две специальности: «судоходство» и «ремонт».

Однако сделать это будет непросто. Чтобы открыть новые направления подготовки, необходимо пройти весьма длительные процедуры лицензирования и аккредитации. Учебное заведение, претендующее на их получение, должно соответствовать требованиям федеральных госстандартов, а также иметь свою соответствующую материально-техническую базу. Кроме того, в речном училище обучающиеся имеют статус курсантов, что предполагает обеспечение их обмундированием, питанием и жильем, а в промышленно-экономическом техникуме таких гарантий обучающиеся иметь не будут.

В общем, вопросов пока больше, чем ответов, а драгоценное время для принятия мер по существу уходит…

Виктор СЕМЕНОВ.