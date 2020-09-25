129 тысяч жителей Республики Коми, или 15,5 % населения, находились в 2019 году за чертой бедности, то есть имели денежные доходы ниже величины прожиточного минимума и квалифицировались как бедные или малоимущие. Такие данные опубликовал Комистат.

Республика Коми находилась на 59 месте среди регионов России по доле малоимущего населения (по возрастанию показателя).

Вероятность попасть в категорию малоимущих значительно повышается с появлением в семье детей: семьи с детьми составляли почти две трети малоимущих домохозяйств. Сельские жители подвержены большему риску бедности, чем городские: более 60 % малоимущих проживали в сельской местности.

В итоге портрет выглядит так: большинство малоимущих — это сельские жители трудоспособного возраста со средним профессиональным образованием, работающие и имеющие детей. Наиболее защищенными от бедности оказываются пенсионеры, прожиточный минимум которым гарантируется государством.